Marchas y bloqueos hoy martes 13 de octubre; horarios y alternativas viales

Este martes 13 de octubre se prevén marchas, concentraciones, rodadas ciclistas, peregrinaciones y eventos masivos que podrían generar afectaciones viales en distintas zonas de la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

La movilización con mayor afluencia será la marcha de trabajadores activos y jubilados del IMSS, además de protestas estudiantiles, actividades sindicales y eventos culturales que podrían incrementar el tránsito vehicular durante gran parte del día.

Marcha de trabajadores activos y jubilados del IMSS

A las 15:00 horas, trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social marcharán desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, hacia las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez.

Los participantes exigen mejoras laborales, abastecimiento de equipo médico, revisión contractual, incremento salarial, jubilaciones dignas y la renuncia del dirigente nacional del sindicato.

Se prevé la asistencia de aproximadamente mil 500 personas.

Alternativas viales: Viaducto Miguel Alemán, Eje 3 Sur Baja California, Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Eje 1 Poniente Cuauhtémoc.

Trabajadores del IMSS en Iztacalco

A las 09:00 horas, integrantes de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social realizarán una concentración frente a la Unidad de Medicina Familiar número 35 del IMSS, en la colonia Agrícola Pantitlán.

Solicitan mejores condiciones laborales, cobertura de plazas vacantes, medicamentos e insumos suficientes.

Alternativas viales: Calzada Ignacio Zaragoza, Río Churubusco, Eje 4 Sur, Canal de San Juan.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

A las 10:00 horas realizará una conferencia política frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro Histórico.

La actividad forma parte de la Jornada Nacional de Lucha y Resistencia Indígena.

Alternativas viales: Circunvalación, Eje 1 Norte, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier.

STUNAM en Rectoría de la UNAM

También a las 10:00 horas, integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentrarán en la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria.

Entre sus exigencias se encuentra un incremento salarial del 20 por ciento y la revisión contractual.

No se descartan bloqueos sobre Insurgentes Sur.

Alternativas viales: Periférico Sur, Eje 10 Sur, Avenida Universidad, Circuito Escolar.

Comunidad politécnica

A las 10:00 horas realizará una concentración en la colonia Guerrero para exigir respeto a los derechos laborales.

Posteriormente, a las 13:00 horas, otro grupo entregará una carta abierta en oficinas de Presidencia y la Secretaría de Educación Pública para solicitar mayores recursos para el Instituto Politécnico Nacional.

Alternativas viales: Eje Central Lázaro Cárdenas, Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo, Eje 1 Norte.

Colectiva Las Tonantzin

A las 11:00 horas se manifestará frente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en James Sullivan 119, colonia San Rafael.

La organización exige justicia para una mujer víctima de violencia.

Alternativas viales: Insurgentes Norte, Circuito Interior, Ribera de San Cosme, Avenida México-Tenochtitlán.

Plataforma 4:20

A partir de las 12:00 horas realizará actividades informativas y de difusión sobre derechos cannábicos en tres puntos de la capital:

Monumento a la Madre.

División del Norte y avenida Cuauhtémoc.

Gran Canal y Circuito Interior.

Alternativas viales: Circuito Interior, Avenida Universidad, Eje Central, Río Churubusco, Avenida De los Insurgentes.

Comerciantes ambulantes

A las 14:00 horas se concentrarán frente a la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública para solicitar espacios de venta.

Alternativas viales: Eje Central, Viaducto Miguel Alemán, Doctor Vértiz, Isabel la Católica.

Rodadas ciclistas

Durante el día se realizarán tres recorridos ciclistas:

People for Bikes Roma, a las 05:50 horas rumbo a La Venta.

La Nave del Olvido, a las 18:00 horas en Azcapotzalco.

Ohtli Chiquxs, a las 20:00 horas desde la Alameda Central hacia el sur de la ciudad.

Alternativas viales: Circuito Interior, Constituyentes, Periférico, Avenida Insurgentes, Eje 2 Norte.

Peregrinación de trabajadores de PepsiCo

A las 15:00 horas se realizará una peregrinación desde la Glorieta de Peralvillo hacia la Basílica de Guadalupe.

Se estima la participación de cerca de 6 mil personas.