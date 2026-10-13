Jeremy Renner lanza "spoiler" de Avengers: Doomsday y asegura la derrota de los héroes

Jeremy Renner anticipó el fracaso del equipo principal del Universo Cinematográfico de Marvel. El actor confirmó su ausencia definitiva en la esperada superproducción Avengers: Doomsday durante una reciente entrevista de prensa. El intérprete de Hawkeye tomó los micrófonos para lanzar una advertencia directa a sus excompañeros de reparto. El experimentado arquero auguró la caída de los héroes ante la nueva amenaza mundial.

Ante los cuestionamientos sobre su participación, la estrella de acción negó rotundamente cualquier llamado de los estudios. "No salgo en Doomsday, así que los Avengers probablemente perderán", sentenció el artista con ironía. El californiano culpó a los productores por este destino trágico en la narrativa. Al omitir a Clint Barton, los defensores globales cederán terreno ante las fuerzas enemigas, según su particular análisis.

Jeremy Renner como Hawkeye en Avengers: Endgame. Foto: Marvel Studios

La falta de este integrante fundador altera drásticamente la balanza de poder en el próximo campo de batalla. Los creativos de Marvel decidieron excluir al estratega táctico de la alineación estelar para este inminente choque cósmico. El actor asimiló esta resolución corporativa con evidente sarcasmo frente a las cámaras de televisión. Sus declaraciones evidencian la enorme confianza que deposita en las habilidades de su álter ego.

Puertas abiertas para el regreso de Hawkeye

La exclusión de este magno evento cinematográfico no frena el entusiasmo del estadounidense por la millonaria franquicia. Renner reafirmó su compromiso absoluto con Marvel Studios para futuros rodajes en plataformas de streaming o en la pantalla grande. El apego por el personaje y la camaradería con sus colegas de set mantienen viva la opción del retorno. El actor anhela empuñar el arco nuevamente en las siguientes fases.

En pláticas pasadas con la revista Empire, el nominado al premio Oscar detalló sus firmes intenciones de grabar más historias. El histrión confía ciegamente en la producción de una segunda temporada para la serie Hawkeye. Las aventuras conjuntas con la heroína Kate Bishop dejaron cabos sueltos que merecen una resolución formal. El apretado calendario del estudio definirá la fecha exacta de esta continuación.

Jeremy Renner no volverá por el momento a la saga de Avengers. Foto: Marvel Studios

Fiel a su estilo mordaz, el artista bromeó sobre las fuertes exigencias físicas que imponen los vestuarios heroicos. "No sé si alguien quiere verme en mallas, pero mi cuerpo estará bien con ellas", ironizó el veterano del cine de acción. Por el momento, las altas esferas de la compañía guardan absoluto silencio sobre los próximos contratos. Ningún directivo ratifica todavía nuevas misiones para el tirador.

Una rehabilitación física que desafía la medicina

El optimismo corporal de Jeremy Renner representa un auténtico hito médico dentro de la industria de Hollywood. En enero de 2023, una pesada máquina quitanieves de casi 6,500 kilos arrolló al histrión a las afueras de su propiedad. El violento impacto aplastó su caja torácica y destrozó casi todas sus extremidades. Los doctores documentaron brutales fracturas en costillas, piernas, tobillos, rodillas, clavícula y hombro.

Jeremy Renner se recuperó físicamente de un accidente. Foto: Marvel Studios

Contra todos los diagnósticos clínicos iniciales, el protagonista completó una rehabilitación intensa y veloz ante el ojo público. A principios del año 2025, la estrella de cine presumió una recuperación física superior al 150 por ciento de su capacidad original. Esta vitalidad adquirida le autoriza ejecutar complejas secuencias de riesgo sin solicitar dobles de acción en los sets. El actor venció a la muerte para retomar su carrera.

El retorno oficial de Clint Barton a los encuadres de batalla aguardará mejores escenarios en el calendario de estrenos. Mientras el intérprete consolida su impecable condición atlética, los rodajes continúan su veloz marcha hacia la conclusión de la saga del multiverso. Los fanáticos del cine descubrirán el veredicto final de esta guerra cuando Avengers: Doomsday asalte los complejos cinematográficos el próximo 16 de diciembre.