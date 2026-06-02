"Es cleptómana": la declaración que surge tras acusaciones contra esposa de Roberto Tello

Lo que comenzó como una fiesta de cumpleaños entre amigos terminó convirtiéndose en una controversia que, años después, sigue generando titulares.

La actriz Yulianna Peniche revivió recientemente una situación que ocurrió durante una fiesta realizada en 2023, cuando presuntamente varios regalos desaparecieron del lugar. Según su versión, los responsables habrían sido Roberto Tello y su esposa, Gabriela Cuevas.

Durante una entrevista en el programa El minuto que cambió mi destino, Peniche aseguró que cuenta con material videográfico que respaldaría sus señalamientos.

Tengo los videos del señor robándome de mi fiesta, mis regalos, él y su mujer, los dos, afirmó la actriz al referirse a los hechos.

Las declaraciones generaron una ola de reacciones en redes sociales y provocaron que el caso volviera a ser tema de conversación entre seguidores del espectáculo.

Itzel Peniche asegura que todo quedó grabado

La controversia creció aún más cuando Itzel Peniche, hermana de la actriz, compartió detalles sobre lo que, según su versión, ocurrió aquella noche.

De acuerdo con sus declaraciones, la pareja habría tomado cinco regalos y los habría guardado en una bolsa de gran tamaño antes de abandonar el lugar.

Itzel explicó que, en determinado momento de la fiesta, se acercó a Roberto Tello y Gabriela Cuevas para pedirles que permanecieran más tiempo en la reunión. Sin embargo, asegura que ambos ya se preparaban para retirarse.

Él se fue de la fiesta sin despedirse, pero antes de eso me les acerqué a pedirles que se quedaran otro ratito. En el video se ve que se hicieron locos cuando les pedí eso, porque ya traían los regalos, relató.

Según su testimonio, Gabriela Cuevas llevaba una bolsa grande donde presuntamente se encontraban los regalos.

De pronto se dieron la vuelta y se salieron por otro lado... ella traía una bolsota grandota y ahí metió todo, declaró.

La hermana de Yulianna añadió que, a su parecer, la acción habría sido planeada con anticipación.

Sólo que al salir se lo pasaban entre chamarras. Es decir, se tomaron su tiempo para planear cada detalle, aseguró.

La declaración sobre Gabriela Cuevas que llamó la atención

Uno de los momentos que más impacto generó fue cuando Itzel Peniche recordó el encuentro que habrían tenido con Roberto Tello después de la polémica.

Según su versión, el actor devolvió los regalos y durante esa conversación habría intentado justificar lo ocurrido.

No sólo eso, el día que dio la cara para regresar los regalos, se puso a llorar y dijo que tenía que apoyar a su mujer, porque es cleptómana, declaró.

La afirmación rápidamente provocó reacciones entre usuarios de redes sociales debido a que involucra una condición de salud mental.

Sin embargo, es importante señalar que esta versión forma parte únicamente del testimonio de Itzel Peniche y no corresponde a un diagnóstico médico público o acreditado sobre Gabriela Cuevas.

La propia hermana de la actriz manifestó su indignación por lo ocurrido.

O sea, al final es robo y es abuso. Eso no se hace, agregó.

Roberto Tello rechaza los señalamientos

Ante la controversia, Roberto Tello también ofreció declaraciones, aunque evitó responder de manera específica a las acusaciones relacionadas con los regalos.

Durante una entrevista para el programa Hoy, el actor aseguró sentirse tranquilo frente a los señalamientos.

Lo digo viendo a la cámara, no tengo nada qué decir, no tengo nada de qué avergonzarme, expresó.

Asimismo, señaló que prefiere no profundizar en la polémica y aseguró que tanto él como su esposa mantienen la conciencia tranquila.

Que digan lo que quieran, y repito, ni mi mujer ni yo tenemos nada de qué avergonzarnos, no hay nada más qué opinar, con nosotros ya es darle la vuelta a la página, afirmó.

Respecto a Yulianna Peniche, el actor se limitó a decir que conserva un buen recuerdo de ella en el ámbito profesional.