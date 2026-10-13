50 aniversario del CCE

“La economía, en un régimen democrático, no debe ser central y autoritariamente planificada, sino libremente coordinada y concertada… el desarrollo económico en nuestro régimen es obra de la acción conjunta de la iniciativa privada y del Estado”, es un fragmento de la extensa declaración de principios con los que se inició la fundación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el 8 de mayo de 1975, publicada en esa fecha en Excélsior, declaración que concluiría el 5 de agosto de 1976 con su constitución formal. Mañana, en México, se reúne el empresariado y los integrantes de su consejo para festejar el 50 aniversario del Consejo, organismo que ha iniciado un nuevo proceso de transformación para fortalecer su gobernanza, sistema de auditoría, desarrollo de talento, comunicación y sistema de honor y justicia propuestos por don José Medina Mora para fortalecer el sistema de coordinación empresarial que en su fundación encabezó don Juan Sánchez-Navarro.

Aunque siempre se ha subrayado que el Consejo nace y se fortalece durante los años de confrontación entre el sector privado y Luis Echeverría, en el origen nació ante la necesidad de unificar la voz y la acción contra decisiones de Estado que, lejos de impulsar el desarrollo económico, lo lastraban. Un tema de fondo fue, y creo que sigue siendo, fortalecer la economía mixta en México. La unificación de la voz patronal permitió, entonces como hoy, fortalecer la representación mixta en diversos organismos y el sistema de coordinación económica para estabilizar precios, definir incrementos salariales y encontrar soluciones en etapas de crisis económica, pero también para mantener un canal de diálogo constante que inhiba la tentación del control por actores gubernamentales que prevaleció antes de su fundación. Ése es su origen y continúa siendo pilar del sistema democrático mexicano.

DE FONDOS A FONDO

#SHCP… Interesante lo que ha ocurrido alrededor de la pospuesta licitación de arrendamiento vehicular que tiene en standby la SHCP, de Edgar Amador, en el sistema de compras públicas, con la vigilancia estrecha de Raquel Buenrostro, titular de Anticorrupción y Buen Gobierno. Algunos esperaban que la resolución saliera el 8 de octubre pasado, pero nada. No hay todavía publicación, sin embargo, igual que con el faltante de la compra pública consolidada de medicamentos, se está generando una gran incertidumbre entre los participantes rutinarios en ambas licitaciones (algunos se cruzan) porque se rumora que hay una investigación que puede parar en Antimonopolio ante la posibilidad de que hubieran realizado acuerdos para no dejar pasar a otros competidores.

Mire, la SHCP ha publicado 888 procedimientos de enero a la fecha y adjudicado $87,810,879,677 a 497 proveedores; 77% de sus procedimientos son adjudicaciones directas que concentran 15% del monto general. O sea, las grandes salen por licitación y, obvio, la contratación consolidada plurianual del servicio de arrendamiento vehicular 2027-30, por ser tan grande, más. De enero a septiembre de 2026, la dependencia, según portales especializados en compras públicas, publicó 130 procedimientos, 35% menos que en el mismo periodo de 2025. Vea el tamaño de la austeridad del balance público y tome en cuenta que se ha hecho chico el mercado del gobierno.

Recordemos que el procedimiento de licitación LA-06-400-006400001-N-13-2026, que incluye la flota vehicular, fue publicado el 31 de agosto, se realizó la junta de aclaraciones el 10 de septiembre y, sin mediar aviso, se suspendió justo cuando se daría el fallo. ¿Por qué? Porque surgieron dudas serias sobre intentos de manipulación en precios entre los participantes, que iban acompañadas de maniobras para descalificarse entre sí. En la adjudicación de la consolidada de medicamentos que quedó fuera de asignación en la licitación, algunos de esos participantes (grupos económicos poderosos) se cruzan y no dudan en golpear a quien creen que pueden doblar. La presidenta Claudia Sheinbaum le tiene puesto el ojo con lupa y ha pedido redoblar la vigilancia.

#Samsara acelera su apuesta por la IA para las operaciones físicas. La compañía de IoT pionera en la gestión de operaciones físicas conectadas, que en nuestro país encabeza Julia Monroy, lanza hoy en México Agent Studio, una plataforma que permite crear agentes de IA sin código para automatizar tareas y apoyar la toma de decisiones. Entre los casos locales destaca Bulkmatic de México, que reporta ahorros de casi 30 horas semanales en comunicación con conductores gracias a agentes de voz personalizados.