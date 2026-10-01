Imelda Tuñón responde por salir de México tras denuncia de Maribel Guardia

Imelda Tuñón volvió a colocarse frente a los cuestionamientos después de hacer un viaje fuera de México en medio del conflicto legal con Maribel Guardia. Tras regresar al país, la cantante decidió explicar por qué pudo viajar y cuál es su situación.

Imelda Tuñón responde a polémica por su salida de México

La cantante negó que su reciente salida del país significara que intentaba evadir alguna acción legal.

En entrevista con El Fernan, sostuvo que regresó a México sin temor por la denuncia y aseguró que actualmente puede viajar.

La polémica surgió después de que se conociera que Maribel Guardia presentó una nueva denuncia relacionada con hechos ocurridos antes de la muerte de Julián Figueroa.

Tuñón rechazó esas versiones y señaló que, hasta donde tiene conocimiento, no existe una orden de aprehensión en su contra. También afirmó que no ha recibido una notificación que le impida abandonar el territorio nacional.

“Yo regresé aquí y cero temor por esa denuncia que se me interpuso”, expresó la cantante.

Además aseguró que considera que el procedimiento podría tener un resultado favorable para ella una vez que avance legalmente.

Imelda Tuñón respondió a la polémica por su salida de México tras la denuncia de Maribel Guardia. Cuartoscuro

¿Imelda Tuñón estaba huyendo del país?

Tuñón fue más directa al responder a las versiones sobre una supuesta fuga y aseguró que no está huyendo. También mencionó a Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, al hablar sobre las acciones legales emprendidas recientemente.

“Huyendo no estoy y miedo al abogado Beceiro no tengo”, afirmó.

Posteriormente explicó que, según la información con la que cuenta, no ha sido notificada y tampoco tiene conocimiento de alguna medida judicial que restrinja sus viajes.

La cantante incluso señaló que actualmente podría realizar otro viaje fuera del país. Sus declaraciones corresponden a su propia versión sobre el estado del procedimiento y no representan una determinación de las autoridades encargadas del caso.

Imelda Tuñón aseguró que puede continuar viajando pese a la denuncia presentada por Maribel Guardia. Cuartoscuro

Qué dijo Imelda Tuñón sobre la denuncia de Maribel Guardia

La controversia legal se intensificó después de las declaraciones realizadas por Tuñón en el pódcast Mesa Cero, donde habló sobre la forma en que habría conseguido determinados medicamentos durante su matrimonio con Julián Figueroa.

La cantante relató que acudió con una especialista y presentó como propios algunos síntomas relacionados con ansiedad e insomnio para conseguir medicamentos mediante recetas expedidas a su nombre. Según su relato, posteriormente eran suministrados a Julián.

Estas declaraciones llevaron a Maribel Guardia a emprender una nueva acción legal para solicitar que las autoridades investiguen los hechos. Entre los aspectos señalados se encuentran posibles delitos contra la salud y circunstancias relacionadas con la muerte de su hijo.

La presentación de una denuncia, sin embargo, no establece responsabilidad penal por sí misma. Corresponde a las autoridades analizar los hechos denunciados, reunir los elementos correspondientes y determinar si existe fundamento para continuar con otras etapas del procedimiento.

Tuñón también cuestionó públicamente la actuación de Alonso Beceiro y sostuvo que las decisiones del abogado podrían terminar perjudicando a Maribel Guardia. Asimismo, rechazó haber sido responsable de determinadas decisiones tomadas después del fallecimiento de su esposo.

Imelda Tuñón y Maribel Guardia mantenían una relación cercana antes del conflicto legal que actualmente las enfrenta. Cuartoscuro

¿Qué pasará con Imelda Tuñón después de regresar a México?

Tras volver al país, Imelda Tuñón aseguró que continuará con sus actividades mientras espera conocer formalmente cualquier avance relacionado con la denuncia.

Su postura es que actualmente no existe una restricción que le impida desplazarse dentro o fuera de México.

También habló brevemente sobre José Julián, el hijo que tuvo con Julián Figueroa. La cantante aseguró que el menor continúa asistiendo a la escuela, aunque prefirió no revelar información adicional sobre su ubicación o actividades.

La disputa entre Tuñón y Maribel Guardia se ha desarrollado durante meses e incluye diferentes procedimientos y acusaciones entre ambas partes. La nueva denuncia añade otro frente al conflicto que surgió después de la muerte de Julián Figueroa en abril de 2023.