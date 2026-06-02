¿Aislinn y Mauricio podrían darse una segunda oportunidad? Esto fue lo que dijeron

A seis años de haber anunciado su separación, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann continúan demostrando que mantienen una relación cercana y cordial.

Durante una entrevista de la revista “Quién”, los actores compartieron detalles sobre el vínculo que han construido tras su ruptura, así como la película que volverá a reunirlos en la pantalla grande.

Foto: Captura de video

Una relación basada en el respeto y la amistad:

Aunque su historia de amor llegó a su fin en 2020, ambos han logrado conservar una dinámica familiar sólida por el bienestar de su hija, Kailani.

La expareja ha hablado en diversas ocasiones sobre la importancia de mantener una comunicación sana y una crianza compartida basada en el respeto. Esa conexión quedó reflejada durante la entrevista, donde se mostraron cómodos, cercanos y con una evidente complicidad.

Además de compartir la responsabilidad como padres, Aislinn y Mauricio han fortalecido una amistad que les ha permitido acompañarse en distintas etapas de su vida personal y profesional.

La película que los volvió a reunir:

Uno de los temas que abordaron fue “Hasta el fin del mundo”, cinta que llegará a los cines el próximo 23 de julio y que representa un proyecto muy especial para ambos.

De acuerdo con lo relatado por los actores, la historia llegó a sus manos hace varios años, cuando aún eran pareja. En aquel momento leyeron el guion y quedaron impactados por la trama, aunque el proyecto enfrentó diversos obstáculos que retrasaron su realización.

Con el paso del tiempo, Aislinn continuó impulsando la producción y, cuando llegó el momento de elegir al protagonista, consideró que Mauricio era la persona ideal para interpretar el papel.

El actor aceptó la propuesta sin dudarlo, lo que marcó su reencuentro profesional frente a las cámaras después de varios años.

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¿Existe la posibilidad de volver?

La pregunta sobre una posible reconciliación no tardó en surgir.

Lejos de descartar por completo esa posibilidad, ambos respondieron con humor y dejaron abierta la puerta a cualquier escenario futuro.

Mauricio señaló que "la moneda está en el aire", mientras que Aislinn respondió con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: "Nunca digas nunca".

Sin embargo, la actriz también destacó que actualmente han encontrado una dinámica que funciona de manera positiva para ambos.

Un vínculo que sigue evolucionando:

Más allá de los rumores, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann dejaron claro que hoy mantienen una relación basada en el cariño, la admiración y el respeto.

Aunque no confirmaron una reconciliación sentimental, sus declaraciones reflejan que siguen compartiendo un lazo especial a pesar del paso del tiempo.

Por ahora, los actores se preparan para el estreno de “Hasta el fin del mundo”, una película que, además de reunirlos nuevamente en la pantalla, ha reavivado el interés del público.

Las redes sociales reaccionan a su reencuentro:

En redes sociales, varios usuarios destacaron la complicidad que aún existe entre ambos y señalaron que la conexión entre los actores sigue siendo evidente pese a los años que han pasado desde su separación.

Algunos comentarios que llamaron la atención fueron:

Ya mejor vuelvan, nadie los juzgará".

Siento que ellos todavía se aman".

Él la mira como hombre, no como actor".

Queremos la reacción de Eugenio Derbez jajajajajaa".

Amo los comentarios de 'ya vuelvan' cuando claramente ellos ya volvieron".

Las imágenes y declaraciones de la expareja fueron suficientes para reavivar las esperanzas de quienes aún los consideran una de las parejas más queridas del espectáculo mexicano.