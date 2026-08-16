¿Dónde se filmó Loco México Mágico? Estos lugares de Alvarado, Veracruz, aparecen en la película

Alvarado no necesitó convertirse en un enorme set cinematográfico para aparecer en Loco México Mágico. Sus calles, plazas, mercados y paisajes frente al agua prácticamente se interpretaron a sí mismos en la nueva comedia dirigida por Carlos Santos, que llegó a las salas de cine de México el 13 de agosto de 2026.

La cinta sigue a Benito, un presidente municipal interpretado por Silverio Palacios que tiene una idea para poner a Alvarado en el mapa turístico internacional: hacer una película al estilo de Hollywood. El problema es que no tiene los recursos ni al equipo para conseguirlo, así que un camarógrafo acostumbrado a grabar fiestas de XV años termina convertido en director y los habitantes tienen que recurrir al ingenio para sacar adelante la producción.

La historia ocurre en Alvarado y también fue filmada en este municipio veracruzano, donde la producción aprovechó locaciones reales y contó con la participación de pobladores y miembros de comparsas locales.

Pero ¿qué lugares pueden reconocerse en la película?

El Zócalo y la plaza central de Alvarado

Uno de los puntos que aparecen en Loco México Mágico es la plaza central de Alvarado, uno de los espacios que permiten identificar rápidamente al municipio en pantalla. La producción no sólo utilizó edificios como fondo: habitantes de la zona participaron en algunas de las escenas, reforzando la intención de mostrar un pueblo que se organiza alrededor del disparatado proyecto cinematográfico de su alcalde.

En diversas imágenes del rodaje también puede reconocerse el Zócalo, ubicado en el corazón de la ciudad y rodeado por algunos de sus edificios más característicos.

Plaza central de Álvarado Especial

El Malecón de Alvarado

El paisaje costero es otra de las señas de identidad de la película. Entre las zonas utilizadas durante la producción estuvo el Malecón de Alvarado, junto con otros puntos del Centro Histórico del municipio.

El espacio permite entender por qué Alvarado fue elegido no sólo como escenario, sino prácticamente como otro personaje de la historia. La cinta utiliza los exteriores para mostrar una comunidad estrechamente vinculada con el agua, la pesca y la vida en las calles.

El Centro Histórico y la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

Las cámaras también recorrieron distintos puntos del Centro Histórico, incluidas las inmediaciones de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, uno de los edificios más reconocibles del centro de Alvarado.

Las fachadas, calles y colores del municipio aparecen a lo largo de la película sin intentar disfrazarlos como otro lugar. De hecho, medios locales señalaron desde antes del estreno que el avance permitía observar varios escenarios característicos de Alvarado.

Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en Alvarado Especial

El Puente de Alvarado

Otro de los elementos que consiguió llegar a la pantalla fue el Puente de Alvarado, una de las estructuras más reconocibles para quienes llegan al municipio.

Carlos Santos y la producción decidieron incluirlo dentro del retrato del puerto junto con la plaza central y los mercados, por lo que la película también funciona como una especie de recorrido visual por algunos de sus puntos más conocidos.

El puente de Alvarado, en Veracruz Especial

Los mercados de Alvarado

No todo fueron grandes panorámicas. Los mercados también formaron parte de los espacios retratados durante el rodaje.

Aunque las fuentes públicas sobre la producción no detallan hasta ahora el nombre de cada mercado o calle utilizada, su presencia ayuda a que la película se aleje de la imagen de un destino construido exclusivamente para turistas y se acerque a la cotidianidad del municipio.

Esto también coincide con la forma en que se realizó el largometraje: parte de los propios habitantes terminaron frente a la cámara como extras, mientras otros ayudaron al equipo durante la filmación.

Una plataforma petrolera abandonada, la locación más inesperada

Probablemente la locación más peculiar de Loco México Mágico no se encuentra en el centro de Alvarado ni forma parte de una ruta turística convencional.

Carlos Santos reveló que una de las secuencias fue rodada en una plataforma petrolera abandonada. La producción trabajó ahí sin camerinos ni baños y con un equipo reducido, una experiencia que, según el realizador, terminó pareciéndose bastante al caos que los propios personajes viven dentro de la película.

El director contó además que consiguieron utilizarla de una forma bastante acorde con el espíritu de la cinta: después de encontrar la plataforma preguntaron en un comedor quién era el propietario y descubrieron que era el padre de la persona que los estaba atendiendo, lo que finalmente les permitió filmar ahí.

A diferencia del Zócalo, el malecón o el puente, esta plataforma no debe considerarse un sitio turístico de libre acceso, por lo que no forma parte de los lugares que un visitante podría simplemente recorrer para recrear las escenas.

¿Por qué Loco México Mágico se filmó en Alvarado?

La elección del municipio no comenzó con esta película.

Carlos Santos explicó que alrededor de 20 años antes había realizado un cortometraje en Alvarado y quedó sorprendido por la disposición de sus habitantes para ayudar y por el sentido de comunidad que encontró durante aquella producción. Esa experiencia permaneció en su memoria hasta convertirse en uno de los puntos de partida de Loco México Mágico.

Para la nueva cinta ocurrió algo parecido: pobladores se acercaron al equipo, participaron como extras y colaboraron durante el rodaje. Así, la ciudad terminó haciendo exactamente lo que plantea la ficción: un pueblo uniéndose para ayudar a filmar una película.

Por eso, más allá de Silverio Palacios, Daniel Sosa, Fernando Cuautle y Sofía Carrera, Loco México Mágico tiene otro protagonista difícil de sacar de cuadro: Alvarado, Veracruz.