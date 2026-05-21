Dua Lipa: Live from Mexico, ¿cuánto dura la película grabada en CDMX que ya se puede ver gratis?

Dua Lipa: Live from Mexico se estrenó este jueves 21 de mayo del 2026. La película de la cantante británica aborda los tres conciertos que ofreció en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México (CDMX) como parte de su Radical Optimism Tour a finales de 2025.

La película se estrenó a las 11:00 horas en su cuenta oficial de YouTube, por lo que es completamente gratis para las personas que quieran verla.

¿Cuánto dura la película Dua Lipa: Live from Mexico?

Dua Lipa: Live from Mexico. Especial

La película del concierto de Dua Lipa en México tiene una duración de dos horas con cuatro minutos y ahí se puede revivir lo que se vivió en los conciertos que ofreció en la CDMX, incluido el dueto que hizo con Fher Olvera de la banda Maná, con la versión personalizada y única que realizó la artista con el clásico éxito de 1992 “Oye Mi Amor”.

En el material se puede ver la energía y el ambiente que se vivió durante las noches que la cantante británica conquisto a miles de asistentes en el Estadio GNP.

Además, más que un registró de las canciones que interpretó, el concepto de la película propone una narrativa más visual que muestra la conexión que tuvo Dua Lipa con el público mexicano.

Lo anterior, convierte el filme en algo espectacular para los que no logaron asistir al show y buscan revivir la experiencia con esta producción.

Setlist de la película

Dua Lipa: Live from Mexico. Especial

En “Live From Mexico” el público puede ver un espectáculo cargado de coreografías, visuales y algunos de los temas más representativos de la cantante, entre los que se encuentran:

“Training Season”

“End of an Era”

“Break My Heart”

“ One Kiss”

“ Whatcha Doing”

“ Levitating ”

“ These Walls”

“Oye Mi Amor” ( feat . Maná)

“ Maria ”

“ Physical ”

“ Electricity ”

“ Hallucinate ”

“ Illusion ”

“Falling Forever”

“Happy For You”

“Love Again ”

“ Anything For Love”

“Be The One ”

“New Rules / Dance The Night” ( Interlude )

“ Don’t Start Now”

“Houdini”

After Party y disco

Tras el estreno del Dua Lipa: Live from Mexico, la cantante realizará un after party, el cual estará disponible para los usuarios premium de YouTube.

En tanto, la grabación en vivo, en formato de audio, estará disponible este viernes 22 de mayo, y está listo para preguardar en plataformas como Spotify, Amazon Music y Apple Music.

Las copias físicas de dicho álbum en vivo ya están disponibles para preventa y comenzarán a enviarse a partir del 5 de junio.

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