Gracie Bon desata polémica por posar entre escombros tras terremoto en Panamá

La influencer y modelo Gracie Bon, generó controversia en redes sociales luego de compartir imágenes en las que aparece posando entre los escombros tras el devastador terremoto de magnitud 7.7 que afectó a Panamá.

La publicación provocó opiniones divididas entre los internautas. Mientras algunos cuestionaron que la creadora de contenido se tomara fotografías en medio de una situación de emergencia, otros defendieron su decisión y señalaron que dar visibilidad a lo ocurrido también puede contribuir a generar conciencia.

La polémica surgió en torno a la manera en que la influencer decidió mostrar los daños, pues algunos usuarios consideraron que las imágenes daban prioridad a una sesión de fotos en lugar de centrar la atención en las personas afectadas.

Foto: Instagram graciebon

¿Qué publicó Gracie Bon tras el terremoto en Panamá?

Tras compartir las imágenes, Gracie Bon acompañó su publicación con un mensaje en el que hizo referencia a la situación que atraviesa su país y recordó la importancia de valorar la vida por encima de las pertenencias.

La realidad de mi país después del terremoto, nos toca recordar que lo material se recupera, pero la vida no tiene precio. Vivamos el presente, agradezcamos por lo que tenemos y extendamos ayuda a los que hoy lo necesitan”, escribió.

La influencer concluyó su mensaje con palabras de ánimo para la población: “fuerza Panamá vamos a salir de esta”.

Aunque su texto hizo un llamado a la solidaridad y a brindar apoyo a quienes lo necesitan, las fotografías generaron cuestionamientos entre algunos de sus seguidores, quienes pusieron en duda la decisión de posar en medio de los escombros.

Foto: Instagram graciebon

¿Por qué criticaron a Gracie Bon por sus fotografías?

Entre las reacciones que aparecieron en redes sociales, varios usuarios expresaron su desacuerdo con la forma en que la influencer documentó los daños ocasionados por el terremoto.

Algunos consideraron que el escenario no era apropiado para posar, mientras que otros interpretaron las imágenes como un intento de llamar la atención en medio de la tragedia.

Un usuario comentó:

¿Qué necesidad de posar? :)”.

Las críticas también incluyeron mensajes más duros, como:

Posando con la desgracia de otro, debe ser broma”.

A estas reacciones se sumaron otros comentarios que cuestionaron la intención detrás de las imágenes. “Déjame buscar un buen spot para la próxima foto... Increíble... Solo por buscar like”, fueron algunas de las expresiones compartidas por los internautas.

Asimismo, una persona escribió:

¿Cómo hago para que esto se trate de mí? ¡Qué necesidad de salir posando en medio de un desastre!”.

Estos comentarios reflejaron el descontento de quienes consideraron que la publicación no era adecuada ante la gravedad de una situación.

Pese a los cuestionamientos, la influencer también recibió mensajes de apoyo de personas que consideraron que las críticas no tomaban en cuenta la posibilidad de que su publicación ayudara a visibilizar lo sucedido.

Foto: Instagram graciebon

Otro internauta agradeció la difusión del tema y escribió:

Gracias por la ayuda y darle visibilidad a esta problemática”.

Estas reacciones mostraron una postura distinta frente a la controversia. Para algunos usuarios, compartir imágenes de los daños puede contribuir a que más personas conozcan la situación, mientras que otros consideran que la manera de hacerlo también importa, especialmente cuando se trata de una tragedia.

Hasta el momento, los comentarios reflejan un debate entre quienes cuestionan que se pose en un lugar afectado por un desastre y quienes defienden la posibilidad de utilizar las redes sociales para llamar la atención sobre lo ocurrido.

¿Qué respondió Gracie Bon a las críticas?

Gracie Bon aclaró en un video que llevó ayuda a algunas de las zonas afectadas por el terremoto y aseguró que su intención era apoyar a las familias, incluso contribuir a la reconstrucción de sus viviendas.

La influencer también explicó que, desde su perspectiva, no estaba posando para una sesión de fotos. Señaló que decidió publicar imágenes en las que aparece para visibilizar la situación que atraviesa su país, de la misma manera en que comparte sus viajes y otros momentos positivos de su vida.

Asimismo, expresó su inconformidad con las críticas que recibió y señaló que muchas personas lo perdieron todo en cuestión de segundos. Sin embargo, consideró que la atención se centró más en sus fotografías que en las familias que se quedaron sin hogar.

Bon también cuestionó que algunas personas guarden silencio cuando se comparten acciones positivas y preguntó qué han hecho quienes la critican para ayudar a los afectados por el desastre.

¿Qué ocurrió durante el terremoto en Panamá?

El viernes 9 de octubre de 2026, Panamá fue sacudido por un sismo de magnitud 7.7, registrado a las 12:56 horas locales. El movimiento telúrico habría ocasionado afectaciones en infraestructura de distintas provincias, interrupciones en algunos servicios básicos y temor entre los habitantes.

El terremoto tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros y su epicentro se ubicó en el sistema de fallas Azuero-Soná, cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera.