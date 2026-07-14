Dua Lipa apoya protestas en Albania contra proyecto turístico vinculado a la familia Trump

Dua Lipa manifestó su respaldo a las protestas que se realizan en Albania contra un proyecto turístico relacionado con Ivanka Trump y Jared Kushner. La cantante británica aseguró que le preocupa la falta de transparencia en la aprobación de la obra y reconoció el compromiso de las personas que han salido a manifestarse para defender la reserva natural donde se planea construir el complejo.

Las declaraciones de la intérprete surgieron durante una conversación con la escritora albanesa Lea Ypi en el podcast Service95 Book Club. Ahí compartió su opinión sobre el conflicto que desde hace semanas mantiene movilizados a cientos de ciudadanos en el país balcánico.

IG

¿Qué dijo Dua Lipa sobre las protestas en Albania?

En el episodio del podcast, la artista, cuyos padres son kosovares-albaneses, cuestionó la manera en que el gobierno habría modificado la legislación para sacar adelante el desarrollo turístico.

"Lo que realmente me preocupa es el principio de que el gobierno pueda simplemente cambiar la ley para eliminar la protección del medio ambiente sin ningún tipo de consulta pública", dijo la joven de 30 años.

IG dualipa

También reconoció el esfuerzo de quienes participan diariamente en las movilizaciones y expresó:

"Me resulta muy inspirador ver cuánto le importa realmente a la gente".

Además, la cantante consideró que la situación refleja un problema de fondo y señaló que es necesario reconstruir las cosas "de una manera que apoye a la gente".

¿Por qué hay protestas contra el proyecto turístico?

La inconformidad comenzó luego de que se anunciara un hotel de lujo que estaría vinculado a Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su esposo, Jared Kushner. El complejo sería construido dentro de una reserva natural ubicada en la costa de Albania.

Aunque el proyecto fue presentado por primera vez en 2024, las manifestaciones cobraron fuerza a finales de mayo, cuando aparecieron cercas de alambre de espino y maquinaria pesada en las playas donde se desarrollará la obra.

Con el paso de las semanas, las protestas dejaron de enfocarse únicamente en el impacto ambiental. Ahora también reflejan el descontento de una parte de la población por la presunta corrupción en el país, al grado de que entre las exigencias de los manifestantes ya figura la renuncia del primer ministro Edi Rama.

Activistas celebran el apoyo de Dua Lipa

El pronunciamiento de Dua Lipa fue recibido de manera positiva por quienes encabezan la defensa del área natural.

Besjana Gurri, activista ambiental, aseguró a AFP que las palabras de la cantante pueden ayudar a que el conflicto tenga mayor alcance fuera de Albania.