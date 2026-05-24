Hija de Alejandro Marcovich comparte emotivo mensaje y agradece apoyo

El músico argentino-mexicano Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, atraviesa una de las etapas más complicadas de su vida, luego de que se informara que se encuentra hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral.

Aunque sus familiares han mantenido en reserva la evolución de su estado de salud, su hija mayor, Béla Marcovich, decidió pronunciarse para agradecer de forma pública las muestras de apoyo y cariño que el guitarrista ha recibido en los últimos días.

La hija del guitarrista compartió en Instagram un mensaje acompañado de varias fotografías junto a su padre, generando reacciones de solidaridad por parte de seguidores y amigos.

Foto: Instagram bela.marcovich

Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño, buenos deseos y oraciones que le han hecho llegar a mi papá. Nos llena de emoción saber que es tan querido por amigos, colegas y su público”, expresó.

La joven también destacó el vínculo que su padre siempre ha mantenido con su audiencia. “Él los quiere muchísimo, siempre nos ha dicho que se debe a su público y que se merecen todo su respeto”, añadió.

Finalmente, Béla se mostró esperanzada ante la evolución del guitarrista.

Estamos seguros que toda esta energía tan bonita que le está llegando le dará fuerza para superar esta prueba tan difícil. Te amamos, papá”, concluyó.

En la publicación, sus fans mostraron apoyo y le enviaron palabras de aliento a Béla y a la familia, expresando su cariño y buenos deseos en este momento complicado.

Foto: Instagram bela.marcovich

Familia pide respeto y mantiene la esperanza:

La familia informó que el guitarrista permanece en estado de coma y bajo supervisión médica continua, mientras el equipo de especialistas da seguimiento a su evolución.

El comunicado fue firmado por su esposa, Gabriela Martínez, junto con sus hijos Béla y Diego Marcovich Martínez, quienes además pidieron respeto y privacidad ante la situación tan delicada que atraviesan como familia.

En medio de este momento complicado, la familia del guitarrista se ha mantenido unida y ha agradecido las muestras de apoyo recibidas. Sus mensajes reflejan esperanza y gratitud, mientras continúan atentos a la evolución de su estado de salud.

El guitarrista, cantante, compositor y productor argentino naturalizado mexicano Alejandro Marcovich permanece hospitalizado y en estado de coma, luego de haber sufrido un derrame cerebral el pasado martes 19 de mayo.

La información comenzó a circular el 22 de mayo a través de redes sociales, tras retomarse un comunicado difundido por sus familiares. Asimismo, la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) compartió en X (antes Twitter) un mensaje de solidaridad y deseos de pronta recuperación para el músico, exintegrante de Caifanes.