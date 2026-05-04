¿Habrá película de El diablo viste a la moda 3? Esto dice el director

La pregunta ya está circulando entre fans y dentro de la propia industria: si el éxito de El diablo viste a la moda 2 alcanza para empujar una tercera película.

El tema tomó fuerza tras el estreno de la secuela, que recupera a Miranda Priestly en un momento distinto de su carrera y vuelve a cruzarla con Andy Sachs. Con ese regreso, inevitablemente apareció la duda sobre si esta historia puede extenderse una vez más.

Esto dice el director de El diablo viste a la moda sobre una tercera parte

Cuando le preguntaron directamente por El diablo viste a la moda 3, David Frankel optó por no adelantar escenarios. Su respuesta se movió en un terreno conocido en Hollywood: NO hay confirmación, pero tampoco un cierre definitivo.

El director explicó que el destino de la saga no depende solo de una idea creativa. En proyectos así, el contexto pesa tanto como la historia: recepción del público, números y timing.

Eso sí, dejó claro que los personajes no están agotados. Desde su perspectiva, todavía hay espacio para seguir explorando ese mundo, lo que mantiene abierta la conversación aunque no exista un plan concreto.

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El elenco no descarta volver y ya puso condición

A diferencia del director, el elenco se mostró más relajado con el tema. Durante entrevistas, varios coincidieron en algo: si hay tercera parte, que no tarde otros 20 años.

El comentario no es menor. Entre la primera película y la secuela pasó casi una generación completa, algo que rara vez ocurre en franquicias de este tipo.

En ese contexto, Emily Blunt y Stanley Tucci han sido de los más abiertos sobre regresar. Ambos ven potencial en seguir desarrollando sus personajes, especialmente en un entorno que combina moda, medios y relaciones de poder.

Pero quien aterrizó la conversación fue Anne Hathaway. La actriz dejó claro que el futuro no depende del entusiasmo del cast, sino de algo mucho más concreto: la taquilla.

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La taquilla ya empezó a inclinar la balanza

El comportamiento de El diablo viste a la moda 2 en taquilla será el punto de partida para cualquier decisión. Y los primeros datos juegan a favor.

Antes de su estreno oficial, la película ya había sumado alrededor de 10 millones de dólares en funciones previas, lo que anticipaba un arranque sólido.

Las proyecciones en Estados Unidos colocan su debut entre 75 y 80 millones de dólares, con estimaciones más optimistas que apuntan incluso a superar los 90 millones si mantiene el ritmo de venta.

A nivel global, el escenario también es favorable. Se habla de un estreno cercano a los 190 millones de dólares, cifra que la pondría entre los lanzamientos más fuertes del año.

Este punto es clave porque la película original de 2006 no comenzó con números tan altos, pero logró construir su éxito con el tiempo hasta superar los 300 millones a nivel mundial.

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Una historia que todavía conecta

Más allá de los números, hay otro factor que juega a favor: el interés sostenido por los personajes.

Miranda Priestly sigue siendo una figura reconocible dentro y fuera del cine. Su presencia funciona como ancla para quienes crecieron con la historia y como puerta de entrada para nuevas audiencias.

La dinámica con Andy Sachs también mantiene margen para evolucionar, especialmente en un contexto donde la industria de la moda y los medios ha cambiado en los últimos años.

Con ese escenario, la posibilidad de El diablo viste a la moda 3 queda abierta, pero atada a lo que ocurra en las próximas semanas con la secuela. Por ahora, la conversación ya está en marcha y depende de qué tan lejos llegue esta nueva etapa en taquilla.