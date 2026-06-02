¿Por qué Verónica Castro no le habla a Cristian Castro? El cantante revela la razón

La relación entre Cristian Castro y Verónica Castro vuelve a llamar la atención del público. Esta vez no se trata de un nuevo proyecto artístico o de una reunión familiar, sino de un distanciamiento que el propio cantante reconoció públicamente.

En una reciente entrevista para el programa De Primera Mano, el intérprete habló sobre las consecuencias que dejó la polémica relacionada con su romance con la empresaria regiomontana Victoria Kühne, una historia que en las últimas semanas generó numerosos comentarios en redes sociales.

Cristian confirmó que su madre no está contenta con la manera en que se desarrollaron los acontecimientos y que actualmente existe una evidente tensión entre ambos.

Según explicó, Verónica Castro tenía grandes expectativas sobre la relación y deseaba que el noviazgo prosperara. Por ello, el desenlace de la historia habría provocado una fuerte decepción en la actriz.

Ella quería que estuviéramos juntos. Ella quería que saliéramos y por eso creo que está enojada, hasta ahora no me quiere hablar, declaró el cantante.

Sus palabras rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, quienes se sorprendieron al conocer que incluso una figura tan cercana como Verónica Castro se vio afectada por la controversia.

La polémica que rodeó su relación con Victoria Kühne

El romance entre Cristian Castro y Victoria Kühne estuvo rodeado de especulaciones desde el inicio. Aunque ambos compartieron fotografías juntos y dejaron ver la cercanía que existía entre ellos, la situación tomó un giro inesperado cuando el cantante negó públicamente que existiera una relación sentimental formal.

Esa declaración causó sorpresa, especialmente porque en redes sociales ya habían circulado imágenes románticas que muchos interpretaron como una confirmación del noviazgo.

La situación provocó una ola de comentarios y cuestionamientos, e incluso Verónica Castro manifestó públicamente su inconformidad al sentirse sorprendida por la forma en que se manejó el tema.

Victoria Kühne y Cristian Castro Especial

Desde entonces, el asunto ha continuado generando conversación tanto entre los medios de comunicación como entre los seguidores del llamado "Gallito Feliz".

¿Cristian olvidó felicitar a Verónica Castro el Día de las Madres?

Otro de los temas que surgió recientemente fue el supuesto reclamo de Verónica Castro por no haber recibido una felicitación de su hijo durante el Día de las Madres.

Ante estas versiones, Cristian Castro aclaró que sí tuvo un detalle con la actriz y negó haber ignorado una fecha tan importante.

Aunque evitó profundizar en el tema, aseguró que le envió flores para festejarla, dejando claro que continúa teniendo gestos de cariño hacia su madre pese al momento complicado que atraviesan.

Las declaraciones del cantante alimentaron aún más el interés del público sobre la relación entre ambos, especialmente porque Verónica Castro siempre ha sido una de las personas más importantes en su vida personal.

Cristian Castro. Giorgio Viera

La canción de Victoria Kühne que despertó sospechas

Mientras la polémica familiar seguía creciendo, otro elemento se sumó a la historia: el lanzamiento de una canción por parte de Victoria Kühne.

La empresaria presentó recientemente el tema titulado "El Macho", una canción que rápidamente comenzó a generar especulaciones debido al contenido de su letra.

Algunos usuarios de redes sociales interpretaron ciertas frases como posibles indirectas hacia Cristian Castro, especialmente aquellas que hablan de mentiras, decepciones amorosas y desilusiones sentimentales.

Cristian Castro y Victoria Kühne. Especial

Las teorías crecieron rápidamente y muchos comenzaron a preguntarse si el tema era una respuesta a lo ocurrido entre ambos.

Cristian Castro niega ser el destinatario de la canción

Cuestionado sobre las especulaciones, Cristian Castro rechazó que la canción estuviera inspirada en él.

El cantante argumentó que uno de los elementos principales de la letra no coincide con su estilo de vida, por lo que considera poco probable que el tema haya sido escrito pensando en su persona.

“En la letra de esa canción menciona que se va a tomar y yo no tomo. No creo que sea para mí, la verdad es que no, yo ni tomo y menciona mucho que toma él. No creo, no”, aseguró.

Con esta declaración, el intérprete intentó poner fin a las versiones que lo colocaban como protagonista de la canción, aunque las especulaciones continúan entre sus seguidores.