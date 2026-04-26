Supernova 2026: Willito noquea y gana 400 mil dólares entre abucheos

Con nocaut técnico a la mitad del segundo episodio, Willito derrotó a su amigo Lonche y -pese a los abucheos del público- el regiomontano se llevó el cinturón de Supernova Génesis 2026 y los 400 mil dólares apostados días atrás.

Entre más abucheos que golpes, el primer round fue sumamente criticado por los miles de aficionados presentes en la Arena CDMX, donde el ganador de esta contienda se llevaría los 400 mil dólares apostados días atrás.

Willito tomó la iniciativa y generó el conteo para su amigo, mismo que se mantuvo en el cuadrilátero para que segundos más tarde le detuvieran la contienda, cayendo ante un público que quedó defraudado y criticó a los pugilistas.

Lazy Boy fue el encargado de entregar el cinturón al ganador y Chiquito le dio el portafolios a regiomontano, mismo que contenía los 400 mil dólares apostados días atrás:

La verdad es que entré con mucha presión, entré con Diosito y se logró el nocaut; le quiero dar las gracias a Lonche porque sin él no estaría aquí. Esto hace la amistad más perra”, dijo Willito tras recibir el cinturón.

Las peleas restantes de Supernova Génesis 2026

Estos son los 3 combates restantes en la Arena CDMX que los influencers estarán protagonizando en el cuadrilátero; habrá diversas presentaciones musicales:

Pelea 1: Triunfo de Milica por decisión unánime a Kim Shantal.

Pelea 2: Nocaut de El Abraham a Nando.

Pelea 3: Willito noquea a Lonche y gana 400 mil dólares.

Pelea 4: Karely Ruiz Vs Kim Shantal.

Pelea 5: Mario Bautista Vs Aaron Mercury.

Pelea 6: Alana Flores Vs Flor Vigna.

BFG