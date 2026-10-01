Feria de Querétaro 2026: artistas y fechas del Teatro del Pueblo y el Palenque
Te decimos qué artistas estarán en la Feria de Querétaro 2026, así como las fechas de sus conciertos.
La Feria de Querétaro 2026 es una de las opciones para quienes buscan disfrutar de música en vivo y organizar una salida con familiares o amigos durante noviembre. Durante este evento habrá varios conciertos de diferentes artistas.
Los conciertos serán parte de una celebración que también contará con gastronomía, espacios comerciales y actividades ganaderas. Así, quienes acudan podrán combinar las presentaciones musicales con un recorrido por las demás propuestas de la feria.
¿Cuándo será la Feria de Querétaro 2026?
El calendario de esta edición abarcará del 12 al 30 de noviembre. Durante ese tiempo, el Teatro del Pueblo recibirá a los artistas y espectáculos incluidos en la programación.
Los shows reunirán a varios géneros musicales como banda, norteño, pop y rock, además de propuestas que se suman a la oferta de entretenimiento.
Artistas y fechas del Teatro del Pueblo de la Feria de Querétaro 2026
Bronco abrirá la programación el 12 de noviembre, mientras que Gabito Ballesteros se presentará al día siguiente. El primer fin de semana también incluirá un artista sorpresa y la participación de Remmy Valenzuela.
12 de noviembre: Bronco
13 de noviembre: Gabito Ballesteros
14 de noviembre: Artista sorpresa
15 de noviembre: Remmy Valenzuela
17 de noviembre: Lucha Libre
18 de noviembre: Pancho Barraza
19 de noviembre: Matute
20 de noviembre: Polymarch
21 de noviembre: Gloria Trevi
22 de noviembre: Conjunto Primavera
24 de noviembre: Las Guerreras K-Pop
25 de noviembre: Enjambre & Kinky
26 de noviembre: La Arrolladora Banda El Limón
27 de noviembre: El Trono de México
28 de noviembre: Ha*Ash
29 de noviembre: Los Alameños de la Sierra
30 de noviembre: Artista sorpresa
¿Qué artistas estarán en el Palenque de la Feria de Querétaro 2026?
El Palenque de la Feria de Querétaro 2026 tendrá su propia programación, con presentaciones de artistas como Espinoza Paz, Edén Muñoz, Alejandro Fernández y Grupo Firme.
12 de noviembre: Espinoza Paz
13 de noviembre: Edén Muñoz
14 de noviembre: Alfredo Olivas
15 de noviembre: Emmanuel y Mijares
18 de noviembre: Cristian Castro
19 de noviembre: Moy Bobadilla
20 y 21 de noviembre: Alejandro Fernández
22 de noviembre: El Mimoso y El Yaki
26 de noviembre: Carlos Rivera
27 de noviembre: Grupo Firme
29 de noviembre: María José
¿Cuánto cuesta entrar a la Feria de Querétaro 2026?
Una vez elegida la fecha para asistir, otro dato a considerar es el costo de acceso. La entrada general tendrá un precio de 100 pesos por persona, según la información anunciada durante la presentación de la feria.
Los conciertos del Teatro del Pueblo son gratis, pero los del Palenque tendrán un precio dependiendo el artista. Los boletos se pueden adquirir en boletcenter.com.