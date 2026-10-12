Eduin Caz sorprende a Ese Pérez con millonario regalo tras no ganar La Casa de los Famosos 2026

Eduin Caz y Ese Pérez mantienen una amistad desde hace varios años y, aunque ambos se dedican a diferentes actividades dentro del mundo del entretenimiento, han demostrado que siempre están presentes en los momentos importantes del otro. Esta vez, el vocalista de Grupo Firme tuvo un detalle con el influencer que sorprendió a sus seguidores.

La participación del creador de contenido en La Casa de los Famosos México 2026 fue uno de los momentos en los que Eduin Caz dejó ver cuánto lo apoya, pues durante varias semanas estuvo pendiente de lo que ocurría dentro del programa.

IG eduincaz

A través de sus redes sociales, el intérprete invitó a sus seguidores a votar por su amigo para que pudiera continuar en la competencia y llegar hasta la final. Incluso, en distintas ocasiones expresó que le gustaría verlo convertirse en el ganador de esta temporada.

Pese a los esfuerzos de sus seguidores, Ese Pérez terminó en cuarto lugar, algo que no fue del agrado de Eduin Caz, quien consideraba que el influencer merecía llevarse el primer puesto.

Eduin Caz da millonario regalo a Ese Pérez

Mediante un video que Eduin Caz subió a sus redes sociales, compartió la sorpresa que preparó para Ese Pérez después de que terminara su participación en el reality show.

Para entregarle su regalo, el cantante acudió al departamento del influencer, pero no llegó con las manos vacías, ya que llevaba consigo un cheque gigante que tenía escrito el nombre de su amigo.

Captura de pantalla

Lo que más llamó la atención fue la cantidad que aparecía en el cheque, pues Eduin Caz decidió regalarle un millón de pesos a Ese Pérez como una manera de reconocer su esfuerzo dentro de La Casa de los Famosos 2026.

Al recibir la sorpresa, el creador de contenido se mostró agradecido por el detalle, especialmente porque el cantante estuvo apoyándolo desde que comenzó su participación en el reality.

Más tarde, el influencer utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje en el que dejó claro que, aunque no consiguió el primer lugar, se sentía afortunado por contar con personas que lo quieren y lo respaldan.

IG: Ese Pérez

"Con tu amistad y toda la gente que me apoya, yo gané", expresó el influencer.

La entrega del dinero también dio pie a algunas bromas entre los amigos, ya que Ese Pérez hizo referencia a una situación que Eduin Caz había compartido anteriormente en sus redes sociales.

El creador de contenido comentó en tono de broma que ahora tenía dinero para prestarle al cantante y ayudarlo a pagar sus recibos de agua y electricidad, luego de que el vocalista se quejara de las elevadas cantidades que le habían cobrado por estos servicios.

Eduin Caz no estuvo de acuerdo con el resultado de La Casa de los Famosos

Desde que Ese Pérez ingresó al reality, el cantante de regional mexicano dejó claro que era uno de sus principales seguidores y que haría lo posible por ayudarlo a mantenerse dentro de la competencia.

@eduincaz

Por esa razón, utilizó sus redes sociales para pedir votos a favor del influencer, con la intención de que pudiera avanzar semana tras semana y conseguir un lugar en la final.

Sin embargo, cuando se dieron a conocer los resultados, Eduin Caz manifestó su inconformidad, pues esperaba que su amigo consiguiera el premio principal y no que terminara en la cuarta posición.

El apoyo que el vocalista brindó durante la temporada también provocó algunos comentarios y especulaciones, especialmente después de que ciertos participantes hablaran sobre la posibilidad de que existiera dinero de personas externas para impulsar las votaciones.