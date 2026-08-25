"La quiso correr": la fuerte pelea que habría tenido Altair Jarabo en el funeral de su hijastra

La muerte de Paloma García, hijastra de Altair Jarabo, no solo ha puesto bajo los reflectores a la actriz y a su esposo, el empresario Frédéric García. Ahora también circula una versión sobre un supuesto enfrentamiento que habría ocurrido durante el funeral de la joven de 23 años.

De acuerdo con lo presentado por el periodista Emilio Morales en el programa Me lo dijo Adela, Altair Jarabo habría tenido una fuerte discusión con la exesposa de Frédéric García en medio de la ceremonia para despedir a Paloma.

El señalamiento ha llamado la atención porque, según esta versión, el conflicto tendría relación con la relación del empresario con sus hijos de su primer matrimonio y con el dinero que les proporciona.

Es importante señalar que Altair Jarabo no ha confirmado ni desmentido públicamente estos señalamientos, por lo que lo ocurrido debe considerarse hasta ahora como una versión no comprobada.

¿Altair Jarabo habría intentado sacar a la exesposa de Frédéric García?

Según el relato presentado por Emilio Morales, la actriz supuestamente habría mostrado su desacuerdo con los apoyos económicos que su esposo brinda a los hijos que tuvo con su primera esposa.

El periodista afirmó que esta situación habría provocado un momento incómodo durante el funeral de Paloma García. Incluso aseguró que Altair habría intentado que la madre de la joven y otro de los hijos de Frédéric García abandonaran el lugar.

Morales cuestionó esta supuesta conducta y señaló que el empresario tendría derecho a decidir cómo apoyar a sus propios hijos.

La versión también apunta a que las diferencias familiares no serían recientes y que el tema económico habría generado tensión entre algunos integrantes de la familia.

Altair Jarabo y su esposo IG altairjarabo

Hasta ahora, sin embargo, no existe una declaración pública de Altair Jarabo, Frédéric García o de la exesposa del empresario que confirme que esta discusión ocurrió.

La muerte de Paloma García ocurrió en Suiza

El supuesto conflicto familiar ocurre después de la muerte de Paloma García, quien tenía 23 años y era hija de Frédéric García.

La información difundida inicialmente señalaba que la joven había muerto tras ser atropellada mientras circulaba en bicicleta en Suiza, país donde reside la pareja.

Sin embargo, el reporte atribuido a las autoridades del cantón de Vaud presenta una mecánica diferente del accidente.

De acuerdo con esa información, el hecho ocurrió el 2 de agosto de 2026 en Paudex, cuando una ciclista de 23 años circulaba por la carretera de Bernadaz y llegó al cruce con Bochat.

La joven habría intentado girar hacia la izquierda para rebasar un vehículo que estaba detenido ante un semáforo. Por razones que todavía no estaban determinadas, perdió el control de la bicicleta y terminó chocando contra un muro.

Tras el accidente fue trasladada a un hospital en estado crítico. Horas después, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió, se confirmó su fallecimiento.

Altair Jarabo y Frédéric García mantienen su vida privada

Altair Jarabo y Frédéric García se casaron en agosto de 2021 en París. Después de su boda, la actriz redujo su presencia en las producciones de televisión en México y comenzó a pasar buena parte de su tiempo en Europa junto al empresario.

La pareja también ha enfrentado rumores sobre una supuesta separación, aunque Jarabo ha negado anteriormente que su matrimonio haya terminado.

Ahora, tras la muerte de Paloma García, nuevamente han surgido versiones relacionadas con la vida privada de la actriz.

Altair Jarabo y Frédéric García IG

Por el momento, no hay confirmación de que Altair Jarabo haya protagonizado una pelea durante el funeral de su hijastra ni de que haya intentado sacar del lugar a la madre de Paloma. Los señalamientos corresponden a la versión presentada por Emilio Morales y deberán tomarse con cautela mientras no exista una confirmación directa de los involucrados.