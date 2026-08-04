Meghan Markle, duquesa de Sussex, causa polémica en MasterChef: Exponen su actitud tóxica

Las recientes grabaciones de MasterChef Australia destaparon una nueva polémica mayúscula para Meghan Markle. Un integrante del equipo de producción calificó la experiencia de trabajar junto a la duquesa de Sussex como un entorno sumamente tóxico. Las declaraciones filtradas encendieron las redes sociales de inmediato y reavivaron los debates sobre el difícil temperamento de la exactriz frente a los reflectores.

La esposa del príncipe Harry arrastra desde hace años el apodo de la "duquesa difícil" dentro de la industria del entretenimiento. Diversos colaboradores del medio artístico denuncian constantemente su actitud controladora y su trato despótico hacia los equipos de grabación. El portal RadarOnline difundió testimonios exclusivos que exponen el caos vivido en los pasillos de la popular franquicia culinaria.

Meghan Markle con saco blanco. Foto: Grosby Group

La celebridad estadounidense grabó una participación especial en el reconocido reality show de cocina, probando platillos y juzgando a los participantes. Su aparición generó fuertes críticas entre los expertos de la realeza y los espectadores habituales del formato de competencia. La situación empeoró cuando el príncipe Harry interrumpió la dinámica mediante una videollamada sorpresa, un movimiento que la audiencia catalogó como un burdo montaje publicitario para limpiar su imagen.

Un ambiente laboral tenso y hostil

Rob Shuter, a través del podcast The Nerve de Maureen Callahan, detalló los fuertes conflictos desatados durante el rodaje del programa. Las fuentes internas describieron un clima de trabajo asfixiante, comparando la experiencia directamente con los oscuros días de The Ellen DeGeneres Show. Aquel programa nocturno enfrentó múltiples acusaciones formales por fomentar el acoso sistemático y la hostilidad contra sus propios trabajadores.

El experto en espectáculos reportó que el talento y los camarógrafos terminaron profundamente decepcionados con el comportamiento de la invitada de honor. Las fuentes cercanas al set aseguraron que la estadounidense mostró actitudes nulas de profesionalismo frente a las cámaras y detrás de escena. Cada pausa comercial o corte a comer detonaba nuevas fricciones entre la famosa y los responsables del programa televisivo.

Meghan Markle de perfil Foto: Grosby Group

"Cuando hacían una pausa para almorzar, se ponía difícil", reveló el periodista al citar a los empleados del estudio. La situación escalaba rápidamente cada vez que los directores de cámara intentaban darle indicaciones de bloqueo o marcar sus tiempos de entrada. La exprotagonista de Suits rechazaba la retroalimentación técnica y confrontaba directamente las instrucciones de los productores ejecutivos.

Desconocimiento total del reality show

Los informantes revelaron también que Markle desconocía por completo las reglas básicas y la estructura del exitoso concurso gastronómico. El equipo técnico movía a la duquesa por todo el escenario constantemente, guiándola paso a paso ante su evidente falta de preparación previa. Los trabajadores sintieron que manejaban a una figura completamente desconectada de la realidad operativa del show.

La producción de MasterChef criticó a Meghan Markle. Foto: Grosby Group

"La trataron casi como si necesitara un perro guía", relató una de las fuentes anónimas citadas en el controversial podcast. La invitada estelar ignoraba detalles elementales de la producción, preguntando si la emisión duraba treinta minutos o una hora completa. Esta apatía absoluta hacia el formato frustró de manera contundente a los ejecutivos de la cadena que invirtieron recursos en su contratación.

Las duras revelaciones hunden aún más la ya fracturada imagen pública de los duques de Sussex en los grandes medios internacionales. La pareja real enfrenta un momento crítico mientras intentan consolidar sus proyectos independientes lejos de la corona británica. La producción general del show culinario mantiene silencio oficial frente al escándalo mediático que domina los titulares globales.