¡Miranda Priestly vence a Johnny Cage! El diablo viste a la moda 2 sigue en el número 1 en taquilla

Miranda Priestly volvió a imponerse en la taquilla. El diablo viste a la moda 2, la secuela de la película de 2006 protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, conservó el primer lugar en Estados Unidos durante su segundo fin de semana, incluso frente al estreno de Mortal Kombat II, una de las apuestas fuertes de Warner Bros. para el público joven y fanático de los videojuegos.

La película de Disney recaudó 43 millones de dólares en 4 mil 200 salas norteamericanas, con una caída de apenas 44% respecto a su debut. Con ello, su acumulado en Estados Unidos llegó a 144.8 millones de dólares, mientras que a nivel internacional suma 288.4 millones, para un total global de 433 millones de dólares tras solo dos fines de semana en cartelera.

El dato tiene un peso adicional: la secuela ya superó la recaudación total de El diablo viste de Prada, que en 2006 obtuvo 326 millones de dólares en todo el mundo.

Mortal Kombat II debuta en segundo lugar

El segundo puesto fue para Mortal Kombat II, secuela de artes marciales y fantasía basada en la popular franquicia de videojuegos. La película abrió con 40 millones de dólares en 3 mil 503 salas de Norteamérica, una cifra sólida, aunque insuficiente para desplazar a El diablo viste a la moda 2 del primer lugar.

A nivel mundial, Mortal Kombat II alcanzó 63 millones de dólares en su estreno, incluidos 23 millones de dólares en mercados internacionales, una cifra menor a la esperada. La recepción también fue dividida: la película cuenta con 65% en Rotten Tomatoes y una calificación “B” en CinemaScore, lo que sugiere una respuesta moderada tanto de crítica como de público.

Su presupuesto fue de 80 millones de dólares, por encima de los 55 millones que costó la película anterior. La primera entrega de Mortal Kombat se estrenó en 2021 de forma simultánea en salas y HBO Max, durante el experimento de Warner conocido como Project Popcorn, por lo que sus cifras de taquilla estuvieron condicionadas por el contexto de pandemia y el estreno híbrido.

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Las adaptaciones de videojuegos siguen en ascenso

Aunque Mortal Kombat II no logró encabezar la taquilla, su estreno confirma que las adaptaciones de videojuegos siguen siendo una línea importante para los estudios. Shawn Robbins, director de análisis cinematográfico de Fandango y fundador de Box Office Theory, señaló que el género vive un “renacimiento” después de éxitos recientes como Super Mario, Minecraft y Sonic the Hedgehog.

En ese sentido, Warner Bros. todavía parece apostar por la franquicia. De acuerdo con la información disponible, una tercera película de Mortal Kombat ya está en desarrollo, lo que muestra que el estudio busca construir una serie cinematográfica a largo plazo alrededor de estos personajes.

Michael sigue fuerte y rompe una marca musical

En tercer lugar quedó Michael, la película biográfica sobre Michael Jackson, con 36.5 millones de dólares en 3 mil 550 salas durante su tercer fin de semana. La cinta apenas cayó 33% respecto al fin de semana anterior y ya acumula 240.4 millones de dólares en Norteamérica y 577 millones a nivel mundial.

Con esas cifras, Michael superó los 216 millones de dólares que Bohemian Rhapsody obtuvo en Norteamérica en 2018, convirtiéndose en la película biográfica musical más taquillera de todos los tiempos en el mercado doméstico. A nivel mundial, la cinta sobre Queen todavía conserva ventaja con 911 millones de dólares, pero el desempeño de Michael mantiene la posibilidad de acercarse a esa marca.

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Sheep Detective sorprende entre las opciones familiares

La comedia familiar Sheep Detective, de Amazon MGM, debutó en cuarto lugar con 15.9 millones de dólares en 3 mil 574 salas. A nivel internacional sumó 12.1 millones, para un arranque global de 28 millones de dólares.

La película, protagonizada por Hugh Jackman, combina acción real y CGI para contar la historia de unas ovejas que investigan la desaparición de su pastor. Aunque su presupuesto fue de 75 millones de dólares, las primeras señales son positivas: obtuvo 93% en Rotten Tomatoes y una calificación “A-” en CinemaScore, lo que podría ayudarle a mantenerse en cartelera durante las próximas semanas.

Billie Eilish lleva su gira al cine

El quinto puesto fue para Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), película de concierto de Paramount codirigida por James Cameron y Billie Eilish. El estreno obtuvo 7.5 millones de dólares en 2 mil 613 salas de Norteamérica, por debajo de algunas expectativas, pero compensó con 12.6 millones en taquilla internacional, para un total global de 20 millones de dólares.

La película también tuvo buena respuesta del público, con 93% en Rotten Tomatoes y una calificación “A” en CinemaScore. Su presupuesto fue de 20 millones de dólares, producto de una colaboración entre Paramount e Interscope Records.

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El verano cinematográfico arranca con ventaja

El inicio de mayo marca el arranque no oficial de la temporada de verano en taquilla, y el panorama luce favorable para los estudios. Según Comscore, la recaudación general está 16% por encima del año pasado, mientras que este fin de semana aumentó 88% frente al mismo periodo de 2025.

La fuerza del mercado no depende solo de los estrenos. Películas que ya llevan varias semanas en cartelera, como The Super Mario Galaxy Movie y Project Hail Mary, siguen aportando ingresos importantes. Mario suma 941 millones de dólares a nivel mundial, mientras que Project Hail Mary acumula 655.8 millones.

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