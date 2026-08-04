Kelly Osbourne rompe su compromiso con Sid Wilson de Slipknot y exige manutención

La conductora Kelly Osbourne sacudió el mundo del espectáculo al confirmar la ruptura de su compromiso con Sid Wilson, reconocido integrante de Slipknot. La celebridad utilizó sus redes sociales para lanzar una serie de mensajes donde exige el pago de manutención infantil y la devolución de sus mascotas. Las contundentes declaraciones exponen el final abrupto de la relación sentimental entre ambas figuras.

El lunes 3 de agosto, la personalidad televisiva de 41 años publicó múltiples historias en su cuenta de Instagram dirigidas directamente al músico de 49 años. La pareja oficializó su compromiso matrimonial en julio de 2025 ante la mirada pública. Ambos formaron una familia tras el nacimiento de su hijo Sidney a finales del año 2022.

Kelly Osbourne junto a Sid Wilson. Foto: Grosby Group

En sus publicaciones, Osbourne abordó crudamente los desafíos de la crianza de los hijos, omitiendo el nombre de Wilson pero dejando clara la dedicatoria. "Es extraño cómo la defensa más ruidosa del culpable rara vez es la inocencia… Es una distracción", escribió la famosa. La estrella colocó estas palabras con letras blancas sobre un fondo negro para maximizar el impacto visual.

Fuertes reclamos y ultimátum digital

La heredera de la leyenda del rock continuó su embate mediático cuestionando frontalmente las acciones de su expareja. "Cuando se les cae la máscara, no se miran al espejo, sino que se la tiran a otra persona", sentenció la presentadora. La figura de televisión también ironizó sobre el karma y los siete años de mala suerte que persiguen a quienes rompen un espejo.

Las declaraciones subieron de tono con un mensaje personal enfocado directamente en la evasión de responsabilidades paternales. "¡Despierta de una vez y asume tu responsabilidad! ¡Ya no aguanto más tus tonterías! Se acabó", redactó Osbourne. Este texto eliminó cualquier duda sobre el estatus de la relación, confirmando la separación definitiva del miembro de la agrupación de metal.

Kelly Osbourne posando junto a Sid Wilson. Foto: Grosby Group

La famosa británica reclamó espacio inmediato para sanar y criar a su pequeño lejos de la controversia mediática. "Quiero ser feliz y tengo un hijo precioso que criar. Déjame en paz. Déjame sanar. Ya no puedo protegerte de ti mismo", exigió la estrella. Estas palabras sugieren comportamientos problemáticos por parte del músico que orillaron a la conductora a tomar esta drástica decisión.

Protección absoluta para su hijo

Para reforzar su postura, la celebridad musicalizó otra de sus publicaciones con el tema "I See Red" de la banda Everybody Loves An Outlaw. En este espacio, compartió una cita enfocada enteramente en su rol como madre protectora. "Mi trabajo es proteger a mis hijos. No tus sentimientos. No tus expectativas. No juicios que no pedí", rezaba el texto publicado.

La prioridad de la presentadora recae totalmente en la estabilidad de su primogénito frente al inminente pleito familiar. "Mi responsabilidad es proteger su bienestar. Su sistema nervioso. Su seguridad emocional. Los elegiré siempre. Por encima de cualquiera", continuaba la cita. Los seguidores leyeron esto como una barrera impenetrable entre el niño y el entorno de su padre.

Kelly Osbourne y Sid Wilson en una entrega de los Grammy. Foto: Grosby Group

El ataque final de la serie de mensajes destapó las disputas materiales derivadas de la ruptura amorosa. “Además, ya que estamos, ¿puedo recuperar a mis perros y todas mis pertenencias? Ah, sí, ¿y tal vez algo de manutención infantil?”, cuestionó sarcásticamente. La revista especializada PEOPLE contactó a los representantes de ambos artistas para obtener declaraciones, pero los equipos mantienen total hermetismo frente al escándalo.

La noticia de la separación marca el cierre de una relación que acaparó decenas de portadas en la prensa internacional. Las acusaciones públicas abren la puerta a una inminente batalla legal en los tribunales estadounidenses. Los abogados de ambas partes preparan el terreno para definir la custodia del menor y los acuerdos económicos correspondientes tras la cancelación de la boda.