Perez Hilton provoca movilización policial tras alarmante transmisión en vivo en TikTok

Perez Hilton generó preocupación entre sus seguidores después de realizar una transmisión en vivo en TikTok que fue reportada como alarmante y que provocó la intervención de autoridades en Miami-Dade.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, varias personas alertaron a la policía tras ver el contenido de la transmisión. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó que agentes acudieron a una vivienda relacionada con el creador de contenido y hablaron con familiares que se encontraban en el lugar.

Las autoridades indicaron que Hilton se encontraba solo dentro de la residencia y que, después de evaluar la situación, los agentes decidieron “retirarse tácticamente”, aunque continuaron monitoreando el caso.

Representantes de Perez Hilton piden privacidad

Tras la circulación del video, los codirectores ejecutivos de Golden Artists Entertainment, Dante Rusciolelli y Rebekah Kochan, emitieron una declaración en la que expresaron preocupación por su cliente.

“Estamos al tanto del contenido preocupante que circula en línea relacionado con nuestro cliente, Perez Hilton”, señalaron en un comunicado retomado por TMZ.

Los representantes agregaron que no habían podido contactarlo directamente, pese a sus intentos por localizarlo, y que su principal preocupación era la salud y el bienestar de Perez Hilton y su familia.

También pidieron evitar conjeturas hasta contar con información confirmada y solicitaron respeto a su privacidad durante este momento.

¿Qué ocurrió durante la transmisión?

Los reportes señalan que el video en vivo de TikTok mostraba a Perez Hilton visiblemente angustiado, lo que provocó que usuarios alertaran a las autoridades. Medios como Entertainment Weekly y Page Six reportaron que la transmisión parecía mostrar una situación de posible autolesión, aunque las autoridades no han dado detalles médicos ni han confirmado públicamente un diagnóstico.

Por la naturaleza sensible del caso, varios medios estadounidenses evitaron publicar descripciones gráficas y presentaron la información como una situación en desarrollo.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade explicó que, en casos relacionados con una posible crisis de salud mental o riesgo de daño, los agentes priorizan técnicas de desescalamiento, comunicación y reducción de riesgos.

¿Quién es Perez Hilton?

Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., es un bloguero y personalidad mediática estadounidense conocido por su sitio de noticias de celebridades, PerezHilton.com. Alcanzó fama durante los años 2000 por su cobertura de la vida privada de figuras de Hollywood y por su estilo provocador dentro del periodismo de entretenimiento.

Con el paso de los años, Hilton también se convirtió en personalidad de televisión, comentarista de cultura pop y creador de contenido en redes sociales. Además, es padre de tres hijos.