¿Fan de Nicole Kidman? Estas son sus mejores películas y dónde verlas

A lo largo de su trayectoria, Nicole Kidman se ha consolidado como una de las actrices más talentosas y reconocidas de Hollywood. Gracias a sus destacadas interpretaciones en películas de diversos géneros, ha conquistado tanto a la crítica especializada como al público, obteniendo importantes premios y reconocimientos a nivel internacional.

Si quieres disfrutar de algunas de sus actuaciones más memorables, te presentamos una selección de películas protagonizadas por la actriz y las plataformas de streaming donde puedes encontrarlas.

Nicole Kidman Grosby

Los otros:

Considerada una de las mejores películas de terror de los años 2000, esta producción dirigida por Alejandro Amenábar destaca por su atmósfera inquietante y una sobresaliente actuación de Nicole Kidman. La historia sigue a una mujer que vive junto a sus hijos en una aislada mansión, donde comienzan a ocurrir extraños sucesos.

Disponible en HBO Max.

Corazón borrado:

Dirigida por Joel Edgerton, esta cinta narra la historia de un joven que es obligado por sus padres profundamente religiosos a participar en un programa de terapia de conversión. Nicole Kidman interpreta a su madre en un drama que aborda temas como la identidad, la fe y la aceptación.

Disponible en HBO Max.

Foto: HBO Max

El sacrificio del ciervo sagrado:

En este inquietante thriller psicológico, un reconocido cirujano intenta reconstruir su vida mientras establece una relación con el hijo de un paciente que murió durante una operación. Sin embargo, una serie de acontecimientos perturbadores pondrán en riesgo a toda su familia.

Disponible en Amazon Prime Video.

Un pasado imborrable:

Basada en hechos reales, la película sigue la historia de un exoficial británico que sobrevivió a la tortura en un campo de prisioneros japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Décadas después, descubre que uno de sus antiguos captores sigue con vida y decide enfrentarse a los fantasmas de su pasado.

Disponible en Paramount+.

Foto:paramount

Hechizo de amor:

Sally y Gillian Owens crecieron bajo el cuidado de sus peculiares tías, rodeadas de historias sobre magia y antiguos secretos familiares. Como descendientes de una estirpe de brujas, ambas deben enfrentar una maldición que persigue a las mujeres de su familia desde generaciones atrás: todo hombre que se enamore de ellas está destinado a sufrir un trágico final. La película combina elementos de fantasía, romance y drama en una historia que se ha ganado el cariño de varias generaciones.

Foto: Especial

Disponible en HBO Max y Amazon Prime Video.

Ojos bien cerrados:

Este thriller psicológico dirigido por Stanley Kubrick narra la historia de Bill Harford, un exitoso médico cuya estabilidad emocional se ve sacudida tras una revelación de su esposa, Alice. A partir de ese momento, inicia un recorrido nocturno por Nueva York que lo lleva a descubrir un mundo oculto lleno de deseo, secretos y peligros. La cinta explora temas como la fidelidad, las obsesiones y los límites del deseo humano.

Disponible en Amazon Prime Video.

No confíes en nadie:

Christine es una mujer que vive con una severa pérdida de memoria provocada por un accidente ocurrido años atrás. Cada mañana despierta sin recordar gran parte de su vida, por lo que debe reconstruir su identidad día tras día con la ayuda de notas, videos y las personas que la rodean. Sin embargo, mientras intenta descubrir la verdad sobre su pasado, comienzan a surgir inquietantes revelaciones.

Disponible en Amazon Prime Video.

Foto: Especial

Babygirl:

Romy es una exitosa directora ejecutiva que parece tener una vida perfecta, pero todo cambia cuando inicia una relación secreta con un joven empleado de la empresa. Lo que comienza como una intensa atracción pronto la lleva a enfrentarse a decisiones que podrían afectar tanto su vida personal como su carrera profesional, poniendo en riesgo todo lo que ha construido.