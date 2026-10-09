Eduin Caz denuncia cobros excesivos de agua y luz en su casa que superan los 100 mil pesos

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, expresó su molestia después de recibir dos recibos de servicios en su domicilio con cantidades que no esperaba.

El cantante compartió un video en el que cuestionó los cobros y aseguró que buscará aclarar lo ocurrido.

¿Qué dijo Eduin Caz?

A través de sus redes sociales, el intérprete reveló que primero recibió un recibo de agua por 100 mil pesos, situación que ya se encuentra investigando para determinar por qué le llegó esa cantidad.

Sin embargo, su sorpresa aumentó cuando recibió una nueva factura, esta vez correspondiente al servicio de electricidad, por una cantidad que tampoco coincide con lo que acostumbra pagar.

El cantante explicó que su inconformidad no se debe a que no quiera cubrir los servicios, sino a que considera necesario revisar el origen de los cobros antes de realizar los pagos.

¿Cuánto le llegó de luz y agua a Eduin Caz?

En el video, Eduin Caz contó que hace unos días había manifestado su inconformidad por el recibo de agua que llegó a su casa.

El cantante señaló que todavía está investigando el motivo del cobro y que, en caso de que corresponda al consumo de su domicilio, no tendría inconveniente en pagarlo.

“Estamos todavía investigando y si tengo que pagarlos, se van a pagar”, expresó.

No obstante, aseguró que el problema no es la cantidad de dinero, sino las circunstancias en las que se están presentando los cobros.

La situación se complicó cuando recibió su factura de electricidad por 12 mil pesos, una cifra considerablemente mayor a la que suele pagar.

De acuerdo con el cantante, los montos que acostumbra cubrir por este servicio son mucho menores.

En total, las dos facturas representan 112 mil pesos, aunque el cantante no ha confirmado si los importes corresponden a consumos correctos o si existe algún problema con la facturación.

Su recibo de electricidad es al menos diez veces mayor que el límite superior de lo que asegura pagar normalmente.

Eduin Caz denunció cobros excesivos de agua y luz en su domicilio que, en conjunto, superan los 100 mil pesos. IG eduincaz

Eduin Caz asegura que tiene paneles solares en su casa

Uno de los aspectos que más sorprendió a Eduin Caz fue el monto de electricidad, debido a que su domicilio cuenta con un sistema de paneles solares.

El vocalista de Grupo Firme explicó que instaló estos dispositivos para aprovechar la energía solar, lo que le ha permitido mantener sus recibos habituales en cantidades relativamente bajas.

Por esta razón, recibir una factura de 12 mil pesos le resultó extraño, especialmente porque asegura que no realizó cambios que expliquen un aumento de esa magnitud.

El cantante también mencionó que durante parte del periodo reciente estuvo fuera de su domicilio por compromisos profesionales.

Según explicó, viajó a España y pasó tiempo en la Ciudad de México como parte de sus actividades y presentaciones musicales.

Esto aumentó sus dudas sobre el consumo registrado, pues considera que sus ausencias deberían reflejarse en el uso de electricidad dentro de la vivienda.

Aunque los paneles solares pueden reducir la energía que se compra de la red eléctrica, su instalación no garantiza que un inmueble deje de recibir cargos por el servicio.

El monto depende de factores como el consumo, la generación de energía, el funcionamiento del sistema y las condiciones del contrato.

Hasta ahora, el cantante no ha dado a conocer una revisión técnica de sus paneles ni información que permita determinar la causa del aumento en su factura.

Eduin Caz cuestionó los recibos de agua y luz de su domicilio, cuyos cobros suman 112 mil pesos. IG eduincaz

Eduin Caz critica el destino del dinero de los servicios públicos

Además de cuestionar las cantidades, Eduin Caz expresó su molestia por el destino que, desde su punto de vista, podría tener el dinero recaudado por los servicios.

En su mensaje, el cantante señaló que le gustaría que los recursos fueran utilizados para atender los problemas relacionados con el suministro y la infraestructura.

Sin embargo, también lanzó una acusación de posible mal uso del dinero público, sin presentar pruebas ni señalar a una persona o institución responsable.

“Qué tristeza”, expresó al finalizar su mensaje, después de manifestar su desconfianza sobre el manejo de los recursos.

El intérprete tampoco identificó a la autoridad encargada del servicio de agua ni mostró documentos que permitan conocer el periodo facturado o los conceptos incluidos en los cobros.

Por el momento, el principal cuestionamiento de Eduin Caz se concentra en la diferencia entre las cantidades que acostumbra pagar y las que recibió recientemente.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, denunció cobros de agua y luz que suman 112 mil pesos en su domicilio. IG eduincaz

¿Qué hará Eduin Caz con los recibos de agua y luz?

En su publicación, el integrante de Grupo Firme dejó claro que no descarta pagar las facturas si se confirma que los montos corresponden a los servicios utilizados en su domicilio.

Por ahora, aseguró que continúa revisando el cobro de agua, mientras que el recibo de electricidad representa una nueva situación que necesita aclarar.

El cantante no explicó si ya presentó una reclamación formal ante los proveedores de los servicios o si solicitó una inspección de las instalaciones de su vivienda.

Tampoco precisó a qué periodos corresponden las facturas ni cuándo recibió cada documento.

El caso fue dado a conocer mediante un video difundido en redes sociales y retomado por distintos medios de espectáculos este 9 de octubre de 2026.