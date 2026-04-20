Tráiler de Hechizo de Amor 2 revive la historia 28 años después con Sandra Bullock y Nicole Kidman

Hechizo de Amor 2 o Practical Magic 2 ya tiene su primer vistazo y confirma lo que muchos esperaban: el regreso de Sandra Bullock y Nicole Kidman a una de las historias más recordadas de finales de los 90.

La secuela llega 28 años después del estreno de Hechizo de Amor y retoma la vida de las hermanas Owens con una nueva amenaza ligada a la misma maldición que marcó sus vidas.

El primer tráiler deja claro que el conflicto central no ha desaparecido. La maldición que impide a las mujeres de la familia vivir el amor sin consecuencias sigue presente, pero ahora el riesgo no solo es para ellas, también alcanza a las nuevas generaciones.

Tráiler de Hechizo de Amor 2 revive la historia 28 años después Captura de Pantalla

El tráiler de Hechizo de Amor 2: la maldición no terminó

En el avance de Hechizo de Amor 2, la historia regresa a la costa de Massachusetts, específicamente a la casa donde Sally y Gillian crecieron bajo el cuidado de sus tías. Ese espacio vuelve a ser el centro de la historia, con elementos que conectan directamente con la película original: rituales, secretos familiares y la constante presencia de la magia.

Esta vez, la narrativa apunta a romper el ciclo. La aparición de un nuevo interés amoroso vuelve a poner en riesgo a las protagonistas, pero ahora el objetivo no es solo sobrevivir a la maldición, sino terminar con ella definitivamente.

El tráiler también recupera momentos icónicos que los fans recuerdan, como las escenas nocturnas en casa y la dinámica entre las hermanas, que sigue siendo el eje emocional de la historia.

Tráiler de Hechizo de Amor 2 revive la historia 28 años después Captura de Pantalla

El regreso del elenco original y nuevas incorporaciones

Uno de los puntos más comentados de Hechizo de Amor 2 es el regreso de su elenco principal. Sandra Bullock y Nicole Kidman retoman sus papeles como Sally y Gillian, manteniendo la química que definió la primera película.

También regresan Stockard Channing y Dianne Wiest como las tías Fran y Jet, personajes clave dentro del universo de la familia Owens.

A este elenco se suman nuevos nombres como Lee Pace, Xolo Maridueña y Solly McLeod, quienes aportan una nueva dinámica a la historia.

Uno de los cambios más relevantes está en las hijas de Sally. Aunque muchos esperaban el regreso de Evan Rachel Wood, la producción optó por integrar a Joey King y Maisie Williams, lo que abre una nueva etapa para la narrativa familiar.

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Hechizo de Amor: De fracaso en taquilla a clásico del género

Cuando Hechizo de Amor llegó a cines en 1998, no tuvo el impacto esperado en taquilla. Sin embargo, con el paso del tiempo encontró una segunda vida en formatos caseros, lo que la convirtió en un referente dentro de las comedias románticas con elementos sobrenaturales.

Para Sandra Bullock, la película se sumó a una etapa donde consolidó su presencia en el género, mientras que para Nicole Kidman representó una de sus primeras incursiones en este tipo de historias.

Ese crecimiento con el público es lo que explica el interés actual por la secuela. A diferencia del estreno original, Hechizo de Amor 2 llega con una base de fans consolidada y con expectativas más altas.

Tráiler de Hechizo de Amor 2 revive la historia 28 años después Captura de Pantalla

¿Cuándo se estrena Hechizo de Amor 2?

La dirección de esta nueva entrega está a cargo de Susanne Bier, quien ya ha trabajado con ambas protagonistas en proyectos recientes. Con Kidman colaboró en The Perfect Couple y con Bullock en Bird Box, lo que anticipa una visión alineada con el tono emocional de la historia.

El estreno de Hechizo de Amor 2 está programado para el 10 de septiembre de 2026. La película tuvo su primera presentación en la CinemaCon, donde se mostraron imágenes y se adelantaron detalles del reencuentro entre las actrices.

A casi tres décadas del estreno original, la historia de las hermanas Owens vuelve con los mismos elementos que la hicieron memorable: magia, vínculos familiares y una maldición que aún no termina.

Aquí puedes ver el tráiler: