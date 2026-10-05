Arantza Ruiz rompe en llanto tras polémica con Ese Pérez; usuarios la acusan de difamación

Arantza Ruiz rompió en llanto después de acusar a Ese Pérez de haber hecho un polémico comentario sobre su vestimenta. Cynthia Klitbo respaldó el señalamiento a través de un video, lo que desató una oleada de críticas contra ambas actrices, pues usuarios cuestionaron que no presentaran pruebas para sustentar sus acusaciones y llegaron a señalar que se trataba de un caso de difamación.

Luego de las acusaciones de Arantza y Klitbo hacia Ese Pérez, a unas horas de la final de La Casa de los Famosos México 2026, la plataforma de X se llenó de publicaciones de usuarios señalando que esperaban que las actrices sacaran las pruebas de los señalamientos contra el influencer.

Ante las presiones en redes sociales, Arantza rompió el silencio al ser cuestionada por los medios de comunicación tras la final del reality, en donde resultó ganadora Mariana Ochoa.

Arantza Ruiz rompe en llanto tras acusar a Ese Pérez de polémico comentario

Arantza Ruiz rompe en llanto tras polémica con Ese Pérez. @arantzaruiz_

La actriz Arantza Ruiz aclaró la polémica que surgió alrededor de un supuesto comentario de Ese Pérez sobre su vestimenta y precisó que ella nunca afirmó haber escuchado directamente las palabras que se atribuyeron al influencer.

Ruiz explicó que ella se enteró de lo ocurrido por mensajes y publicaciones de usuarios y dejó claro que no presenció directamente el momento y que nunca pretendió presentar el señalamiento como una acusación basada en una experiencia propia.

Yo nunca dije como de: ‘Ay, yo lo vi, yo lo escuché’”, explicó ante los medios. También sostuvo que no buscaba atacar ni difamar a Ese Pérez y que su intención era hablar sobre cómo se sintió al leer los comentarios que comenzaron a circular en redes.

En este sentido, Arantza reconoció que las opiniones sobre su imagen pueden afectarla, aunque defendió su derecho a utilizar la ropa que eligió para la ocasión.

La actriz insistió en que no buscaba atacar a Ese Pérez y explicó que no pretendía responsabilizar al influencer por la manera en que ella procesó aquello que estaba leyendo:

Yo soy responsable de lo que yo sienta, no tiene nada que ver con él”.

Cuando le preguntaron si pensaba confrontarlo, Ruiz respondió que no. “No, porque no se trata de él, porque él puede opinar lo que él quiera”, dijo. Incluso planteó que, si el comentario hubiera existido, eso no cambiaba su postura personal: “Incluso si lo dice, él puede opinar lo que quiera y lo puede decir de broma o no, pero yo soy la que se tiene que hacer responsable con cómo se siente al respecto”.

La actriz también aclaró que nunca quiso convertir la situación en una agresión contra su compañero. “Nunca, nunca se ha tratado en ningún momento de agredir a otra persona ni difamar a otra persona”, aseguró. Sobre la conversación que se generó alrededor de Cynthia Klitbo, fue todavía más concreta: “Por eso yo nunca, yo nunca me fui contra Ese”.

¿Qué dijeron Arantza Ruiz y Cynthia Klitbo sobre Ese Pérez?

Fue horas antes de la final de La Casa de los Famosos México 2026 cuando Cynthia Klitbo publicó un video en sus redes sociales en donde acusó a Ese Pérez de hacer comentarios violentos contra Arantza Ruiz.

El clip lo grabó Cynthia junto a Arantza cuando ambas se preparaban para la última gala del programa.

Arantza se pasó ayer llorando todo el día con sus papás porque Ese Pérez dijo que tenía look de prostituta”, aseguró Klitbo en el video. La actriz aclaró de inmediato: “No tiene nada de malo ser prostituta, pero nada más para que vean por quién van a votar”.

La actriz llamó entonces a su audiencia a tomar postura antes del cierre de la votación final.

Hagan héroes de gente que maltrata a las mujeres y que se expresa así, tómenlo en cuenta”, dijo en el video, dirigiéndose a los seguidores que todavía podrían inclinar el resultado del reality.

Todo lo anterior, lo dijo ante la presencia de Arantza, quien al inicio del video volteó únicamente a la cámara, sin emitir palabra alguna.

Tras ello, Klitbo publicó un segundo video, esta vez en solitario, y confesó que había recibido ataques tras el primer clip, sin embargo, dedujo que eran bots y retomó su mensaje para defender a las mujeres.

Yo creo que como tenemos la sociedad hoy en día, la violencia de género es algo que es inadmisible”, dijo.

La actriz además lanzó una reflexión respecto a los ataques contra mujeres:

Si ustedes creen que yo me siento ofendida, al contrario, les agradezco, pero lo que nos hacen a una nos hacen a todas; y yo no permito ni siquiera comentarios violentos hacia una mujer. Expresarte así de una compañera diciendo que se viste como prostituta, con todo el respeto que tengo hacia las mujeres que, por alguna razón tienen que dedicarse a ese oficio, no está padre porque también las ofende a ellas”, dijo.

¿Qué dijo el equipo de Ese Pérez?

Ante los señalamientos, el equipo de Ese Pérez respondió directamente y cuestionó la versión de Klitbo:

Pero yo era su favorito y así. No hace falta decir mentiras pa caer bien, la veo cuando salga de las pantallas ahi sentada pa saludarla”, se lee en la respuesta publicada bajo el video de la actriz.

Posteriormente subieron una historia en la que aseguraron que las acusaciones no tienen fundamentos, y sólo trataban de desprestigiar el nombre del influencer de cara a la final.

¿Por qué usuarios acusan de difamación a Arantza Ruiz?

Arantza Ruiz. @laklitbocynthia

Las críticas contra Arantza Ruiz no han tardado en aparecer en redes sociales, donde algunos usuarios la acusan de haber contribuido a la difusión de un señalamiento contra Ese Pérez sin contar con pruebas directas que demostraran el supuesto comentario. Entre los principales cuestionamientos está el hecho de que la actriz reconoció que ella no escuchó personalmente lo que habría dicho el influencer, por lo que internautas consideran que no debió permitirse que la versión tomara fuerza como si se tratara de un hecho confirmado.

A esto se suma que, hasta el momento, no se ha hecho público un audio o video que compruebe el supuesto insulto. Por ello, algunos usuarios califican lo ocurrido como una forma de difamación y sostienen que el señalamiento pudo afectar la imagen de Ese Pérez, especialmente porque la polémica ocurrió en los días previos a la final de La Casa de los Famosos México 2026.

En redes sociales también hay quienes cuestionan que la situación haya cobrado mayor fuerza después de que Cynthia Klitbo respaldara públicamente a Arantza y pidiera a los seguidores tomar en cuenta lo ocurrido antes de la votación. Esta postura provocó que algunos internautas hablaran de un intento por perjudicar al influencer y señalaran tanto a Klitbo como a Arantza por hacer acusaciones que, desde su perspectiva, no estaban sustentadas con pruebas.