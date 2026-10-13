"Nos gritaron vulgaridades": Mariana Echeverría denuncia agresiones en pleno partido de fútbol

Lo que debía ser una tarde de fútbol en familia terminó en una experiencia desagradable para Mariana Echeverría. La conductora acudió al estadio Corregidora para apoyar a su esposo, el portero Óscar Jiménez, durante el partido entre Gallos de Querétaro y Atlante, pero después denunció que ella y sus familiares fueron víctimas de agresiones.

A través de sus redes sociales, la exparticipante de La Casa de los Famosos México contó que durante el encuentro tuvieron que soportar insultos y gritos de varias personas. Según su relato, la situación no se limitó a las palabras, pues también les habrían arrojado palomitas.

El episodio ocurrió durante el partido en el que los Gallos de Querétaro se impusieron 2-0 al Atlante, equipo en el que juega actualmente Jiménez. Tras el encuentro, Mariana decidió compartir lo que vivió desde las gradas y mostrar a las personas que, según señaló, estuvieron involucradas.

Mariana Echeverría acusa insultos y agresiones en el estadio Corregidora

La conductora explicó que los ataques verbales se mantuvieron durante buena parte del partido. En sus publicaciones, dejó claro que no se trató de un solo comentario, sino de una serie de insultos que tuvieron que escuchar mientras intentaban disfrutar del encuentro.

Todo el partido nos aguantamos que gritaran vulgaridades, groserías, contó Mariana Echeverría al describir lo ocurrido.

La presentadora también señaló que sus hijos y otros integrantes de su familia estuvieron presentes durante estos momentos. Por eso, la situación no solo la afectó a ella, sino que involucró a sus acompañantes, quienes acudieron al estadio para apoyar a Óscar Jiménez.

La presentadora también señaló que sus hijos y otros integrantes de su familia estuvieron presentes durante estos momentos Foto: @marianaechev

En otra de sus historias de Instagram, Mariana publicó imágenes de las personas a las que señaló por los insultos y las faltas de respeto. Junto a ellas, escribió un mensaje en el que explicó por qué decidió exhibir lo sucedido.

Aquí están las personas que no dejaron de insultar, de aventar, de gritar y de faltar al respeto todo el partido, expresó.

La conductora también aseguró que su esposo solicitó ayuda al personal de seguridad del estadio, aunque, según su versión, la intervención no dio resultado. Hasta la información compartida en sus publicaciones, no se detalló si hubo alguna sanción contra las personas señaladas.

Óscar Jiménez pidió apoyo a seguridad, según la conductora

Uno de los aspectos que destacó Mariana Echeverría fue que, pese a que buscaron apoyo durante el partido, las agresiones continuaron. La conductora no ofreció más detalles sobre las medidas que se tomaron en el lugar, pero sí quiso dejar constancia de lo que vivió con su familia.

La denuncia abrió una conversación sobre el comportamiento de algunos aficionados en los estadios y el ambiente que enfrentan quienes acuden a apoyar a los jugadores. En este caso, Mariana asistió para acompañar a su esposo en su actividad profesional, pero terminó compartiendo una queja pública sobre el trato que recibió.

Mariana Echeverría Instagram: Mariana Echeverría

Por ahora, sus declaraciones corresponden a la versión que la propia conductora difundió en redes sociales. No se dieron a conocer detalles adicionales sobre una posible denuncia formal ni sobre una respuesta de las autoridades del estadio.

¿Qué pasó entre Mariana Echeverría y Faisy?

La conductora también ha estado en el centro de la conversación por su relación con Faisy, con quien trabajó en programas como Me Caigo de Risa y Faisy Nights.

Ambos tuvieron diferencias que afectaron su amistad. Aunque en su momento hablaron de haber arreglado sus problemas, la relación entre los dos se ha mantenido distante.

Sin embargo, este episodio es distinto y tiene que ver con la experiencia que Mariana relató durante el encuentro de fútbol. La presentadora utilizó sus redes sociales para denunciar los insultos que, según dijo, recibió junto con su familia, y para señalar que pedir ayuda durante el partido no fue suficiente para detener la situación.

La conductora también ha estado en el centro de la conversación por su relación con Faisy IG: marianaecheve

Mientras tanto, la conductora compartió su versión de los hechos y mostró su molestia por lo ocurrido en un espacio al que acudió para apoyar a Óscar Jiménez.