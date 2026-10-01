Ella es Min Ah, la nueva esposa de Jim Carrey, 31 años menor que él

El reconocido actor y comediante Jim Carrey se casó en secreto con Min Ah, en una ceremonia celebrada en Los Ángeles, de acuerdo con información de TMZ.

Carrey, de 64 años, contrajo matrimonio con Min Ah, de 32 años, apenas meses después de que ambos hicieran su primera aparición conjunta en una alfombra roja durante la ceremonia de los premios César en París.

La noticia de la boda fue posteriormente confirmada por el representante del protagonista de “Ace Ventura” a la revista People y simboliza el tercer matrimonio de Carrey.

Boda de Min Ah y Jim Carrey

Min Ah, la nueva esposa de Jim Carrey. Thomas SAMSON / AFP

Los rumores de la boda de Min Ah y Jim Carrey comenzaron a circular en medios y redes sociales el pasado miércoles 30 de septiembre, luego de que TMZ informó que, según fuentes cercanas con el enlace, la pareja se habría casado en secreto.

Todo se oficializó cuando el representante de Carrey confirmó que el actor se casó con “su novia de varios años”.

En 2014, Jim comentó que no tenía interés en volver a casarse, tras haber contraído matrimonio en dos ocasiones anteriores.

No puedo asegurar cómo me sentiría si conociera a alguien que me dejara totalmente deslumbrado. No puedo establecer reglas estrictas e inamovibles sobre el futuro, pero no buscaría ese camino por voluntad propia", dijo en The Howard Stern Show.

¿Quién es Min Ah, la nueva esposa de Jim Carrey?

Min Ah, la nueva esposa de Jim Carrey. Best Image/The Grosby Group

Min Ah es una actriz y artista de origen surcoreano que vive en Los Ángeles y que, hasta hace poco, había mantenido un perfil bastante discreto. A diferencia de otras figuras relacionadas con Hollywood, su nombre no era ampliamente conocido y buena parte de su trayectoria se ha desarrollado lejos de los grandes reflectores.

Su perfil profesional está relacionado principalmente con la actuación y las artes visuales. De acuerdo con los reportes publicados sobre ella, ha participado en proyectos audiovisuales independientes, además de desarrollar trabajos vinculados con el arte digital y performance. Sin embargo, su carrera no cuenta con una filmografía extensa dentro de las grandes producciones de Hollywood, por lo que todavía existen pocos datos públicos sobre sus proyectos.

Su interés por las artes visuales ha llamado especialmente la atención porque comparte con Carrey el interés por la creación artística. El actor ha hablado durante años sobre su pasión por la pintura y sobre la importancia que tiene para él como una forma de expresión personal.

Uno de los aspectos que más caracterizan a Min Ah es precisamente su bajo perfil. No se ha convertido en una figura habitual de eventos públicos ni ha construido una presencia mediática alrededor de su vida personal. También existe poca información disponible sobre su familia, sus estudios o sus actividades fuera de sus proyectos artísticos.

Su nombre comenzó a aparecer en medios desde 2022, cuando fue fotografiada junto a Jim Carrey después de un espectáculo de comedia benéfico en Los Ángeles. En aquel momento, ninguno de los dos confirmó públicamente la naturaleza de su relación, por lo que durante varios años Min Ah permaneció prácticamente fuera de la conversación mediática.

Matrimonios anteriores de Jim Carrey

Min Ah, la nueva esposa de Jim Carrey. Alain JOCARD / AFP

Min Ah se convirtió en la tercera esposa de Jim Carrey, después de los matrimonios que el actor tuvo con Melissa Womer y Lauren Holly. Antes de llegar a esta nueva etapa de su vida personal, Carrey estuvo casado en dos ocasiones durante los años en que comenzaba a consolidarse como una de las principales figuras de la comedia en Hollywood. Cada una de esas relaciones ocurrió en momentos diferentes de su carrera y tuvo una duración distinta.

Melissa Womer, su primera esposa

Jim Carrey se casó con Melissa Womer en 1987, cuando todavía estaba construyendo su carrera como comediante. La pareja tuvo una hija, Jane Erin Carrey, quien nació ese mismo año. Womer también estuvo relacionada con la industria del entretenimiento y trabajó como actriz y productora.

El matrimonio terminó en 1995, después de aproximadamente ocho años. Para entonces, la carrera de Carrey comenzaba a tomar un nuevo rumbo y poco después llegaría una de las etapas más importantes de su trayectoria profesional, con películas que lo convertirían en una de las grandes estrellas de Hollywood.

Lauren Holly, su segunda esposa

Un año después de su divorcio, Carrey volvió a casarse, esta vez con la actriz Lauren Holly, a quien conoció durante el trabajo relacionado con Una pareja de idiotas. La relación pasó rápidamente de la pantalla a la vida personal y ambos contrajeron matrimonio el 23 de septiembre de 1996 en Los Ángeles.

Sin embargo, la unión fue breve. La pareja se separó en junio de 1997 y posteriormente Holly solicitó el divorcio por diferencias irreconciliables. En total, estuvieron casados alrededor de 10 meses, convirtiéndose en el matrimonio más corto del actor hasta ese momento.

La relación coincidió con una etapa de gran crecimiento profesional para ambos. Carrey ya era una de las estrellas más populares de Hollywood gracias a cintas como Ace Ventura: Pet Detective y La máscara, mientras que Holly también continuaba desarrollando su carrera como actriz.

Después de esos dos matrimonios, Carrey mantuvo otras relaciones sentimentales conocidas, entre ellas con Renée Zellweger y Jenny McCarthy, pero ninguna llegó al matrimonio. Por ello, la unión con Min Ah representa su tercer matrimonio y una nueva etapa en su vida personal.