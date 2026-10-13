Sentencia a Duane ‘Keffe D’ Davis por el asesinato de Tupac: cuántos años le dieron

Duane “Keffe D” Davis recibió la sentencia por su participación en el asesinato del rapero estadounidense Tupac Shakur.

El asesinato de Tupac marcó un antes y un después en la historia del rap y se convirtió durante décadas en uno de los casos criminales más conocidos de Estados Unidos. Casi 30 años después de la muerte del artista, el proceso judicial llegó a un momento decisivo con la condena de Duane “Keffe D” Davis, señalado por las autoridades como uno de los responsables de organizar el ataque que acabó con la vida del rapero en Las Vegas en 1996.

¿Cuál fue la sentencia a Duane “Keffe D” Davis?

Sentencia a Duane ‘Keffe D’ Davis. Las Vegas Police Department/ZUMA Press Wire/Shutterstock

Duane “Keffe D” Davis fue condenado a 40 años de prisión a cadena perpetua por su participación en el asesinato de Tupac Shakur. La sentencia fue dictada este 13 de octubre por una jueza de Las Vegas, Nevada, después de que un jurado lo declarara culpable en agosto del mismo año. Davis, de 63 años, es la única persona condenada hasta ahora por el asesinato del reconocido rapero.

La sentencia contempla 20 años de prisión por asesinato en primer grado y otros 20 años por el uso de un arma mortal durante el delito. Ambas penas deben cumplirse de manera consecutiva, por lo que no se ejecutan al mismo tiempo. Aunque la condena establece un mínimo de 40 años, no significa que Davis vaya a recuperar su libertad al cumplir ese periodo. Según los reportes judiciales, no podrá optar a la libertad condicional antes de cumplir al menos 100 años de edad.

¿Quién es “Keffe D”?

Duane Keith Davis, conocido como “Keffe D”, es un antiguo integrante de la pandilla South Side Compton Crips, vinculada a la ciudad de Compton, California. Su nombre comenzó a cobrar relevancia internacional por su relación con el asesinato de Tupac Shakur, uno de los artistas más influyentes del rap estadounidense.

Durante años, Davis habló públicamente sobre los acontecimientos relacionados con el crimen. En entrevistas y en su libro de memorias Compton Street Legend, publicado en 2019, compartió detalles sobre lo sucedido la noche del tiroteo. Sus declaraciones llamaron la atención de los investigadores y contribuyeron a reactivar un caso que llevaba décadas sin resolverse.

En septiembre de 2023, las autoridades de Nevada lo arrestaron y acusaron formalmente de asesinato. Davis se declaró inocente y su defensa cuestionó la fiabilidad de sus declaraciones anteriores. Sin embargo, el proceso judicial concluyó con un veredicto de culpabilidad en agosto de 2026, seguido de la sentencia dictada este 13 de octubre.

Asesinato de Tupac Shakur en 1996

Sentencia a Duane ‘Keffe D’ Davis. Redes

El ataque contra Tupac ocurrió la noche del 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas, después de que el rapero asistiera a una pelea de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon. Esa noche, Tupac se encontraba acompañado por Marion “Suge” Knight, fundador de la discográfica Death Row Records.

Después del combate, ambos viajaban en un automóvil BMW negro cuando un Cadillac blanco se colocó junto a ellos y varios disparos fueron efectuados desde el vehículo. Tupac recibió cuatro impactos de bala y fue trasladado a un hospital, donde murió el 13 de septiembre de 1996, a los 25 años.

Su muerte conmocionó a la industria musical y a millones de seguidores en todo el mundo. A pesar de las investigaciones realizadas durante años, el caso permaneció sin una condena por casi tres décadas, hasta que las autoridades presentaron cargos contra Davis.

De acuerdo con la versión presentada por la fiscalía, el asesinato estuvo relacionado con una disputa entre pandillas. Horas antes del tiroteo, Tupac y otras personas de su entorno participaron en una pelea dentro del hotel MGM Grand de Las Vegas. Entre los involucrados se encontraba Orlando Anderson, sobrino de Davis y miembro de una pandilla rival.

Los fiscales sostuvieron que el enfrentamiento provocó un deseo de venganza y que Davis ayudó a organizar el ataque contra Tupac y Suge Knight. Según esta versión, Davis reunió a otros hombres y participó en la preparación del tiroteo como represalia por la agresión contra su sobrino.

Justicia después de décadas

Durante casi 30 años, el asesinato de Tupac Shakur permaneció sin una condena, en parte por las dificultades para reunir pruebas y testimonios que permitieran esclarecer lo ocurrido. La investigación dio un giro cuando Duane “Keffe D” Davis comenzó a hablar públicamente sobre el caso. Sus declaraciones, incluidas las que hizo en entrevistas y en sus memorias, aportaron información que las autoridades pudieron investigar y contrastar, lo que finalmente condujo a su arresto en 2023.

Durante el juicio, la fiscalía presentó declaraciones anteriores de Davis, grabaciones y otros elementos para demostrar que había participado en la planificación del ataque. La defensa, por su parte, cuestionó la credibilidad de sus relatos y sostuvo que algunas de sus afirmaciones podían ser exageradas o inventadas. Sin embargo, tras escuchar los argumentos de ambas partes, el jurado lo declaró culpable.

¿Qué significa la condena de 40 años a cadena perpetua?

La sentencia contempla 20 años de prisión por asesinato en primer grado y otros 20 años por el uso de un arma mortal durante el delito. Ambas penas deben cumplirse de manera consecutiva, por lo que el tiempo de prisión se acumula. Esto significa que Davis deberá cumplir un mínimo de 40 años, aunque llegar al final de ese periodo no garantiza que pueda recuperar su libertad.

Davis tiene 63 años al recibir la sentencia, por lo que cumplir 40 años de prisión supondría llegar aproximadamente a los 103 años. La duración de la condena hace que una eventual liberación sea muy poco probable, aunque las condiciones exactas dependerán de las disposiciones legales aplicables.

Tras conocer la sentencia, Davis manifestó su intención de apelar. Este recurso permitiría a un tribunal superior revisar determinados aspectos del juicio para establecer si hubo errores legales que justifiquen modificar o anular la condena. No obstante, no significa que la sentencia haya perdido validez ni que Davis vaya a quedar en libertad.