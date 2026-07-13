¿Qué dijo Emma Coronel en el BelicoFest? Esposa de ‘El Chapo’ Guzmán causa revuelo

Emma Coronel, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, sorprendió con su aparición en el BelicoFest, celebrado en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

La esposa de ‘El Chapo’ llamó la atención tras llegar al festival con un look que no pasó desapercibido: un crop top negro brillante de escote corazón, con un pantalón tipo cargo con detalles de olanes sobre las piernas.

Coronel combinó su conjunto con una gargantilla negra con plateado, pendientes circulares y un reloj de pulsera, así como zapatos grises.

El look de Emma dejó ver su trabajada silueta con la que acaparó la mirada de los asistentes.

¿Qué dijo Emma Coronel en el BelicoFest?

Emma Coronel asiste al BelicoFest. Especial

La esposa de ‘El Chapo’ no llegó sola al festival sino que estuvo acompañada por su amiga y abogada Mariel Colón, con quien permaneció todo el tiempo en el área VIP denominada ‘The Vault’, donde incluso posaron frente a una placa conmemorativa.

Pese a que la presencia de Emma Coronel había sido anunciada con anticipación, como parte de la lista de invitados, sorprendió al subir al escenario y dirigirse al público.

Coronel tomó el micrófono e interactuó con los asistentes al preguntar sobre quiénes provenían de estados mexicanos como Sinaloa, Guerrero, Jalisco y Michoacán, provocando la respuesta del público presente.

¿Cómo está mi gente de México?, ¿cómo está mi gente de Sinaloa, ¿cómo se la están pasando? Y Guerrero, Jalisco, Michoacán, Durango…”, dijo arriba del escenario.

En tanto, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando fue grabada cantando y bailando ‘Las Tundras’, interpretación de Gerardo Ortiz.

Dicha canción hace referencia al crimen organizado y menciona temas relacionados con drogas y operaciones criminales.

Esposa de ‘El Chapo’ Guzmán causa polémica

Emma Coronel asiste al BelicoFest. Especial

La aparición de Emma Coronel en el BelicoFest generó gran polémica y debate, debido a que contrasta con un mensaje que compartió previamente.

En noviembre del 2025, durante el documental Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks, la modelo e influencer expresó solidaridad con las víctimas de la violencia relacionada con el narcotráfico y aseguró que buscaba construir un futuro diferente para sus hijas, además de manifestar su intención de no repetir errores del pasado.

Esas declaraciones valieron para que su presencia en el BelicoFest fuera tachada con falta de congruencia.

De acuerdo con lo que contó Coronel previo al festival, fue invitada por la misma organización, quien incluso le envió un paquete de accesorios y mercancía oficial para su asistencia.

La modelo disfrutó del festival en todo momento, tal y como lo hizo saber a a través de sus historias de Instagram, así como en otros videos que fueron tomados por otros asistentes al BelicoFest, donde aparece divirtiéndose, cantando y bailando.

¿Cuál es su situación legal?

Emma Coronel asiste al BelicoFest. Especial

Emma Coronel permanece actualmente bajo un régimen de libertad condicional de cuatro años en Estados Unidos, derivado de la sentencia que recibió tras declararse culpable de conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y colaboración en la fuga de Joaquín Guzmán Loera ocurrida en 2015.

A inicios del 2026, la defensa de Coronel solicitó a un tribunal federal de Washington D.C. concluir de manera anticipada esa supervisión con el argumento de facilitar sus oportunidades laborales como figura pública e influencer.

No obstante, hasta la fecha, la autoridad judicial aún no había emitido una resolución sobre esa petición.