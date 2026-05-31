Callum Turner: películas en las que aparece el esposo de Dua Lipa

Callum Turner se ha convertido en uno de los nombres más comentados tras confirmarse su matrimonio con Dua Lipa, muchas personas han comenzado a interesarse más por la carrera del actor británico, quien desde hace varios años participa en producciones de distintos géneros, desde la fantasía y el drama hasta la comedia romántica y el terror.

Aunque para algunos su nombre puede resultar familiar por su relación con la cantante, la realidad es que ha construido una filmografía variada que le ha permitido trabajar junto a figuras reconocidas de Hollywood.

Amazon MGM Studios prepara una nueva era para la franquicia tras la salida de Daniel Craig. IG

Además, recientemente fue mencionado entre los posibles candidatos para interpretar a James Bond, una posibilidad que ha despertado todavía más curiosidad sobre sus trabajos en la pantalla grande.

Animales Fatásticos: los secretos de Dumbledore

Dentro de las producciones más conocidas en las que ha participado se encuentra Animales Fatásticos: los secretos de Dumbledore, la tercera entrega de la saga derivada del universo de Harry Potter.

El actor británico habría confirmado su elección a su círculo cercano, según medios ingleses. IMDb

En esta película, Turner interpreta a Theseus Scamander, hermano de Newt Scamander. La historia comienza cuando Albus Dumbledore descubre que Gellert Grindelwald busca aumentar su influencia para tomar el control del mundo mágico.

Debido a las limitaciones que enfrenta para actuar directamente, Dumbledore reúne a un grupo de aliados encabezado por Newt para intentar detener los planes del poderoso mago oscuro.

The Boys in the Boat

Otra de las películas destacadas de su carrera es The Boys in the Boat, un drama inspirado en acontecimientos reales.

La trama transporta al espectador a la década de 1930 y sigue a los integrantes del equipo de remo de la Universidad de Washington. En medio de las dificultades económicas provocadas por la Gran Depresión, estos jóvenes luchan por conseguir un lugar en los Juegos Olímpicos de Berlín.

Emma

El talento de Callum Turner también puede verse en Emma, adaptación cinematográfica de la famosa novela escrita por Jane Austen.

La historia gira alrededor de Emma Woodhouse, una joven adinerada de la Inglaterra del siglo XIX que disfruta involucrándose en los asuntos amorosos de quienes la rodean. Sin embargo, mientras intenta encontrar la pareja ideal para otras personas, su propia vida sentimental atraviesa diferentes complicaciones.

IMDb

Eternity

Entre sus proyectos más recientes destaca Eternity, una comedia romántica que presenta una historia poco convencional sobre la vida después de la muerte.

La protagonista es Joan, una mujer que llega al cielo tras fallecer. Allí se encuentra frente a una situación inesperada: debe decidir con quién compartirá la eternidad. Por un lado, aparece el hombre que fue su primer amor y que murió cuando ambos eran jóvenes; por el otro, está quien fue su esposo durante toda su vida.

Tramps

La faceta romántica de Turner también queda reflejada en Tramps, una película dirigida por Adam Leon.

La historia sigue a dos desconocidos que terminan trabajando juntos para ayudar a un amigo en un negocio que no sale como estaba planeado. Lo que parecía una tarea sencilla se convierte en una aventura por la ciudad que poco a poco fortalece el vínculo entre ambos personajes.

Green Room

La película sigue a una banda de punk que presencia un crimen que jamás debió ver. A partir de ese momento, sus integrantes quedan atrapados en una situación extrema cuando un grupo de neo-Nazis intenta impedir que revelen lo ocurrido.

Atropia

La lista de proyectos de Callum Turner también incluye Atropia, un drama ambientado en una base militar de Estados Unidos.

La protagonista es una aspirante a actriz que consigue trabajo recreando escenarios de combate utilizados para entrenar soldados. Sin embargo, todo cambia cuando inicia una relación sentimental con uno de los militares de la base.