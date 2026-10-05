Eduin Caz acusa fraude en la final de La Casa de los Famosos México a través de un video

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, dejó ver su molestia por los resultados de la final de la Casa de los Famosos México 2026, que se dieron el pasado domingo 4 de octubre en la última gala conducida por Galilea Montijo.

Tras 71 de encierro, con nominaciones, eliminaciones, alianzas, conflictos y todo tipo de polémicas, Mariana Ochoa se coronó como la ganadora de la cuarta edición, con un premio de 4 millones de pesos. Los demás finalistas quedaron en este orden:

Memo Schutz Karina Torres Ese Pérez Gema Garoa

El triunfo de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México 2026 no estuvo exento de polémica, pues su victoria generó críticas entre algunos seguidores, especialmente por el tercer lugar de Karina Torres y por el regreso de Mariana a la competencia a través de El Exilio, luego de haber sido la primera eliminada del reality. A esto se sumaron acusaciones de un supuesto fraude en la final y cuestionamientos por las cifras de votación que aparecieron en pantalla durante la gala final.

Eduin Caz acusa fraude en la final de La Casa de los Famosos México

Eduin Caz acusa fraude en la final de La Casa de los Famosos México. @eduincaz

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Eduin Caz mostró su enojo por los resultados finales del reality del que formó parte su amigo Ese Pérez, quien quedó en cuarto lugar de la competencia.

El vocalista de Grupo Firme arremetió en contra del programa y señaló que los que hicieron el juego bien, sin miedo a la funa, resultaron ser perdedores:

Así es el sistema, o sea que los que hicieron el juego bien, sin miedo a la funa e hicieron que el programa reviviera, los dejan fuera. Sin palabras”, dijo en el video en donde mostró su rostro con una visible expresión de enojo.

Previo a ese video, el cantante ya había publicado otro clip en sus historias de IG, en donde dejó ver su reacción cuando anunciaron que Ese Pérez se consagraba como el cuarto lugar de la temporada 2026.

Naaaaaa creeeoooo. Qué fraude”, escribió.

Eduin Caz acusa fraude en la final de La Casa de los Famosos México. @eduincaz

Amistad entre Ese Pérez y Eduin Caz, de Grupo Firme

Eduin Caz y Ese Pérez mantienen una amistad cercana desde antes de que el creador de contenido ingresara a La Casa de los Famosos México 2026. La relación entre ambos es tan estrecha que Ese se ha referido al cantante como un amigo cercano y una persona que lo ha apoyado en distintos momentos de su vida.

La amistad quedó de manifiesto durante la participación de Ese en el reality. Desde el estreno, Eduin Caz mostró públicamente su respaldo y le envió un mensaje de bienvenida, mientras que a lo largo de la competencia reaccionó a diferentes situaciones que involucraron a su amigo.

Uno de los momentos más claros ocurrió después del conflicto de Ese con Masad Altamimi. Eduin salió en defensa del creador de contenido a través de redes sociales y dejó claro que contaba con su apoyo. También reaccionó cuando Ese fue enviado al Exilio y, posteriormente, le preparó una sorpresa durante la recta final del programa.

Eduin Caz acusa fraude en la final de La Casa de los Famosos México. @eduincaz

La amistad entre ambos comenzó alrededor de 2023, cuando ambos tuvieron su primer acercamiento a través de redes sociales. Ese Pérez ha contado que en aquella época etiquetó al vocalista de Grupo Firme en una historia de Instagram y, para su sorpresa, Eduin vio la publicación y decidió compartirla.

Después de ese primer contacto, Ese le agradeció el gesto y Eduin lo invitó a uno de sus conciertos. A partir de entonces comenzaron a convivir con mayor frecuencia y, de acuerdo con el propio Ese, entre ambos surgió una buena amistad que con el tiempo se volvió cada vez más cercana.

Desde entonces, Ese ha acompañado a Eduin Caz y a Grupo Firme en algunas ocasiones y ambos han compartido momentos fuera de los escenarios.

Mariana Ochoa, ganadora de La Casa de los Famosos México 2026

Mariana Ochoa, ganadora de LCDLF. @soymarianaochoa

Tras recibir el maletín con el premio de 4 millones de pesos, Mariana Ochoa reconoció que se encontraba en shock y que aún no entendía cómo había llegado hasta ese momento.

No lo puedo creer, estoy en shock, no entiendo nada, no sé qué hice bien”, expresó Mariana durante la Post Gala, donde habló de lo que significó para ella convertirse en la favorita del público.

Su triunfo resulta todavía más inesperado por la historia que tuvo dentro del reality. Mariana fue la primera eliminada de la temporada, pero tuvo una segunda oportunidad al regresar a través de El Exilio.

Al recordar este recorrido, la cantante retomó una frase que Memo Schutz le dijo durante la competencia: que era como “el ave fénix”, porque había logrado renacer después de su eliminación y regresar con más fuerza. Finalmente, esa segunda oportunidad terminó llevándola hasta el primer lugar.

Mariana también reconoció que después de su primera salida se sintió triste, pero decidió confiar en que las cosas sucedían por alguna razón. Con su regreso, la historia cambió por completo y, de acuerdo con sus propias palabras, “la gente ya no me dejó salir”.

Uno de los momentos más emotivos después de la final fue el reencuentro con sus hijos. La cantante esperaba con ilusión volver a verlos y, cuando finalmente los tuvo frente a ella, reaccionó emocionada: “Mis niños preciosos”.

Con millones de votos detrás de ella, Mariana aseguró que todavía le cuesta dimensionar el apoyo que recibió del público. Por ahora, más allá del premio y de la celebración, la cantante parece estar concentrada en asimilar todo lo que vivió dentro del programa y agradecer a quienes hicieron posible su inesperado triunfo.