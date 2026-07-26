Del drama al suspenso: las películas de Sandra Bullock que puedes disfrutar en Netflix

Sandra Bullock celebra su cumpleaños este 26 de julio, una de las actrices más queridas y exitosas de Hollywood. Con una trayectoria que abarca más de tres décadas, ha conquistado al público con películas de acción, comedia, drama y suspenso, convirtiéndose en una figura imprescindible del cine.

Nacida en Arlington, Virginia, Estados Unidos, pasó parte de su infancia en Alemania, razón por la que habla alemán con fluidez. Su gran salto a la fama llegó en 1994 con la película "Speed", un éxito de taquilla que impulsó su carrera a nivel internacional y la posicionó como una de las protagonistas más solicitadas de la industria.

Foto: www.imdb.com

Su talento la ha llevado a protagonizar numerosas producciones memorables y, en 2010, fue reconocida con el Premio Óscar a Mejor Actriz por su interpretación en "Un sueño posible" (2009). Si quieres celebrar su trayectoria, estas son algunas de las películas de Sandra Bullock que puedes disfrutar actualmente en Netflix.

En el catálogo de Netflix puedes encontrar varias de las películas más populares de Sandra Bullock. Entre ellas destacan:

"Imperdonable"

Tras salir de prisión después de cumplir una condena por un crimen violento, Ruth Slater intenta reconstruir su vida en una sociedad que se niega a perdonar su pasado. Su única esperanza de redención es encontrar a la hermana menor de la que fue separada años atrás.

"28 días"

Después de protagonizar un escandaloso incidente durante la boda de su hermana, una escritora de Nueva York es obligada a ingresar a un centro de rehabilitación, donde enfrentará sus adicciones y descubrirá una nueva forma de ver la vida.

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"Bird Box: A ciegas"

En un mundo devastado por una misteriosa fuerza, los sobrevivientes deben evitar mirar a una entidad que adopta la forma de sus peores miedos y provoca su muerte.

"Cálculo mortal"

Un detective experimentado sigue la pista de dos adolescentes que creen haber cometido el crimen perfecto y están convencidos de que nadie podrá descubrirlos.

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Con una carrera llena de éxitos y personajes inolvidables, Sandra Bullock se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Hollywood. Ya sea que prefieras el drama, la comedia, el suspenso o la acción, su filmografía ofrece opciones para todos los gustos. Su cumpleaños es una excelente oportunidad para revivir algunas de sus mejores interpretaciones y disfrutar de las películas que aún están disponibles en las plataformas de streaming.

Otras películas de Sandra Bullock que también valen la pena

Si además cuentas con HBO Max, también puedes disfrutar de otros grandes éxitos protagonizados por la actriz, como "Gravedad", "Miss Simpatía", "Un sueño posible" y "La propuesta", consideradas algunas de las producciones más recordadas de su carrera.