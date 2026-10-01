Panteón Rococó en Tiny Desk: así mostró su apoyo a Palestina, migrantes y personas desaparecidas

Panteón Rococó encontró en el Tiny Desk de NPR Music una nueva manera de acercarse a su público. Acostumbrada a presentarse ante grandes multitudes, la agrupación mexicana llevó sus canciones a una oficina, donde el espacio reducido ofrece una experiencia distinta tanto para los músicos como para quienes los escuchan.

Además de la música, hubo detalles en la ropa de sus integrantes y palabras entre canciones que dieron otro sentido a su participación.

Foto: Instagram: Panteón Rococó

Panteón Rococó lleva su música al Tiny Desk

Dentro de la oficina de NPR, el escritorio que da nombre a la serie se convierte en el punto de encuentro para artistas de diferentes géneros. Allí, las actuaciones dejan de lado la producción de un escenario convencional para dar protagonismo a la interpretación en vivo.

Ese fue el espacio que recibió a la agrupación mexicana durante una sesión de poco más de 20 minutos. Sus canciones formaron parte de una presentación en la que también hubo agradecimientos al público y mensajes sobre causas que la banda ha apoyado.

Captura de pantalla

La visita se integra a El Tiny, una programación especial de NPR Music dedicada a artistas y sonidos latinoamericanos durante el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

Entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, esta selección reúne propuestas de jazz, norteño, ska, música tejana y otros géneros.

Una camiseta con un mensaje de apoyo a Palestina

Más allá de las canciones elegidas para la sesión, la vestimenta de Dr Shenka fue uno de los elementos con los que la banda expresó su apoyo a Palestina. El vocalista apareció con una camiseta de la selección de fútbol de ese país.

Captura de pantalla

Aunque en esta ocasión el gesto estuvo presente en su ropa, el cantante ya había manifestado esa postura frente a sus seguidores. En uno de los conciertos que Panteón Rococó ofreció en el Estadio GNP durante 2025, lanzó una consigna:

“¡Palestina libre, siempre vencerá!”.

“1993” se convierte en una dedicatoria a los desaparecidos en México

Al llegar el turno de interpretar “1993”, la sesión abrió un espacio para hablar de las personas desaparecidas en México. La banda dedicó la interpretación a quienes siguen ausentes y compartió un mensaje que hizo referencia a su búsqueda.

“La canción 1993 es dedicada a todas las personas desaparecidas en todo México. México resiste, con fuerza, con dignidad, con no violencia, va para ti México. Para todos nuestros desaparecidos allá en México, te extraño, siempre te buscó, algún día nos encontraremos de nuevo”.

Los guiños a los migrantes durante la presentació

Otras prendas que usaron los músicos incorporaron mensajes de apoyo a los migrantes que viven en Estados Unidos.

En una de las playeras usadas por uno de los integrantes de Panteón Rococó aparecía un perro haciendo sus necesidades sobre un hielo, una referencia al ICE.

Captura de pantalla

Por su parte, otro integrante vistió una camiseta con la leyenda “Ningún ser humano es ilegal”.

Antes de despedirse, Dr Shenka expresó lo que significaba para la agrupación formar parte de la serie y agradeció al público.