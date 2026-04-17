¿Podrías comer así? Así es la estricta dieta de Victoria Beckham

Si hay algo que define a Victoria Beckham, además de su elegancia, es su disciplina. A sus 52 años, la empresaria británica no solo se mantiene como un referente de estilo, sino también de constancia, especialmente cuando se trata de su alimentación. Y es que, aunque para muchos resulte difícil de creer, lleva más de 25 años comiendo prácticamente lo mismo todos los días.

¿Cómo es la dieta de Victoria Beckham?

Sí, así como suena. La esposa de David Beckham ha construido un régimen alimenticio extremadamente estructurado, basado principalmente en pescado a la parrilla y verduras al vapor. Una fórmula sencilla, repetitiva, pero —según ella— altamente efectiva.

Su alimentación se basa en pescado a la parrilla y verduras. IG davidbeckham

Detrás de este hábito no hay solo disciplina, sino también una historia personal. Victoria ha confesado que desde muy joven tuvo problemas de piel, especialmente acné, lo que impactó profundamente en su autoestima, sobre todo durante su etapa en Spice Girls.

Mi piel me hacía sentir incómoda, especialmente cuando había cámaras por todos lados”, ha revelado en distintas entrevistas.

Esta inseguridad la llevó a modificar radicalmente su alimentación desde los ocho años, cuando decidió dejar de consumir carne, iniciando así un camino de control riguroso sobre lo que comía.

Con el paso del tiempo, ese control se convirtió en un estilo de vida. Eliminó alimentos procesados, redujo el consumo de lácteos y sustituyó ingredientes como la harina de trigo por alternativas más ligeras, como la de yuca.

Eliminó la carne desde los ocho años por problemas de piel. IG davidbeckham

¿Qué come Victoria Beckham todos los días?

El corazón de su dieta es claro: pescado a la parrilla acompañado de verduras al vapor. Un menú que rara vez cambia y que ha sido confirmado en múltiples ocasiones por su propio esposo.

Desde que la conozco, solo come eso. Muy pocas veces se sale de su rutina”, confesó David entre risas en el podcast River Cafe Table 4.

David Beckham ha confirmado lo estricta que es su alimentación. IG davidbeckham

De hecho, recordó que solo en una ocasión Victoria probó de su plato… y fue durante su embarazo de su hija Harper. Pero no todo es tan rígido como parece. Aunque su base es constante, Victoria incluye algunos alimentos complementarios como ensaladas frescas, frutos secos, semillas y grasas saludables como el aguacate o el salmón. También admite consumir carbohidratos, aunque de forma controlada.

Eso sí, hay reglas claras: evita el uso de aceites, mantequilla, salsas y prácticamente elimina los lácteos.

¿Qué desayuna Victoria Beckham?

Su rutina alimenticia comienza incluso antes del desayuno. Cada mañana toma dos cucharadas de vinagre de manzana, seguidas de un jugo verde cargado de nutrientes con ingredientes como espinaca, brócoli, limón, kiwi y semillas de chía.

Después, opta por un desayuno ligero, como cereal orgánico con leche de almendra sin azúcar.

Su rutina incluye jugos verdes y vinagre de manzana. Canva

Además, complementa su dieta con suplementos: colágeno, vitaminas y una cucharada de polen al día, rica en aminoácidos y minerales. Todo pensado para potenciar su energía y, sobre todo, cuidar su piel.

¿Victoria Beckham consume azúcar?

Aunque su estilo de vida es estricto, Victoria también reconoce ciertos “gustos culposos”. Entre ellos, una copa de vino tinto o tequila en ocasiones especiales, así como pan integral tostado con sal. Incluso en su cumpleaños mantiene su filosofía: prefiere un pastel de frutas antes que los postres tradicionales.

Soy bastante disciplinada, pero también me gusta disfrutar”, ha dicho, dejando claro que su enfoque busca equilibrio dentro de sus propios parámetros.

¿Cuál es la rutina de Victoria Beckham?

La dieta de Victoria Beckham no puede entenderse sin su rutina diaria. La diseñadora se levanta temprano, entrena casi todos los días —principalmente ejercicios de fuerza— y combina su vida profesional con su rol como madre de cuatro hijos. Para ella, la alimentación es clave para rendir al máximo.

Trabajo muchas horas y esta es la forma que me funciona para estar al 100%”, ha explicado.

Su disciplina alimenticia es clave en su estilo de vida. IG victoriabeckham

Sin embargo, con los años su perspectiva también ha evolucionado. Aunque durante mucho tiempo fue símbolo de extrema delgadez, hoy apuesta por una visión más saludable del cuerpo.

Es una idea anticuada querer ser demasiado delgada. Hoy las mujeres quieren verse fuertes y saludables”, afirmó en el lanzamiento de su línea VB Body.

Aunque la dieta de Victoria Beckham genera admiración… también tiene cuestionamientos. Para algunos, su disciplina es inspiradora; para otros, resulta demasiado estricta y difícil de sostener. Lo cierto es que su caso refleja cómo la alimentación puede convertirse en una herramienta de bienestar y también identidad. Pero como ella misma ha reconocido, lo más importante es encontrar un equilibrio personal.