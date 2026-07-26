Jessie Cave, actriz de Harry Potter, confiesa que gana más dinero en OnlyFans que actuando. A pesar de haber estado en el medio del entretenimiento por 18 años, el éxito monetario no se compara con lo que obtiene de la plataforma azul.

Recordada por darle vida a la intensa Lavender Brown en las últimas entregas de la franquicia mágica, la noticia de que Cave abrió una cuenta en OnlyFans dio la vuelta al mundo cuando se dio a conocer.

Sin embargo, el contenido que la actriz sube a la plataforma está lejos de ser sexual, pues es una forma de ganar dinero mientras cuida su cabello, por extraño que suene. Es así que OnlyFans le ha generado mayores ingresos económicos en cuestión de meses que todo lo acumulado a lo largo de sus 18 años de trayectoria profesional como actriz, comediante y escritora.

Pero este giro radical en su carrera también le ocasionó dramas, polémicas y un veto de las convenciones dedicadas al mundo mágico de Harry Potter.

Jessie Cave en Harry Potter Harry Potter

Jessie Cave gana más dinero en OnlyFans que en 18 años de actuación

Tras interpretar a Lavender Brown, el primer interés amoroso de Ron Weasley en Harry Potter, Jessie Cave participó en producciones de televisión como Black Mirror, Industry, Glue y la película Grandes esperanzas, además de consolidarse como comediante de stand up en el Festival de Edimburgo y publicar libros ilustrados.

Pese a su volumen de trabajo en la industria, la realidad financiera de la actriz de 38 años era insostenible. Cave confesó que, tras casi dos décadas trabajando incansablemente frente a las cámaras y en los escenarios, no tenía ningún patrimonio sólido que mostrar.

Fue así que Jessie Cave decidió dar el paso hacia la plataforma OnlyFans, aunque reconoció públicamente haber sentido vergüenza en un inicio, percibiendo la necesidad de monetizar su imagen digital como una prueba amarga de su "fracaso”.

Sin embargo, la urgencia de pagar sus deudas, garantizar un techo seguro para su familia e independizarse de las fluctuaciones de las audiciones terminaron por inclinar la balanza hacia la búsqueda de nuevas alternativas.

Jessie Cave gana más dinero en OnlyFans que actuando X @thepopflop

¿Qué hace Jessie Cave en OnlyFans?

Jessie Cave decidió explotar un segmento de mercado específico que detectó en OnlyFans: el cabello largo y rizado. Al notar la fascinación que despertaba su melena en redes sociales, diseñó un concepto creativo basado en la tricofilia (la atracción o fascinación por el cabello humano).

En su perfil, la actriz comparte videos interactivos donde se peina, juega con su largo cabello, realiza sesiones de micrófono para sonidos ASMR mientras se cepilla o experimenta con estilos estéticos llamativos.

Siempre ha remarcado que en su canal jamás publica desnudos ni material explícito. En cuestión de pocas semanas, el flujo de ingresos generado por las suscripciones mensuales a sus videos capilares rebasó con creces lo que cobraba por participar en temporadas enteras de series en la televisión.

Jessie Cave en convención de Harry Potter X @rostercon

El veto a Jessie Cave por tener OnlyFans

A finales de 2025, Jessie Cave denunció públicamente haber sido excluida de una convención oficial de Harry Potter a la que solía ser invitada con regularidad desde hacía más de 15 años.

Según reveló mediante Substack, los coordinadores del evento le comunicaron por escrito que no la contratarían más debido a su presencia en OnlyFans, argumentando que el evento es de "carácter familiar" y que dicha plataforma digital está vinculada a la industria del entretenimiento para adultos.

La noticia desconcertó profundamente a la actriz, quien señaló la doble moral que impera en este tipo de circuitos. Por ejemplo, gran parte de los actores masculinos y femeninos que asisten a estas convenciones han protagonizado escenas de desnudos frontales, violencia o sexo explícito en series como Game of Thrones, Westworld o películas dramáticas sin sufrir veto alguno.

Además, se la penalizó por el nombre de la plataforma en sí, ignorando por completo la naturaleza de su contenido centrado en el cabello. Esto ocasionó pérdidas económicas, ya que las convenciones representan una fuente de ingresos crucial para actores secundarios de la saga.

Al final, Cave declaró que ya cuenta con suficientes recuerdos, fotografías y cariño guardado de la comunidad potterhead. Y señaló que el universo de Harry Potter se encuentra en un proceso de transición hacia una nueva generación, por lo que considera que era el momento idóneo para pasar la página.