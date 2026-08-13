¿Quién es quién en la película ‘Loco México Mágico’ de Carlos Santos?

Loco México Mágico llegó a los cines este 13 de agosto con Daniel Sosa, Silverio Palacios y Fernando Cuautle al frente de una comedia donde hacer una película se convierte en parte de la propia historia.

Dirigida por Carlos Santos, la cinta se desarrolla en Alvarado, Veracruz, donde un alcalde decide filmar una producción con aspiraciones de Hollywood para atraer turistas. El problema es que el equipo está formado principalmente por habitantes que no tienen experiencia haciendo cine.

¿De qué trata Loco México Mágico?

Todo comienza con el plan del alcalde de convertir Alvarado, Veracruz, en un destino turístico internacional. Para conseguirlo, decide que el pueblo necesita aparecer en una película capaz de llamar la atención fuera de México.

La idea rápidamente supera los recursos disponibles. En lugar de contratar a un equipo profesional, los habitantes comienzan a ocupar diferentes puestos dentro de una producción que deben aprender a realizar mientras avanzan.

Entre ellos aparece un camarógrafo acostumbrado a grabar fiestas de XV años que termina al frente del rodaje. También consiguen que una estrella pop participe como protagonista de la película que están preparando.

El resultado es una historia de cine dentro del cine, con efectos especiales improvisados, actores inesperados y una comunidad tratando de convertir una idea demasiado ambiciosa en una película terminada.

'Loco México Mágico' apuesta por el humor inspirado en la cultura mexicana. IMDb

Estos son los personajes de Loco México Mágico

El reparto de Loco México Mágico está encabezado por Daniel Sosa, Silverio Palacios, Sofía Carrera y Fernando Cuautle, aunque la historia incluye a varios personajes relacionados con el peculiar rodaje.

Daniel Sosa es Juan

Daniel Sosa interpreta a Juan, un videógrafo acostumbrado a grabar eventos que tiene una aspiración mucho mayor. Quiere convertirse en director de cine.

La oportunidad aparece cuando Benito decide realizar su película. Juan termina al frente de un proyecto mucho más grande que los trabajos que había hecho hasta ese momento, pero rápidamente descubre que querer dirigir y saber cómo resolver una producción completa son cosas diferentes.

El personaje debe trabajar con un equipo formado principalmente por habitantes sin experiencia, además de enfrentarse a problemas de presupuesto, logística y los imprevistos que aparecen durante la filmación.

Daniel Sosa interpreta a Juan en Loco México Mágico. Captura de Pantalla tráiler YouTube

Silverio Palacios es Benito

Silverio Palacios interpreta a Benito, el alcalde de Alvarado y responsable de poner en marcha la película que ocupa buena parte de la historia.

Benito quiere aumentar el turismo de su municipio y está convencido de que una producción con alcance internacional puede conseguirlo. Por eso comienza a reunir personas y recursos para hacer realidad su idea.

El problema es que sus expectativas están bastante por encima de los medios disponibles. Benito realmente cree que realizar una película de grandes dimensiones puede resolverse con relativa facilidad y termina recurriendo a los habitantes para cubrir las necesidades del rodaje.

También coloca a su propio hijo como protagonista y consigue sumar a una estrella pop al proyecto. A partir de sus decisiones comienza buena parte de los problemas que Juan tendrá que resolver durante la filmación.

Silverio Palacios da vida a Benito, el alcalde de Alvarado. Captura de Pantalla tráiler YouTube

Sofía Carrera es Melinda

Sofía Carrera interpreta a Melinda, una famosa cantante que termina convertida en la gran estrella de la producción que Benito quiere realizar.

Conseguir su participación es especialmente importante para el alcalde, quien busca que su película tenga suficiente atractivo para llamar la atención fuera de Alvarado.

Pero Loco México Mágico también muestra la película que los personajes están intentando filmar. Dentro de esa historia, Melinda interpreta a una arqueóloga de la UNAM involucrada en una aventura alrededor de una piedra mágica.

Sofía Carrera interpreta a Melinda, una famosa estrella pop. Captura de Pantalla tráiler YouTube

Fernando Cuautle es Pancho

Fernando Cuautle es Pancho, otro de los personajes que forman parte de la historia de Loco México Mágico.

El actor aparece dentro del grupo relacionado con la peculiar producción impulsada por Benito, aunque la información promocional disponible no ha detallado cuál es exactamente su puesto dentro del rodaje; en el tráiler se le puede ver como el camarógrafo de la producción.

Fernando Cuautle interpreta a Pancho en Loco México Mágico. Captura de Pantalla tráiler YouTube

Rocío Guzmán da vida a Adriana

Rocío Guzmán interpreta a Adriana, quien también forma parte de los personajes que rodean la filmación.

La actriz aparece acreditada dentro del reparto de la película, aunque los adelantos y sinopsis difundidos antes de su estreno no especifican cuál es la función de Adriana dentro del equipo.

Florencia Benítez interpreta a Marisela

Florencia Benítez es Marisela en la nueva película de Carlos Santos.

La actriz forma parte del amplio grupo de personajes que se incorporan a la historia ambientada en Alvarado.

Al igual que ocurre con otros integrantes secundarios, los detalles sobre su participación se han mantenido limitados en la información promocional.

Shani Lozano es Toña

Shani Lozano interpreta a Toña, otro de los personajes que aparecen en Loco México Mágico.

Lozano forma parte del reparto después de participar en otras producciones mexicanas. Su personaje se integra a la comunidad alrededor de la cual se desarrolla la historia.

Hasta el estreno de la cinta, los materiales promocionales tampoco habían detallado qué responsabilidad tiene Toña dentro de la producción cinematográfica que organiza Benito.

Shani Lozano interpreta a Toña en Loco México Mágico. Captura de Pantalla tráiler YouTube

Norma Reyna interpreta a Pachá

Norma Reyna da vida a Pachá, personaje que también forma parte del reparto de la película.

La actriz cuenta con una extensa carrera en producciones mexicanas y se incorpora a la comunidad de personajes que rodean el rodaje.

Su función específica dentro de la historia tampoco ha sido detallada ampliamente en las sinopsis de la cinta.

José Alberto Nava Galicia es Sigfrido

José Alberto Nava Galicia interpreta a Sigfrido, otro de los habitantes involucrados en la historia.

El personaje aparece dentro del grupo que acompaña el desarrollo de la producción que se realiza en Alvarado. De acuerdo con el tráiler de la película, se encarga del detrás de cámaras.

José Alberto Nava Galicia interpreta a Sigfrido en Loco México Mágico. Captura de Pantalla tráiler YouTube

¿Dónde ver Loco México Mágico?

Loco México Mágico se estrenó el 13 de agosto de 2026 en salas de cine de México.

La película tiene una duración aproximada de una hora con 45 minutos y fue dirigida por Carlos Santos, cineasta detrás de producciones como Chilangolandia y Señora Influencer.

La comedia puede encontrarse en complejos de Cinépolis y Cinemex, con funciones y horarios que dependen de cada ciudad.