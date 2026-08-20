Reaparece tiktoker que llamó ‘hedionda’ a Emma Coronel sin saber que era esposa de ‘El Chapo’

El tiktoker conocido como ‘Chico Rabia’ llamó ‘hedionda’ a Emma Coronel sin saber que era esposa de ‘El Chapo’; luego de enterarse, reapareció en redes sociales para ofrecerle una disculpa pública.

El creador de contenido ‘Chico Rabia’ es conocido principalmente en TikTok por sus transmisiones en vivo, donde suele participar en discusiones y confrontaciones con otros usuarios.

El contenido del tiktoker se caracteriza por un estilo directo, provocador y, en ocasiones, por utilizar insultos o comentarios fuertes durante sus interacciones. De hecho, eso mismo fue lo que hizo con Emma Coronel y por lo cual se hundió en el ojo de la polémica, puesto que llegó la ola de comentarios advirtiéndole sobre la identidad de la mujer a quien había ofendido.

Tiktoker ‘Chico Rabia’ llama ‘hedionda’ a Emma Coronel

Tiktoker llama ‘hedionda’ a Emma Coronel. Especial

Fue en una trasmisión en vivo en donde el tiktoker ‘Chico Rabia’ apareció y comenzó a insultar a Emma Coronel y a otros participantes en el live.

Tras incorporarse al en vivo, el tiktoker, fiel a su personaje, comenzó a lanzar groserías a los presentes.

Por su comportamiento, los participantes en el live intentaron frenarlo. Incluso Coronel intervino para pedirle que evitara ese lenguaje.

Pero no diga groserías, porque aquí estoy yo. ¿Y cómo lo saco usted, oiga?”, expresó mientras intentaba descubrir cómo retirarlo de la transmisión.

Tras esa declaración de Emma, el tiktoker comenzó a lanzarle ataques:

¿Cómo lo saco? Ah, sacándome el micrófono en la cagader*, hedionda”, respondió. Después continuó: “Asquerosa, botox, hedionda, falta de higiene. Asquerosa”.

Mientras las otras personas intentaban detenerlo llamándolo “James”, Coronel seguía buscando la opción para expulsarlo hasta exclamar: “¡No puedo!”.

Finalmente, la transmisión continuó hasta que el creador de contenido se retiró.

Tiktoker se entera que Emma Coronel es esposa de ‘El Chapo’

Tiktoker llama ‘hedionda’ a Emma Coronel. Especial

Durante la polémica provocada en la transmisión en vivo, usuarios comenzaron a advertirle a ‘Chico Rabia’ que la mujer a la que había insultado se trataba de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Tras la controversia, la polémica se trasladó a las redes sociales del tiktoker, en donde aparecían ya cientos de comentarios negativos.

Algunos mensajes publicados en las cuentas del tiktoker eran intimidatorios, muchos de los cuales, según usuarios, provenían de cuentas ligadas a seguidores de Los Chapitos.

Me están diciendo vuela alto hasta allá”, relató el tiktoker, aludiendo a las amenazas que recibió tras el episodio.

Disculpa tras polémica en TikTok

Después de todo lo ocurrido, 'Chico Rabia' volvió a coincidir con Emma Coronel en un en vivo y fue ella misma quien intentó restar la tensión de la situación.

El chat le dice todo, le dice eso siempre a todas las personas que se conectan conmigo. Si le sumamos lo de ayer, son un poquito tóxicos”, enfatizó.

En tanto, el creador de contenido se dirigió directamente a la esposa de “El Chapo” y a los presentes en la transmisión para reconocer su error y ofrecerles una disculpa.

Pasaba por aquí porque le quería pedir disculpas por aquello. Acepto mi error, que sí, la verdad, la verdad, me pasé”.

‘Chico Rabia’ señaló que no tenía conocimiento de la identidad de la exreina de belleza mexicana.

La reacción de Emma Coronel fue inmediata y sin dramatismo. En el mismo video, respondió:

Acepto sus disculpas, todo bien muchachos, bendiciones”.

En tanto, la empresaria también intervino para pedir a sus seguidores que no hostigaran a ‘Chico Rabia’, e hizo énfasis en que no compartía el ánimo de represalias:

Les estaba diciendo que no fueran a escribirle nada malo, ni le hicieran malos comentarios y que tranquilos, que no pasaba nada”.

Coronel explicó en la transmisión que desconocía la identidad del creador de contenido y que su comunidad suele tener reacciones fuertes cuando identifican incidentes de este tipo.

Emma Coronel gana terreno en TikTok

Tiktoker llama ‘hedionda’ a Emma Coronel. Especial

Emma Coronel ha ganado cada vez más presencia en TikTok, especialmente durante 2026. A través de su cuenta @emmacoronelofficial, ha reunido a cientos de miles de seguidores y, además de compartir videos, se ha vuelto bastante activa en las transmisiones en vivo, donde convive directamente con sus seguidores y con otros creadores de contenido. Desde julio de este año, ha realizado al menos 25 lives, que en conjunto acumulan cerca de 40 horas de transmisiones.

En sus publicaciones, Emma muestra diferentes aspectos de su vida cotidiana y actividades personales, además de contenido relacionado con ejercicio, moda, belleza y sus apariciones en eventos. En su perfil pueden encontrarse videos sobre maquillaje, gimnasio, escalada, futbol y otras actividades. Uno de sus videos relacionados con el BelicoFest 2026, realizado en Los Ángeles, incluso superó los dos millones de reproducciones.

Pero son sus transmisiones en vivo las que más han llamado la atención. En ellas, Coronel conversa con otros usuarios y tiktokers, participa en juegos y también en las conocidas batallas de TikTok. Durante agosto, algunos de estos encuentros se volvieron virales, como el que tuvo con el creador guatemalteco Chimo Rico, con quien participó en distintos juegos durante un live. También llamó la atención el momento en que el tiktoker hondureño Davis Flow comenzó a coquetear con ella sin reconocerla inicialmente.

Esta actividad forma parte de una etapa en la que Emma Coronel ha aumentado su exposición pública tras cumplir su condena en Estados Unidos.