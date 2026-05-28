¿Cuáles son los lugares favoritos de Dua Lipa en CDMX? Los 12 sitios en Google Maps

Dua Lipa volvió a demostrar el gran cariño que siente por la Ciudad de México. La cantante británica se unió a Google Maps y a la plataforma cultural Service95 para compartir algunos de sus lugares favoritos alrededor del mundo, y por supuesto, la capital no podía faltar en la lista.

La artista de 30 años reveló varios de los sitios que suele visitar cada vez que llega a CDMX, ya sea por vacaciones o por sus conciertos. Restaurantes, museos, bares y hasta spots nocturnos forman parte de esta selección especial que ahora los fans pueden descubrir directamente desde Google Maps.

Aquí te presentamos la lista completa de los spots favoritos de Dua Lipa en la ciudad:

Máximo

"Máximo Bistrot se siente como uno de esos restaurantes que definen la escena gastronómica de una ciudad. La cocina es técnicamente brillante, pero nunca se percibe fría o distante. Una propuesta “farm-to-table” con mucha personalidad. Tan solo el tuétano ya vale completamente la visita".

Foto: Google Maps

Em

"Em es Lucho Martínez haciendo lo que mejor sabe hacer: tomar ingredientes mexicanos y transformarlos en algo totalmente original. Probablemente es la experiencia de cocina vegetal más emocionante que he probado. No vas a extrañar la carne."

Foto: Google Maps

Café Tormenta

"Tormenta tiene mi voto por las mejores bebidas y panadería inspiradas en sabores mexicanos. Prueba los refrescos locales para descubrir algo que difícilmente encontrarás en otro lugar."

Foto: Instagram dualipa

Hanky Panky Cocktail Bar

"Hanky Panky es un bar de cocteles estilo speakeasy que definitivamente vale el pequeño esfuerzo de encontrar la entrada. Los cocteles con mezcal son de los mejores que he probado. Es un lugar pequeño, íntimo y perfecto para terminar la noche."

You rang, Dua picked up. 📞✨



Google Maps and Service95 partnered to bring .@DUALIPA's go-to spots to lists on Google Maps — 47 cities, saved and ready to explore.📍 #GooglePartner pic.twitter.com/Ht7zbFvIep — Google Maps (@googlemaps) May 28, 2026

Le Tachinomi Desu

"Le Tachinomi Desu es un bar japonés de pie en medio de la Ciudad de México, algo que no debería funcionar tan bien… pero lo hace. Excelente sake, muy buenos bocadillos y una de esas sorpresas perfectas que representan muy bien el espíritu de la ciudad."

Foto: Google Maps

Club San Luis

"Club San Luis es exactamente el lugar donde quiero acabar una noche en la Ciudad de México. Es un club de verdad. La música se pone increíble, la gente conecta con el ambiente y hay una energía muy particular de la ciudad que es difícil de explicar… simplemente hay que vivirla."

Museo Tamayo Arte Contemporáneo

"El Museo Tamayo es uno de mis museos de arte contemporáneo favoritos en América Latina. El edificio es hermoso y la colección va desde obras del propio Tamayo hasta piezas contemporáneas internacionales. Además, nunca está tan lleno como para no disfrutarlo con calma."

Museo Frida Kahlo

"El Museo Frida Kahlo es la casa de la artista y prácticamente todo permanece como ella lo dejó. Su obra ya es icónica, pero entrar a ese espacio y entender dónde creó gran parte de su arte cambia completamente la forma de verla."

Casa Estudio Luis Barragán

"La Casa Luis Barragán es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y realmente parece el hogar de un genio. La manera en que la luz atraviesa los espacios a distintas horas del día es extraordinaria. Es arquitectura convertida en emoción. Uno de mis lugares favoritos en el mundo."

Foto: Google Maps

Tacos del Valle (Roma Norte)

"Tacos del Valle es ese sitio al que llegas tarde, después de una larga noche, cuando necesitas algo realmente delicioso. Es mi lugar favorito para tacos nocturnos en la ciudad. El suadero siempre es mi elección."

Pujol

"Pujol es, simplemente, uno de los mejores restaurantes del mundo. El mole madre lleva años preparándose y es una representación perfecta de lo que significa la cocina mexicana."

Contramar

"Bajo del avión y voy directo a Contramar. Me encanta el aguachile, la tostada de atún, la mezcalita de jamaica, el ambiente… todo. Empieza ahí y construye el resto del día alrededor de ese lugar. Después de estar en Contramar, todo lo demás en la Ciudad de México tiene más sentido."

Foto: Google Maps

Una vez más, Dua Lipa dejó claro que la Ciudad de México ocupa un lugar especial entre sus destinos favoritos. Con esta selección de restaurantes, museos, bares y rincones, la cantante no solo compartió parte de sus gustos personales, también creó una guía perfecta para quienes quieren conocer la CDMX.