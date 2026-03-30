Anne Hathaway y Meryl Streep presentan 'El diablo viste a la moda 2' en el Museo Anahuacalli

Tras una pasarela con atuendos de 20 diseñadores mexicanos, cerca de las 19:30 horas, Meryl Streep y Anne Hathaway aparecieron sobre el escenario montado en el Museo Anahuacalli para deleitar a cientos de asistentes, entre invitados especiales, actores y medios de comunicación.

Luego de caminar alrededor de una zapatilla roja gigante, las actrices se encontraron con la conductora Martha Debayle para charlar sobre lo que pensaron cuando recibieron el guion de El diablo viste a la moda 2.

“¿Cómo puedes decir que no? Leí el guion, fue fantástico y estoy muy emocionada por lo que van a ver eventualmente”, expresó Meryl Streep, quien lució radiante en un vestido azul marino largo.

Por su parte, Anne Hathaway, quien portó un vestido brillante en tonalidad rojo-rosado y unas botas negras largas, ahondó en el hecho de que el filme fue creado pensando enteramente en los fans.

Creo que esta película ofrece mucho sentimiento e inteligencia, pero también mucha diversión y alegría. Es maravilloso que, como elenco, nos hayamos reunido de nuevo para crear algo para ustedes, porque realmente todo es para ustedes”, compartió la actriz de 43 años y seguidora del Arsenal.

El clima de la Ciudad de México, en donde bien se sabe que "febrero loco y marzo otro poco", no ayudó a que el evento se extendiera más; una ligera lluvia empezó a caer y las actrices se despidieron del escenario para que la gente pudiera disfrutar de 20 minutos de la cinta.

En cuestión de segundos, la dupla actoral dijo adiós al público y se dio paso al pietaje del filme. Los asistentes, muchos de los cuales recibieron en el momento sombrillas transparentes con el logo de El diablo viste a la moda 2, se convirtieron en los primeros en México en ver un adelanto de la película.

¿De qué trata y cuándo ver 'El diablo se viste a la moda 2'?

En esta ocasión, la trama se centra en la crisis de los periódicos impresos; de hecho, se plantea que el diario para el que trabaja Andy (Hathaway) despidió a un gran porcentaje de sus colaboradores. Eso provoca que Andy, por azares del destino, regrese a la revista Runway, donde la implacable Miranda Priestly (Meryl Streep) la espera. La película estará en cartelera desde el próximo 30 de abril.