Investigan a actriz de “Rosario Tijeras” por presuntos nexos con la delincuencia

La actriz mexicana Montserrat Ramírez, reconocida por su participación en la tercera temporada de “Rosario Tijeras”, se encuentra en medio de la controversia luego de que autoridades presuntamente analizaran su posible relación con una investigación que involucra a su esposo, Iker Andoni de Gandiaga Morales.

El caso tomó relevancia después de que el hombre fuera detenido por autoridades mexicanas, al ser señalado como presunto líder de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, actividad conocida como huachicoleo.

Foto: Redes sociales

¿Por qué está siendo mencionada Montserrat Ramírez?

Tras la captura de su esposo, las autoridades extendieron las indagatorias hacia personas cercanas a él, entre ellas la actriz.

De acuerdo con reportes, las investigaciones contemplan una revisión de movimientos financieros para determinar si existe alguna conexión con posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con las actividades ilícitas que se le atribuyen a la organización.

VAN TRAS por SU ESPOSA, LA ACTRIZ MONTSERRAT RAMÍREZ

Autoridades federales identificaron a la actriz de Rosario Tijeras como esposa del

HUACHICOLERO Iker Andoni de Gandinga.

Indagan sus cuentas y la forma en q lo ayudaba a lavar $ ilícito.@FGRMexico detuvo ya a Iker, a su… pic.twitter.com/7yfOgULamc — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 3, 2026

Hasta el momento, Montserrat Ramírez no ha sido detenida ni enfrenta cargos formales, por lo que su situación legal no ha cambiado mientras continúan las investigaciones correspondientes.

¿Quién es el esposo de Montserrat Ramírez?

Según la información difundida, Iker Andoni de Gandiaga Morales fue detenido el pasado 30 de julio y es señalado como presunto responsable de una estructura criminal dedicada al robo de combustible con operaciones en zonas como la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro.

“YA NOMÁS NOS HACE EL PARO de QUITAR a LA GUARDIA” @GN_MEXICO_

Así acordaban el HUACHICOLERO Iker Andoni de Gandiaga y el entonces jefe del combate al huachicol de @FGRMexico Paul Manrique.

Operaban juntos para robarle a @Pemex en @Edomex

Iker ya está preso en el Altiplano,… pic.twitter.com/XuxK4ZJGkV — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 4, 2026

Durante el operativo también fueron detenidos su hermano Iñaki de Gandiaga y su cuñada Natalia Balderón, quienes presuntamente estarían relacionados con la misma organización.

Los tres son investigados por delitos como delincuencia organizada, robo de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Qué se sabe de la trayectoria de Montserrat Ramírez?

Montserrat Ramírez logró reconocimiento en televisión gracias a su papel como Isabela en la tercera temporada de “Rosario Tijeras”.

Además de esta producción, la actriz ha formado parte de otros proyectos como las telenovelas “Los ricos también lloran” y “Un día para vivir”, consolidando una carrera dentro de la pantalla mexicana.

¿Cuál es la situación actual de la actriz?

En los últimos meses, Montserrat Ramírez ha mantenido un perfil discreto en redes sociales. Aunque sus publicaciones son limitadas, aún existen materiales relacionados con su trabajo artístico en plataformas como TikTok y YouTube.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso continúa generando atención pública debido al vínculo de la actriz con uno de los principales señalados. Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial sobre una acusación formal en contra de la intérprete.