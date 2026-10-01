Feria de Querétaro 2026: artistas y fechas del Teatro del Pueblo y el Palenque

La Feria de Querétaro 2026 es una de las opciones para quienes buscan disfrutar de música en vivo y organizar una salida con familiares o amigos durante noviembre. Durante este evento habrá varios conciertos de diferentes artistas.

Los conciertos serán parte de una celebración que también contará con gastronomía, espacios comerciales y actividades ganaderas. Así, quienes acudan podrán combinar las presentaciones musicales con un recorrido por las demás propuestas de la feria.

¿Cuándo será la Feria de Querétaro 2026?

El calendario de esta edición abarcará del 12 al 30 de noviembre. Durante ese tiempo, el Teatro del Pueblo recibirá a los artistas y espectáculos incluidos en la programación.

Los shows reunirán a varios géneros musicales como banda, norteño, pop y rock, además de propuestas que se suman a la oferta de entretenimiento.

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Artistas y fechas del Teatro del Pueblo de la Feria de Querétaro 2026

Bronco abrirá la programación el 12 de noviembre, mientras que Gabito Ballesteros se presentará al día siguiente. El primer fin de semana también incluirá un artista sorpresa y la participación de Remmy Valenzuela.

12 de noviembre: Bronco

13 de noviembre: Gabito Ballesteros

14 de noviembre: Artista sorpresa

15 de noviembre: Remmy Valenzuela

17 de noviembre: Lucha Libre

18 de noviembre: Pancho Barraza

19 de noviembre: Matute

20 de noviembre: Polymarch

21 de noviembre: Gloria Trevi

22 de noviembre: Conjunto Primavera

24 de noviembre: Las Guerreras K-Pop

25 de noviembre: Enjambre & Kinky

26 de noviembre: La Arrolladora Banda El Limón

27 de noviembre: El Trono de México

28 de noviembre: Ha*Ash

29 de noviembre: Los Alameños de la Sierra

30 de noviembre: Artista sorpresa

¿Qué artistas estarán en el Palenque de la Feria de Querétaro 2026?

El Palenque de la Feria de Querétaro 2026 tendrá su propia programación, con presentaciones de artistas como Espinoza Paz, Edén Muñoz, Alejandro Fernández y Grupo Firme.

12 de noviembre: Espinoza Paz

13 de noviembre: Edén Muñoz

14 de noviembre: Alfredo Olivas

15 de noviembre: Emmanuel y Mijares

18 de noviembre: Cristian Castro

19 de noviembre: Moy Bobadilla

20 y 21 de noviembre: Alejandro Fernández

22 de noviembre: El Mimoso y El Yaki

26 de noviembre: Carlos Rivera

27 de noviembre: Grupo Firme

29 de noviembre: María José

¿Cuánto cuesta entrar a la Feria de Querétaro 2026?

Una vez elegida la fecha para asistir, otro dato a considerar es el costo de acceso. La entrada general tendrá un precio de 100 pesos por persona, según la información anunciada durante la presentación de la feria.

Los conciertos del Teatro del Pueblo son gratis, pero los del Palenque tendrán un precio dependiendo el artista. Los boletos se pueden adquirir en boletcenter.com.