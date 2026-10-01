¡Los Súper Amigos están de regreso! Nadie Nos Va a Extrañar tendrá tercera temporada

El futuro de Nadie Nos Va a Extrañar ya está definido. Tras el estreno de su segunda entrega en agosto, la serie mexicana de Prime Video fue renovada y continuará con una historia que tendrá que llevar a sus protagonistas a una nueva etapa.

Nadie Nos Va a Extrañar tendrá tercera temporada

La confirmación fue realizada por Camila Misas, Head of International Originals México de Amazon MGM Studios, durante una entrevista exclusiva con Andrés “Rana Fonk” Medina, CEO y fundador de Spoiler, desde Iberseries & Platino Industria 2026.

Misas dio a conocer la renovación mientras hablaba sobre el desarrollo de producciones mexicanas y el trabajo de Amazon MGM Studios con talento emergente. La ejecutiva relacionó la decisión con los resultados obtenidos por la segunda entrega de la serie.

“Queremos anunciar que después del rotundo éxito de la temporada dos de Nadie Nos Va a Extrañar, viene la tercera temporada”, declaró durante el encuentro realizado en Madrid, de acuerdo con la entrevista publicada por Spoiler.

Los protagonistas de Nadie Nos Va a Extrañar regresarán para continuar la historia con una tercera temporada. Prime Video

Posteriormente, Prime Video México llevó la confirmación a sus redes sociales con un video dedicado al regreso de la serie. En la publicación aparecen los protagonistas para comunicar que habrá una tercera temporada, haciendo oficial la renovación ante los seguidores de la producción.

La renovación llega menos de dos meses después del lanzamiento de la segunda temporada. Prime Video estrenó los ocho episodios el 7 de agosto de 2026, después de que la primera entrega presentara a los estudiantes y su negocio de venta de tareas.

La segunda temporada modificó las circunstancias del grupo tras la muerte de Memo. Álex, Marifer, Tenoch y Daniela comenzaron su último año escolar mientras enfrentaban el duelo, nuevos problemas dentro de su negocio y las decisiones sobre lo que harían después de la escuela.

¿Cuándo comenzará la producción de Nadie Nos Va a Extrañar 3?

Aunque la tercera temporada ya está confirmada, todavía habrá que esperar para que comience su realización. De acuerdo con la información proporcionada por Camila Misas, la producción arrancará durante el primer trimestre de 2027.

El periodo comprende los primeros tres meses del año, aunque hasta ahora no se ha informado el día en que comenzará el rodaje. Tampoco existe una fecha de estreno para los nuevos capítulos de Nadie Nos Va a Extrañar.

Parte del equipo responsable de las entregas anteriores continuará trabajando en la serie. Los primeros nombres relacionados con la producción de la nueva temporada son

Samuel Kishi en la dirección

Silvana Aguirre como showrunner

Adriana Pelusi en los guiones

Gibrán Portela en los guiones

La producción seguirá vinculada a The Immigrant, compañía que ha trabajado en el proyecto desde sus entregas anteriores.

Todavía no se ha anunciado cuántos capítulos tendrá la temporada 3. La segunda estuvo compuesta por ocho episodios, todos disponibles en Prime Video desde el mismo día de su estreno.

El grupo original de Nadie Nos Va a Extrañar protagonizó la primera temporada de la serie de Prime Video. Prime Video

¿Qué se sabe de la temporada 3 de Nadie Nos Va a Extrañar?

La renovación llega justo cuando la historia alcanzó un punto que cambia las condiciones bajo las que comenzó la serie.

El último episodio de la segunda temporada mostró la graduación de los protagonistas y sus dudas sobre lo que ocurriría después de terminar la preparatoria.

Ese escenario deja varias posibilidades para los próximos capítulos, pero Amazon MGM Studios todavía no ha revelado cuál será la trama. Tampoco se sabe si la tercera temporada comenzará poco después de la graduación o avanzará algunos meses o años.

Entre los primeros detalles adelantados está la incorporación de nuevas caras y nuevas historias. Por ahora no se han dado a conocer los nombres de los actores que podrían integrarse ni qué relación tendrán sus personajes con el elenco de las temporadas anteriores.

Prime Video tampoco ha confirmado oficialmente qué integrantes del reparto regresarán. La segunda temporada tuvo entre sus protagonistas a Nicolás Haza, Camila Calónico, Virgilio Delgado y Macarena Oz como Álex, Marifer, Tenoch y Daniela.

El final de esa entrega dejó a los personajes ante decisiones distintas sobre su futuro. Después de compartir buena parte de su adolescencia, la graduación eliminó el espacio que los reunía todos los días y abrió la posibilidad de desarrollar la historia fuera de la preparatoria.

Los protagonistas de Nadie Nos Va a Extrañar continuarán su historia después de la preparatoria en la tercera temporada. Prime Video

Cómo terminó Nadie Nos Va a Extrañar 2

La segunda temporada comenzó con los protagonistas intentando continuar después de la pérdida de Memo, cuya muerte había marcado el cierre de la primera parte de la historia.

A lo largo de los ocho episodios, el grupo tuvo que enfrentar también la llegada de competencia para su negocio escolar, cambios en sus relaciones y preguntas sobre las carreras y caminos que elegirían al terminar sus estudios.

La historia mantuvo además su ambientación en los años 90 e incorporó acontecimientos de la época. Uno de los episodios abordó la crisis económica de 1994 y sus efectos sobre las familias de los personajes.

El capítulo ocho, titulado Todos nos vamos a extrañar, llevó finalmente a los estudiantes hasta su graduación. Además de decidir qué harían después de la escuela, los personajes tuvieron que afrontar la posibilidad de que su amistad cambiara una vez terminada esa etapa.