Paola Suárez cuestiona la final de La Casa de los Famosos 2026 por resultado de Karina Torres

Paola Suárez vivió la final de La Casa de los Famosos 2026 con muchas ganas de celebrar. Su amiga Karina Torres estaba entre los finalistas y, como quienes la apoyaron durante el programa, esperaba verla llegar hasta el último momento de la competencia.

Para seguir la transmisión, las amigas de Karina se reunieron en un antro de la Ciudad de México. La idea era ver juntas el resultado y festejar si la influencer se llevaba el primer lugar.

Pero la celebración no salió como esperaban. Conforme se anunciaron los lugares, cambió el ánimo de la reunión y Paola terminó compartiendo en Instagram lo que pensaba del resultado.

IG: Paolita Suárez

¿Por qué se enojó Paola Suárez en la final de La Casa de los Famosos?

Lo que molestó a Paola Suárez fue que Karina Torres quedara en tercer lugar. Ella esperaba que su amiga estuviera entre los dos últimos participantes y peleara por el primer lugar.

Al conocer el resultado, Paola publicó un video en sus historias de Instagram. Ahí contó que estaba en Rico, el antro donde se había reunido con las amigas de Karina, pero que ya había salido del lugar.

IG: Karina Torres

Sin esconder su enojo, cuestionó el tercer puesto de la influencer. Aunque mencionó que intentaba evitar las malas palabras, dejó claro que no estaba contenta.

“Estoy emp…, ¿cómo que Karina quedó en tercer lugar? Estoy acá en Rico, ya me salí. No quiero decir malas palabras, pero, hermanas, no puedo decir muchas cosas ahorita porque ando así For You. No quiero decir una mala palabra o cualquier pen…, pero es una ma…, en serio”.

Después de que la historia comenzó a compartirse en redes sociales, otros usuarios comentaron sus palabras. Así, la reacción de Paola se sumó a las reacciones que dejó la última noche del reality entre quienes estaban de acuerdo con los resultados y quienes esperaban algo diferente.

¿Paola Suárez entraría a La Casa de los Famosos?

El enojo no se quedó únicamente en el tercer lugar de Karina. Durante su reacción, Paola también mencionó qué haría si recibiera una nueva invitación para participar en el programa.

IG: Paolita Suárez

En ese momento, aseguró que no aceptaría entrar a La Casa de los Famosos México.

“Créame que si me vuelven a hablar para La Casa no voy a ir, es una pu… ma…”.

¿Cómo quedaron los primeros lugares de La Casa de los Famosos 2026?

La ganadora de la cuarta temporada fue Mariana Ochoa. Memo Schutz obtuvo el segundo puesto, mientras que Karina Torres cerró su participación en tercer lugar.

Por su parte, Gema Garoa quedó en quinto lugar, mientras que el influencer Ese Pérez se llevó el cuarto puesto.