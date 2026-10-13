Frentes Políticos / 13 de octubre de 2026

1. Consulta abierta. Claudia Sheinbaum anunció que la consulta continuará hasta incorporar las propuestas de las comunidades indígenas y afromexicanas antes de enviar el proyecto al Congreso. Desde Presidencia se enfatizó en que el poder de decisión sigue recayendo en las comunidades. No se trata de temas sencillos. Implica reconocer la voz de quienes históricamente han exigido participar en los acuerdos que afectan sus derechos. El alcance de la iniciativa no se medirá por las reuniones realizadas, sino por las propuestas que lleguen al papel y se conviertan en compromisos concretos. Por lo pronto, la discriminación se fue. Y eso ya es mucho.

2. Respuesta inmediata. Ante el temporal, Emilia Calleja Alor, directora de la CFE, movilizó a más de 3 mil electricistas, 427 grúas y cuatro helicópteros para restablecer el suministro eléctrico tras el paso del huracán Simón por el Pacífico. Se dice fácil, pero recapitulemos. En Guerrero, donde 65 mil 78 usuarios se quedaron sin luz, más de 90% recuperó el servicio en menos de 12 horas. En Michoacán, Colima y Jalisco, la restitución alcanzó 99.78% al domingo por la mañana. La emergencia puso a prueba la capacidad operativa de la empresa eléctrica y los tiempos de respuesta ante los daños. Pasada la tempestad, quedan los resultados.

3. Apagados. El Senado dio un paso unánime para regular los celulares en las escuelas. Las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos aprobaron la reforma, con respaldo de Carolina Viggiano, Guadalupe Murguía, Luis Donaldo Colosio, Alberto Anaya, Homero Davis y Alfonso Cepeda. En educación básica, los dispositivos quedarían restringidos durante toda la jornada, salvo fines pedagógicos, emergencias y necesidades de salud, discapacidad o inclusión. En bachillerato, cada comunidad acordará las reglas; y en universidades prevalecerá el uso conforme a sus propios acuerdos. Apagón por la educación y la salud mental.

4. Cuenta regresiva. Raúl Bolaños-Cacho, presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, calificó de sobrio y responsable el Paquete Económico 2027, que proyecta ingresos por 9.16 billones de pesos, equivalentes a 23.2% del PIB. La Comisión de Hacienda, encabezada por Carol Antonio Altamirano, retomó el análisis de la Ley Federal de Derechos, la del ISR y la de Ingresos, con posibles modificaciones. Bolaños-Cacho aseguró que seguridad y salud serán prioritarias, mientras Hacienda sigue de cerca la discusión. El discurso promete responsabilidad; la realidad debe aterrizarse en cómo se distribuye cada peso y qué necesidades quedan atendidas.

5. Promoción. Ken Salazar vuelve a México, ahora como autor, para presentar Fronteras: mi lucha por una América unida. El exembajador estadunidense, quien representó al gobierno de Joe Biden entre 2021 ­­y enero de 2025, repasa los desencuentros con Andrés Manuel López Obrador por la violencia, las reformas constitucionales y los cambios al Poder Judicial, que llevaron a una pausa en la relación bilateral. También aborda episodios espinosos, como el traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos y la tragedia migratoria de Chiapas en 2021. Viene a presentar su libro y, de paso, contará su versión de la historia. Todo en su justa dimensión.