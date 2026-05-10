Lucero enternece al compartir fotos inéditas de sus hijos en el Día de las Madres

Este 10 de mayo, varios famosos aprovecharon las redes sociales para compartir mensajes relacionados con el Día de las Madres, y una de las publicaciones que más llamó la atención fue la de Lucero, quien dedicó un emotivo mensaje a sus hijos.

A través de Instagram, la cantante y actriz publicó una serie de fotografías junto a sus hijos, Lucerito Mijares y José Manuel Mijares. Las imágenes dejaron ver momentos familiares y escenas cotidianas que normalmente mantienen lejos de la vida pública.

Foto: Instagram

Aunque en los últimos años Lucerito Mijares ha ganado popularidad gracias a su carrera artística y apariciones públicas, su hermano José Manuel ha preferido mantenerse alejado del medio del espectáculo y conservar un perfil discreto.

Foto: Instagram luceromexico

Por ello, las fotografías compartidas por Lucero sorprendieron a muchos seguidores, ya que el joven aparece en pocas ocasiones en redes sociales o eventos relacionados con la farándula.

La reflexión de Lucero sobre la maternidad

Además de compartir las imágenes, Lucero también dedicó unas palabras sobre lo que ha significado para ella convertirse en madre de Lucerito Mijares y José Manuel Mijares.

La cantante habló sobre cómo la maternidad le ha dejado aprendizajes importantes, asegurando que sus hijos se han convertido en una parte fundamental de su vida y en su principal impulso para seguir adelante.

Foto: Instagram luceromexico

En su reflexión, Lucero también destacó el vínculo cercano que mantiene con ambos, señalando que crecer junto a ellos le ha permitido descubrir nuevas maneras de amar, entender la vida y valorar cada etapa familiar. Incluso, describió a Lucerito y José Manuel como sus “maestros” de vida, pues aseguró que constantemente aprende algo nuevo de ellos.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios por parte de sus seguidores, quienes resaltaron el cariño que la artista mostró hacia sus hijos y la manera tan personal en la que decidió celebrar el Día de las Madres.

Instagram: luceromexico

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