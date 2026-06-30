5 libros recomendados por Dua Lipa que se convertirán en tus favoritos

Estos son los libros recomendados por Dua Lipa que debes leer, que no solo son parte de sus estanterías, sino también de su club de lectura, de nombre Service95. Y es que detrás de sus canciones y talento en el escenario, hay una ávida lectora comprometida con la difusión de la literatura contemporánea.

Lejos de limitar su tiempo libre a los lujos del estrellato, la artista británico-albanesa dedica sus viajes de gira y sus momentos de descanso (incluso la luna de miel después de su boda con Callum Turner) a devorar páginas, demostrando que el intelecto y el pop más brillante no están peleados, sino que se complementan de forma perfecta.

La superestrella ganadora del Grammy tiene esta faceta que va muy bien con su personalidad y que sus seguidores adoran. Dua ha dejado claro que la lectura es su santuario, un espacio de resistencia y empatía que le permite comprender el mundo desde perspectivas radicalmente distintas a la suya.

Las recomendaciones de libros que da Dua Lipa en su club de lectura y redes sociales están curadas no por popularidad o tendencias; cada título ha sido analizado, digerido y seleccionado por su capacidad para sacudir emociones, cuestionar realidades sociales y explorar la complejidad de la condición humana.

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Dua Lipa y el Service95 Book Club

Dua Lipa decidió utilizar su alcance para crear algo con un impacto cultural duradero. Así nació Service95, una plataforma global de estilo de vida, cultura y curaduría que incluye un boletín informativo semanal, un aclamado podcast y, su joya de la corona, el Service95 Book Club.

La artista se involucra de manera directa en la gestión del club, devorando cada volumen antes de proponerlo y coordinando dinámicas de discusión que enriquecen la experiencia de miles de lectores en todo el planeta.

Cada mes, la cantante selecciona un título principal y expande la experiencia ofreciendo contenido editorial exclusivo que incluye entrevistas con los autores, listas de reproducción musicales inspiradas en la atmósfera de las novelas, guías de discusión para grupos de lectura y prefacios escritos de su propio puño y letra.

El club de lectura de Dua Lipa busca también visibilizar historias escritas por mujeres, autores pertenecientes a minorías y creadores provenientes de contextos geopolíticos marginados o poco explorados por el circuito literario comercial de Occidente.

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5 libros recomendados por Dua Lipa

Tan poca vida de Hanya Yanagihara

Dua Lipa ha confesado públicamente que esta novela la conmovió hasta la médula, describiéndola como una lectura devastadora pero magistral. Es un viaje de más de mil páginas que exige una entrega emocional total por parte del lector, algo que cautivó a la cantante desde los primeros capítulos.

La historia sigue la vida de cuatro amigos que se mudan a Nueva York tras graduarse de una prestigiosa universidad de Nueva Inglaterra. El eje de la novela es Jude St. Francis, un abogado brillante con un pasado enigmático, marcado por traumas físicos y psicológicos de una crueldad indescriptible.

A lo largo de varias décadas, Yanagihara disecciona los límites del dolor humano, el amor incondicional, la culpa y, sobre todo, el valor de la amistad. Dua destacó que la novela también es un canto a la compasión y a la lealtad.

Historia de Shuggie Bain de Douglas Stuart

Ambientada en los barrios obreros de Glasgow durante la devastadora crisis económica de la era Thatcher, la obra nos sumerge en una atmósfera de desempleo, desesperanza y adicción, pero narrada con sensibilidad lírica.

El protagonista es el pequeño Shuggie, un niño diferente a los demás que lucha con todas sus fuerzas por encajar en un entorno machista y hostil. Mientras intenta comprender su propia identidad, Shuggie se convierte en el principal cuidador y protector de su madre, una mujer de una belleza deslumbrante que se hunde en los abismos del alcoholismo tras ser abandonada por su esposo.

Dua Lipa manifestó una profunda admiración por la honestidad con la que Douglas Stuart plasma la vulnerabilidad de sus personajes. En sus reseñas y discusiones, la cantante resaltó cómo el autor logra retratar la adicción sin caer en el sentimentalismo barato ni en el juicio moral.

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Cleopatra & Frankenstein de Coco Mellors

Esta lectura recomendada por Dua Lipa es una historia que la cantante llevó a todos aquellos interesados en las complejidades del amor moderno, la salud mental y las adicciones en la juventud actual.

La trama se desarrolla en el vibrante escenario de la ciudad de Nueva York y se centra en la relación vertiginosa entre Cleopatra, una joven artista británica de veintitantos años que lucha por pagar su renta y encontrar su lugar en el mundo del arte, y Frankenstein (Frank), un exitoso empresario estadounidense considerablemente mayor que ella.

En sus comentarios, la intérprete de “Levitating” ha destacado que la novela ofrece una mirada sumamente honesta y a ratos cómica sobre cómo intentamos salvarnos a nosotros mismos a través de los demás, y cómo las expectativas del éxito y el amor en las grandes metrópolis pueden llegar a asfixiarnos si no aprendemos a establecer límites.

Gente normal de Sally Rooney

La trama disecciona la evolución de la relación entre Marianne y Connell a lo largo de sus años de escuela preparatoria en un pequeño pueblo del oeste de Irlanda y su posterior paso por el prestigioso Trinity College de Dublín.

A pesar de las diferencias de clase social, los traumas familiares y los constantes malentendidos nacidos de la falta de comunicación, ambos personajes permanecen magnéticamente unidos por un vínculo psicológico y emocional que desafía cualquier etiqueta convencional.

Para Dua, la novela es un espejo fiel de cómo las relaciones humanas tienen el poder absoluto de moldear nuestra personalidad, rescatarnos de nuestros propios demonios o, por el contrario, sumergirnos en ellos.

Pachinko de Min Jin Lee

Esta novela, que fue finalista del Premio Nacional de Literatura en Estados Unidos y posteriormente adaptada a serie de televisión, es una de las recomendaciones recurrentes de Dua Lipa para quienes buscan historias que entrelacen individuos y eventos geopolíticos.

A lo largo de casi ochenta años y cuatro generaciones, la novela narra la epopeya de una familia coreana que se ve obligada a emigrar a Japón a principios del siglo XX, en pleno periodo de la colonización japonesa de la península de Corea.

La historia arranca con Sunja, la hija de un humilde pescador lisiado en un pequeño pueblo costero coreano, cuyo embarazo imprevisto la lleva a casarse con un pastor cristiano de paso hacia Osaka.

A partir de ese momento, la familia iniciará una lucha encarnizada por la supervivencia, la asimilación cultural y la prosperidad económica en una sociedad japonesa que los margina, los discrimina y los condena a vivir en los márgenes de la legalidad, encontrando en los salones de pachinko (un juego de azar japonés) su principal sustento y metáfora de vida.

Para la artista, cuyos propios orígenes familiares están profundamente marcados por la experiencia de la inmigración y el desarraigo desde los Balcanes hacia el Reino Unido, Pachinko resuena de una manera intensamente personal.