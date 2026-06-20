Dua Lipa presume inéditas imágenes de su boda con Callum Turner

Dua Lipa ha emocionado a sus fans al compartir nuevas fotografías de su boda con el actor Callum Turner a través de sus redes sociales.

Esta nueva etapa en la vida de la cantante ha sido celebrada por millones de seguidores que han seguido de cerca su historia de amor y los detalles de su enlace matrimonial, convirtiendo cada publicación en todo un acontecimiento.

Dua Lipa comparte nuevas fotos de su boda

Con una publicación compuesta por nueve imágenes, Dua Lipa permitió a sus seguidores conocer algunos de los momentos más íntimos y felices de su vida junto a su ahora esposo. La publicación estuvo acompañada por la sencilla pero significativa frase: "Mr. & Mrs.".

Las fotografías muestran diferentes momentos de la celebración y reflejan la felicidad de la pareja en esta nueva etapa de sus vidas.

Reacciones de los seguidores a las fotos de la boda

Como era de esperarse, la publicación rápidamente se volvió viral y acumuló millones de interacciones.

En menos de una hora, las imágenes superaron los 1.9 millones de reacciones y generaron más de 20 mil comentarios de fans y celebridades que no tardaron en felicitar a la pareja.

Entre los mensajes destacó el de la cantante Katy Perry, quien comentó: "sweetie babies". Además, cientos de seguidores dejaron mensajes de cariño, felicitaciones y emojis de corazones para celebrar el matrimonio de los artistas.

Así fue la boda de Dua Lipa y Callum Turner

La pareja celebró su unión en dos ceremonias. La primera fue una ceremonia civil realizada en Londres el pasado 31 de mayo, acompañados por familiares y amigos cercanos.

En aquella ocasión, la cantante también compartió algunas imágenes del enlace, una publicación que logró superar los 12 millones de reacciones y miles de comentarios.

Posteriormente, los recién casados celebraron una lujosa boda en Palermo, Sicilia, Italia. El evento se extendió durante tres días y contó con escenarios históricos que sirvieron como marco para la celebración.

Dua Lipa comparte fotos de su boda con Callum Turner Foto: @dualipa

Sin duda, Dua Lipa y Callum Turner atraviesan uno de los momentos más especiales de sus vidas. Una felicidad que han querido compartir con sus seguidores a través de las imágenes de su boda, las cuales continúan acumulando reacciones y felicitaciones alrededor del mundo.