Sofía Carrera estrena 'Loco México Mágico' y da el salto definitivo al dance pop

Sofía Carrera decidió hacer una pausa en la actuación para concentrarse en la música, una carrera que comenzó a construir desde niña. Mientras llega a los cines con Loco México Mágico, la actriz prepara un EP de seis canciones y busca que el público deje de verla como “la actriz que canta” para reconocerla como una cantante que también actúa.

Yo como que me quiero alejar un poquito de la actuación para centrarme en mi música. No quiero confundir a la gente, quiero que me ubique más como la cantante que actúa, no como la actriz que canta. Desde muy chiquita tengo muy claro que quiero ser cantante y, aunque se fueron dando proyectos de actuación, también fui aprovechando para seguir tomando clases, escribir, ir al estudio y encontrar mi sonido. Ahorita dije: ‘vamos a tomarnos un respirito de la actuación para enfocarnos en la música’”, explicó a Excélsior.

La película de Carlos Santos, ya en cartelera, cuenta la historia de un grupo de habitantes de Alvarado, Veracruz, que intenta hacer una película de Hollywood con pocos recursos y mucho ingenio. Carrera interpreta a Melinda, una cantante que llega para participar en una producción que termina siendo muy distinta a lo que esperaba.

La oportunidad surgió mientras Carrera participaba en Mamma Mia! en el Teatro de los Insurgentes. Fer Mesa, productora de la cinta, la invitó a una prueba de cámara y Santos le explicó que se trataba de una producción independiente. Que su personaje también fuera cantante terminó de convencerla.

“Yo tenía muchas ganas de trabajar con Carlos Santos porque desde que vi sus películas me parecía un director que hacía algo diferente dentro del cine mexicano. Cuando me dijo que era una película independiente, que le estaban poniendo mucho corazón y que tenían mucha fe en el proyecto, para mí eso ya era suficiente. Pero además le conté que quería centrarme en mi música y me dijo que justo mi personaje sería una cantante y que podíamos meter canciones. Ahí dije: ‘buenísimo, tú dime dónde firmo’”, recordó.

La película juega además con el cine dentro del cine: el público ve la producción que los personajes intentan realizar, los problemas que enfrentan al filmarla y hasta la versión que imaginan que terminará llegando a la pantalla. Carrera reconoce que al leer el guion tuvo que descifrar esas distintas capas, algo que después encontró también en el propio rodaje.

Cuando leí el guion lo primero que pensé fue: ‘¿Qué locura es esta?’ Estaba un poco confundida porque decía: ‘hacemos una película dentro de una película, pero además están las cosas que los personajes se imaginan de cómo va a quedar esa película.’ Son como tres realidades diferentes. Ya filmándolo vas cachando todo y dices: ‘Ah, ok, es por acá’. Y cuando ves la edición todo hace match. Justo creo que eso también pasó en el set, porque el caos que ves en la película, esa gente que con lo que tiene busca cómo hacerle, nosotros también lo vivimos mientras estábamos grabando”, explicó.

Sofía Carrera Cortesía Sofía Carrera

Una de las historias que mejor representa esa forma de resolver sobre la marcha fue la de una plataforma petrolera que necesitaban para filmar. En lugar de enfrentar una larga gestión, el equipo preguntó en un bar quién era el dueño y descubrió que pertenecía al padre de uno de los clientes.

“Carlos preguntó: ‘¿Y esa plataforma de quién es?’, y el chavo dijo: ‘Pues es de mi papá’. Le habló y dos minutos después ya tenían permiso. Casi todo se fue acomodando así. Tenían una estrella como Carlos, un equipo con muchísimas ganas y, sobre todo, esa energía de comunidad que también terminó reflejándose en la película”, relató.

Esa convivencia con los habitantes de Alvarado también modificó la experiencia de Carrera, quien encontró una manera menos acelerada de entender el trabajo.

Uno que viene de la ciudad, del estrés y de querer que todo sea rápido, a veces olvida que la vida también consiste en disfrutar esos momentos. No todo tiene que salir perfecto; también tienes que disfrutar la escena. Ellos metieron esa frescura y, la verdad, se nos contagió muchísimo”, señaló.

La actriz también descubrió que disfrutaba las escenas de acción, con persecuciones, golpes y balazos, aunque por ahora no planea buscar otro proyecto de ese género.

“Crecí viendo muchísimas películas así y me sentía dentro de una de ellas. Me divertí muchísimo haciéndolo y sí me gustaría en un futuro hacer algo de acción; ahorita quiero enfocarme en mi música, pero fue una experiencia que disfruté muchísimo”, afirmó.

El giro hacia la música y el dance pop

Ese es precisamente el siguiente capítulo de su carrera. Después de probar con reguetón, funk, baladas y boleros, Carrera encontró en el dance pop el sonido que siente propio. All in, canción que aparece en la película, es el primer adelanto de un EP de seis temas.

“Fue una búsqueda de identidad, de probar y equivocarme, hasta que llegué al dance pop y sentí que conectaba conmigo. Alrededor de los 17 años dije: ‘Éste es mi sonido, éstas son mis referencias y éste es el mundo en el que me quiero mover’. Ya me siento muy identificada con lo que va a salir, lo puedo defender con uñas y dientes porque es un pedacito mío. Lo he tenido guardado tanto tiempo que ya tengo la necesidad de compartirlo”, afirmó.

Carrera sabe que apostar por la música también significa convivir con la incertidumbre. A diferencia de la actuación, donde un protagónico puede abrir nuevas puertas, una canción exitosa no garantiza que la siguiente tenga el mismo impacto.

“Un mánager me dijo una frase que se me quedó muy pegada: ‘Esta carrera no es de velocidad, es de resistencia’. Tienes que estar, estar, estar y seguirle dando. En la música una canción puede ser un éxito y hacer que te conozcan, pero no asegura que la segunda o la tercera sean igual de grandes. Tienes que aprender a convivir con la incertidumbre y con ese miedo de ‘¿y si no es por ahí?, ¿y si la riego?’. Pero el que no arriesga, no gana, y tienes que tomar esos riesgos para seguir avanzando y creciendo”, concluyó.