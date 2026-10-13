¿Eduin Caz fingió regalarle un millón de pesos a Ese Pérez? Aseguran que el cheque era falso

Eduin Caz volvió a dar de qué hablar en redes sociales después de que se difundiera un video en el que entrega un cheque por un millón de pesos a su amigo, el influencer Ese Pérez, tras su participación en La Casa de los Famosos México 2026.

El gesto llamó la atención porque el vocalista de Grupo Firme consideró que el creador de contenido era el verdadero ganador del reality, pese a que terminó en la cuarta posición de la competencia.

Sin embargo, la historia dio un giro luego de que la periodista de espectáculos Ana María Alvarado compartiera una versión distinta sobre el supuesto premio. De acuerdo con la comunicadora, el cheque no representaría una entrega real de dinero, sino que formaría parte de una dinámica planeada para generar contenido en redes sociales.

Foto: Instagram Eduin Caz

¿Eduin Caz realmente le regaló un millón de pesos a Ese Pérez?

De acuerdo con lo expuesto por Ana María Alvarado, la idea de entregar el cheque habría surgido del propio influencer, quien buscó al cantante para proponerle grabar el momento y compartirlo con sus seguidores.

La periodista explicó que la intención habría sido responder a los comentarios que recibió Pérez después de finalizar en el cuarto lugar de La Casa de los Famosos México 2026.

Alvarado relató la supuesta propuesta entre ambos de la siguiente manera:

Ese Pérez fue el que se lo propuso, le dijo ‘oye Eduin ¿me ayudas a hacer esto? para redes, decir que tú me vas a regalar un millón, hacemos lo del cheque para hacerlo significativo, más no me das los billetes’”.

Según esta versión, Eduin Caz habría aceptado participar en la grabación como parte de la amistad que mantiene con el influencer desde antes de su ingreso al programa de televisión.

No obstante, hasta el momento, esta explicación corresponde a lo señalado por la periodista y no constituye una confirmación independiente de que el dinero no se haya entregado.

Durante su explicación, Ana María Alvarado sostuvo que el cheque que apareció en el video habría sido únicamente un elemento para representar el regalo ante las cámaras.

Foto: Instagram

Todo es ficción, no hay millón de por medio”, afirmó la comunicadora al referirse a la grabación que circuló en redes sociales.

Según su versión, la dinámica habría buscado generar una reacción entre los seguidores de Ese Pérez después de las críticas que recibió por su posición final en el reality.

Cabe recordar que el influencer concluyó la competencia en el cuarto puesto, mientras que Karina Torres y Memo Schutz ocuparon posiciones superiores y Mariana Ochoa se llevó el triunfo, de acuerdo con los resultados mencionados en la información difundida.

¿Qué otros regalos le ha dado Eduin Caz al influencer?

El supuesto cheque por un millón de pesos no sería el primer obsequio costoso que Eduin Caz habría hecho a su amigo.

De acuerdo con la información difundida, el intérprete de Grupo Firme anteriormente le regaló un departamento en Tijuana, una motocicleta con un valor superior a los 400 mil pesos y un reloj de la marca Rolex.

Estos detalles han llamado la atención de los seguidores de ambos, quienes han seguido de cerca su relación y las muestras de apoyo que el cantante ha tenido con el influencer.

Foto: IG eseperezoficial

¿Qué dijo Ese Pérez tras recibir el supuesto premio?

Después de que se difundiera el video del cheque, Ese Pérez compartió un mensaje en el que agradeció el respaldo de su amigo y de las personas que lo apoyaron durante su paso por el programa.

El influencer reconoció que no obtuvo el primer lugar de la competencia, pero destacó que el cariño recibido representaba una victoria personal.