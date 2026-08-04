Dua Lipa y Callum Turner deslumbran en su primera alfombra roja como esposos

Después de celebrar su boda y disfrutar de un periodo alejado de los reflectores, Dua Lipa y Callum Turner hicieron su primera aparición pública oficial como marido y mujer, convirtiéndose nuevamente en el centro de atención por su estilo y elegancia.

La pareja, considerada como una de las más llamativas del mundo del entretenimiento, regresó a los eventos públicos con una presentación que combinó romance, moda y glamour.

Foto: Instagram dualipa

¿Cuándo se casaron Dua Lipa y Callum Turner?

De acuerdo con los reportes, la cantante y el actor contrajeron matrimonio durante el verano con dos celebraciones especiales.

Foto: Intagram dualipa

La primera ceremonia se habría realizado de manera legal en Londres, donde Dua Lipa sorprendió con un vestido diseñado especialmente para ella por Schiaparelli, inspirado en el icónico estilo nupcial de Bianca Jagger. Por su parte, Turner eligió un traje de Ferragamo.

Dua Lipa presume su vestido de novia Chanel Foto: @dualipa

Posteriormente, la pareja habría organizado una celebración llena de invitados especiales en Sicilia, Italia, antes de tomarse un descanso para disfrutar de su nueva etapa juntos.

¿Cómo fue su primera aparición como esposos?

La pareja reapareció públicamente durante el estreno de "One Night Only", marcando su primera alfombra roja después de convertirse en esposos.

Para la ocasión, Dua Lipa dejó atrás sus looks más relajados de vacaciones y apostó por un estilo clásico de Hollywood con un elegante vestido negro de cuello halter de Ferragamo.

Callum Turner complementó la aparición con un atuendo sofisticado de Louis Vuitton, manteniendo una imagen elegante y discreta.

dua lipa & callum turner at the premiere of "one night only" pic.twitter.com/9cwHskBMVF — ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@popbackupp) August 3, 2026

¿Qué película promociona Callum Turner?

El actor forma parte del elenco principal de "One Night Only", una comedia romántica que presenta una historia ambientada en un mundo donde las relaciones prematrimoniales tienen una regla muy particular.