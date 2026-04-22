¡Del escenario a los cines! Billie Eilish como protagonista de su nueva película

Por Karla Paola

Grammys, Oscars, discos de oro y platino, son algunos de los reconocimientos de la cantautora estadounidense Billie Eilish. Este 7 de mayo, la artista dará el salto a la pantalla grande con su película Hit Me Hard and Soft: El Tour en 3D.

Billie, más real que nunca

Esta nueva experiencia que ofrece Billie Eilish para todos sus fans, de la mano de James Cameron, director de películas como la trilogía de Avatar y Titanic, promete reinventar la experiencia de los conciertos en la pantalla grande. Cameron es reconocido por el uso de tecnologías como el VFX y el CGI a una escala inimaginable, que incluso crea nuevas tecnologías para necesidades específicas de sus filmes, y esta película no es la excepción.

Por medio de la película conoceremos a Billie Eilish, no sólo como la artista de talla mundial que es, sino también como persona. Es una carta para todos sus fans, los que la siguen desde sus inicios o recientemente. Y qué mejor que sea con un filme de su tour mundial Hit Me Hard and Soft, el cual se grabó con tecnología 3D para que fuera una experiencia inmersiva donde el fanático se sientiera que está ahí con ella en el escenario.

Para muchos su mejor álbum de estudio es HIT ME HARD AND SOFT, su evolución y calidad musical a través de los años se ve reflejada en este disco. En el momento que se lanzó fue un éxito mundial y probablemente será uno de esos álbumes que pasará a la historia. A pesar del éxito, este disco sólo cuenta con un Premio Grammy, después de que en la premiación del 2025 no haya ganado ninguna categoría, como se tenía acostumbrado en años pasados, este año se llevó el reconocimiento de “Canción del año” WILDFLOWER. Después de casi dos años del lanzamiento del álbum, canciones como BIRDS OF A FEATHER, LUNCH, CHIHIRO y THE GREATEST, sólo por mencionar algunas ya que el disco supera las 10 mil millones de reproducciones en Spotify, no han parado de escucharse desde entonces.

La voz de una generación

El 2019 fue un parteaguas para la cantante, en aquel año lanzó su primer álbum de estudio WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? Rápidamente bad guy, bury a friend y when the party’s over estuvieron en todas las estaciones de radio y las personas comenzaron a estar al pendiente del estreno de sus videos musicales. Este álbum de pop alternativo y electro pop, combinado de una atmósfera melancólica y sombría, resonó con toda una generación que admiró su manera de transmitir emociones, con un estilo no antes visto de forma masiva, tocando temas como la salud mental y pesadillas.

Su segundo álbum de estudio, Happier Than Ever, retrata a una Billie mucho más madura. La estética cambió a una menos sombría, a comparación de su primer disco, pero sin dejar a un lado la melancolía. Happier Than Ever, Therefore I Am y my future destacaron durante el 2021. Muchas de sus letras son un reflejo del abuso al que se ha visto expuesta debido a la fama.

Por otra parte, Billie Eilish es la persona más joven en haber ganado dos Premios Oscar con las canciones No Time To Die, en 2022 para la película de James Bond del mismo nombre, y What Was I Made For?, en 2024 para el soundtrack de la película Barbie.

Intimidad creativa

A sus 24 años de edad, Billie Eilish ha encantado al público adolescente con sus letras y composiciones, sin embargo previo a toda la fama, Billie era una niña de Los Ángeles con un sueño y talento que estaba por fascinar a millones.

Ella junto con su hermano Finneas O’ Connell, cantante, compositor y productor musical, desde su habitación comenzaron a crear el arte que tenían en común, la música. Apenas con 13 años, debutó con su single ocean eyes, el cual se popularizó bastante y marcaría el inicio de una prodigiosa carrera musical.

Dos años después, lanzaría el EP titulado don’t smile at me. El EP alcanzó el lugar 14° en el Billboard 200, donde se recopilan las canciones más populares de la semana. Permaneció en la lista por 246 semanas, un récord jamás visto en los EP. COPYCAT, idontwannabeyouanymore y bellyache se sumaron como éxitos junto con su sencillo debut.

En 2018 llegó su primera gran colaboración de la mano del cantante Khalid, de quien la cantante ha expresado agradecimiento, con un sencillo para la serie de Netflix “13 Reasons Why” llamado lovely. Gracias a esta canción el nombre Billie Eilish comenzó a sonar en distintas partes del mundo, con miles de adolescentes acercándose y conociendo su proyecto musical que sonaba distinto a lo mainstream de aquellos años.

Actualmente, la artista está más vigente que nunca, sacando nuevos proyectos que le permitan crear una conexión más auténtica con sus fans, demostrando todo el amor y agradecimiento que les tiene. Este próximo 7 de mayo los fanáticos ya apartaron esa fecha para vivir con ella la experiencia de su concierto y cantar sus canciones que han ayudado a millones de personas a no sentirse solos y perdidos, para recordar aquella experiencia por siempre.